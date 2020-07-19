Tháng 8 hoan hỷ: 3 con giáp hút tài lộc, buôn may bán đắt, tình tiền đều vượng

Tâm linh - Tử vi 19/07/2020 02:03

Số phận an bài, từ tháng 8 đến cuối năm 2020 những con giáp may mắn này sẽ làm ăn thuận lợi, sứ thế mà tận hưởng giàu sang chất ngất, cả năm không lo thiếu tiền.

Dù hiện tại không mấy như ý, thế nhưng từ tháng 8 đến cuối năm Canh Tý 2020 top con giáp may mắn này sẽ đắc tài đắc lộc, muốn nghèo cũng không được. 

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Mưa tài lộc ập xuống đầu sẽ giúp Mão một bước đổi đời, trở thành con giáp giàu sang sung túc, của nả bủa vây tứ phía - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Theo dự đoán của tử vi 12 con giáp, những tháng đầu năm Canh Tý 2020 người tuổi Mão đã phải đối diện với rất nhiều kiếp nạn. May mắn thay, nhờ sống thiện lương, tu tâm tích đức nên Mão có thể dễ dàng vượt qua tất cả, bình an vô sự.

Bước sang tháng 8, nhờ có bề trên nâng đỡ, quý nhân đưa đường chỉ lối Mão sẽ ăn nên làm ra, bỗng chốc trở thành đại gia. Mưa tài lộc ập xuống đầu sẽ giúp Mão một bước đổi đời, trở thành con giáp giàu sang sung túc, của nả bủa vây tứ phía. 

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Được cấp trên cất nhắc, thần tài rót lộc vào nhà nên Mùi sẽ đột phá mạnh mẽ, tấn tài tấn lộc - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Bị sao Thái Tuế chiếu mệnh nên Mùi liên tục bị kẻ xấu ngáng đường, tiểu nhân quấy phá. Dù làm thuê hay làm chủ thì tình hình tài chính của Mùi cũng bị ảnh hưởng khá nhiều, thu nhập giảm sút đáng kể trong 7 tháng đầu năm.

Tuy nhiên, kể từ ngày đầu tiên của tháng 8 con giáp giàu có này sẽ lấy lại những gì đã mất. Được cấp trên cất nhắc, thần tài rót lộc vào nhà nên Mùi sẽ đột phá mạnh mẽ, tấn tài tấn lộc, càng về cuối năm càng sung túc an nhàn. 

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Dần sẽ ngập trong nhung lụa, cứ thế mà giàu sụ khiến ai cũng đỏ mắt hờn ghen - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Nổi tiếng là con giáp nhanh nhẹn, cá tính và bản lĩnh nên người tuổi Dần sớm khẳng định được vị thế chốn công sở. Họ không sợ khổ, chẳng sợ cực, càng không ngần ngại gian truân nên con đường công danh rộng mở, tài lộc lũ lượt ùa vào túi.

Số trời đã định, nhờ có vận may đồng hành, nhạy bén với thời cuộc nên từ đây đến cuối năm Dần sẽ ngập trong nhung lụa, cứ thế mà giàu sụ khiến ai cũng đỏ mắt hờn ghen.

* Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.

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