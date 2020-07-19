Hờn đỏ mắt với 3 con giáp được thần tài sủng ái, giàu sang tự gõ cửa trong 49 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 19/07/2020 05:06

Sách tử vi chỉ rõ, trong 49 ngày tới top con giáp may mắn này sẽ hút cạn lộc thần tài, gánh vàng bạc về nhà, giàu có sung túc, đổi đời chỉ sau 1 đêm.

Được cát tinh soi chiếu, phú quý ngập đầu nên 3 con giáp may mắn này sẽ có tài vận thăng hoa, tiền tiêu không hết khiến ai cũng phát hờn. 

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Thân sẽ ngập trong nhung lụa, đời sang trang mới chỉ trong chớp mắt - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Trong 49 ngày tới, người tuổi Thân sẽ có những bước tiến ngoạn mục trong sự nghiệp. Được cấp trên cất nhắc nên Thân thăng tiến nhanh như diều gặp gió, tài lộc ùa vào túi ào ào, két lúc nào cũng chật cứng tiền.

Thế nên, nếu được giao phó cho một nhiệm vụ khó nhằn Thân đừng dại từ chối. Hãy chớp lấy thời cơ để khẳng định tài năng của mình. Bởi chỉ cần thành công bạn sẽ ngập trong nhung lụa, đời sang trang mới trong chớp mắt. 

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Làm một hưởng mười, làm chơi hưởng thật, đầu tư đâu sinh lời đó nên không chỉ 49 ngày tới mà từ đây đến cuối năm Mão sẽ giàu sụ - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Hiền lành, điềm đạm lại vô cùng tử tế nên ai cũng quý mến, thương yêu con giáp thiện lương này. Trong 49 ngày tới, người tuổi Mão sẽ vét cạn túi thần tài, thu nhập tăng nhanh đến chóng mặt. Ngay chính con giáp giàu có này nhìn vào số dư trong tài khoản cũng không dám tin vào mắt mình.

Càng chí thú làm ăn, dám nghĩ dám làm, dám đương đầu với gian truân Mão càng vượng tài vượng lộc. Làm một hưởng mười, làm chơi hưởng thật, đầu tư đâu sinh lời đó nên không chỉ 49 ngày tới mà từ đây đến cuối năm Mão sẽ giàu sụ, đếm tiền sái tay cũng không xuể. 

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Chẳng những trở thành tỷ phú, con giáp may mắn này còn có vận đào hoa đeo bám, đời sống tình cảm hạnh phúc êm đềm - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Người tuổi Hợi dù là đàn ông hay phụ nữ đều hiền lành, tử tế và dĩ hòa vi quý. Nếu người khác sân si đố kỵ và sẵn sàng hãm hại nhau vì lợi ích cá nhân thì Hợi luôn giữ mình ngoài vòng xoáy danh lợi ấy. Họ biết trước biết sau, sống chân thành nên quý nhân hết lòng nâng đỡ.

Sách tử vi năm Canh Tý 2020 có nói, trong 49 ngày tới Hợi sẽ đạp trúng hũ vàng với cơ may trúng số phát tài. Chẳng những trở thành tỷ phú, con giáp may mắn này còn có vận đào hoa đeo bám, đời sống tình cảm hạnh phúc êm đềm.

* Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.

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