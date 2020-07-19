Tử vi tuần mới 12 con giáp từ (20/7 - 26/7): Mão tiền vàng phủ phê, Mùi cát khí vây quanh, Thìn, Ngọ tài lộc tiêu tán

Xem tử vi tuần mới của 12 con giáp có nói, từ 20/7 đến 26/7 người tuổi Tý sẽ đối diện với khá nhiều khó khăn trong công việc. Bị người mình tin tưởng trở mặt, ném đá giấu tay nên Tý làm ăn thua lỗ, tiền mất tật mang.

Chẳng cần tốn tiền đi xem bói, chỉ cần xem tử vi tuần mới 12 con giáp từ (20/7 – 26/7) bạn đã có thể đoán biết được vận số tài lộc, tình duyên của mình cực chính xác.

Tuần mới với tai bay vạ gió, vận tài lộc tuột dốc không phanh nên Sửu phải rất nỗ lực mới có thể bình an vô sự vượt qua mọi điều.

Để giảm thiểu thiệt hại, Tý hãy nhắc nhở bản thân phải cẩn trọng với tiền bạc. Đừng để bản thân bị lợi dụng, vắt kiệt tài chính mới nhận ra bộ mặt thật của đối phương thì đã quá muộn màng.

May mắn thay, từ giữa tuần trở đi Sửu sẽ được cát tinh chiếu mệnh nên cuối tuần viên mãn, túi rủng rỉnh tiền, thoải mái tiêu pha.

Tuổi Dần

Công danh rộng mở, tiền tài thăng hoa nên con giáp giàu có này sẽ có tử vi tuần mới đỏ chót như son. Làm một hưởng mười, làm chơi hưởng thật, tiền ùa vào kho chính là phúc phần Dần nhận được.

Không chỉ tài vận, tình duyên của Dần cũng ấm êm viên mãn, hạnh phúc mặn nồng khiến ai cũng hờn.

Sau những thăng trầm thì giờ đây Mão sẽ thêm phúc thêm phần, tiền vàng bủa vây - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Nhờ có sao Thiên Đức soi chiếu nên tuần mới của người tuổi Mão sẽ ngập trong may mắn. Công việc suôn sẻ, được cấp trên trọng dụng nên Mão kiếm được bộn tiền, số dư trong tài khoản được cộng thêm liên tục.

Khổ tận cam lai, sau những thăng trầm thì giờ đây Mão sẽ thêm phúc thêm phần, tiền vàng bủa vây.

Tuổi Thìn

Xem tử vi tuần mới từ ngày 20/7/2020 đến 27/7/2020 của người tuổi Thìn cho thấy, Thìn sẽ hung cát đan xen. Thế nên, Thìn cần đi lại cẩn thận, đừng quá hấp tấp kẻo gặp họa huyết quang.

Đầu tuần may mắn bao nhiêu thì từ giữa tuần trở đi Thìn lại xui xẻo bấy nhiêu. Tài lộc tiêu tán, lâm vào cảnh trắng tay là những gì Thìn phải chấp nhận.

Tuổi Tỵ

Nhờ có sao đào hoa chiếu mệnh nên vận tình duyên của Tỵ khá vượng trong 7 ngày tới. Nếu đang độc thân, Tỵ sẽ tìm được một nửa hoàn hảo của đời mình, nếu đã có cặp có đôi Tỵ sẽ tha hồ tận hưởng hạnh phúc thăng hoa.

Dù bị hiểu lầm, kẻ xấu ganh ghét đố kỵ mà hãm hại nhưng chỉ cần vượt qua tuần này Tỵ sẽ lại may mắn hơn người, làm ăn vượng phát.

Ngọ cần tỉnh táo trước khi mua sắm bất cứ thứ gì, đừng vung tay quá trán - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Dù kiếm được kha khá nhưng do không biết quản lý tài chính, tiêu xài hoang phí nên Ngọ sẽ phải gánh một món nợ lớn trong tuần mới này.

Ngọ cần tỉnh táo trước khi mua sắm bất cứ thứ gì, đừng vung tay quá trán kẻo phải còng lưng kiếm tiền trong tháng tới.

Tuổi Mùi

Cát khí vây quanh, may mắn lại gần nên con giáp giàu có này sẽ có tuần mới phát tài phát lộc, sung túc đủ đầy. Dù làm thuê hay làm chủ Mùi cũng đếm tiền sái tay, sung sướng như tiên.

Càng về cuối tuần Mùi càng vượng vận quý nhân, làm gì cũng thành công vang dội, đếm tiền sướng tay.

Tuổi Thân

Thân cần cẩn trọng trong công việc, đừng quá thật thà kẻo bị kẻ xấu lừa gạt, lợi dụng lòng tin mà thao túng bạn. Hãy nhớ, chỉ gia đình mới yêu thương ta vô điều kiện, người ngoài dù tốt đến mấy thì khi động đến lợi ích cá nhân họ cũng sẽ trở mặt.

Cũng vậy, Thân cần giữ mình trước thị phi, đừng dại nói xấu sau lưng người khác kẻo ôm họa vào người.

Dậu sẽ tha hồ hái trái ngọt đời mình, bình an viên mãn hơn người - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Dậu sẽ kiếm được kha khá tiền trong 7 ngày tới. Thành công trong sự nghiệp, được cất nhắc nên cơ hội thăng chức tăng lương sẽ ập xuống đầu con giáp may mắn này.

Khổ tận cam lai, sau những thăng trầm thì giờ đây Dậu sẽ tha hồ hái trái ngọt đời mình, bình an viên mãn hơn người.

Tuổi Tuất

Là người hiền lành, chân thành và có trách nhiệm trong công việc nên Tuất được rất nhiều người quý mến, thương yêu. Tuy nhiên, sách tử vi tuần mới có nói vì bị sao xấu chiếu mệnh nên trong 7 ngày tới Tuất sẽ khá chật vật tài chính.

Đáng buồn hơn, chuyện tình yêu của Tuất cũng không mấy suôn sẻ. Nếu không biết cách quan tâm, săn sóc đối phương bạn sẽ bị kẻ thứ ba chen ngang, cướp đi người mình hết lòng yêu thương.

Tuổi Hợi

Hợi là người dĩ hòa vi quý, biết cách đối nhân xử thế. Dám nghĩ dám làm, tin vào chính mình nên càng về hậu vận Hợi càng vượng phúc vượng tài, tiêu xài thả ga cũng không cạn túi.

Trong 7 ngày tới, con giáp may mắn này sẽ được thần tài rót lộc vào nhà, muốn nghèo cũng khó.

(*) Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.