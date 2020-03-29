Tử vi tuần mới 12 con giáp (30/3- 5/4/2020): Dần rung đùi hốt bạc, Thìn tiền ùn ùn chui vào túi, Tỵ xui xẻo đủ đường

Người tuổi Tý sẽ có tuần mới với những dự án mới trong sự nghiệp. Nếu được cấp trên giao phó một nhiệm vụ khó nhằn thì Tý đừng dại từ chối mà hãy nỗ lực không ngừng để chứng minh thực lực.

Thay vì tốn tiền đi xem bói, bạn hãy xem tử vi tuần mới 12 con giáp (30/3 - 5/4/2020) để có thể đoán biết vận số của mình trong 7 ngày tới.

Thay vì than thân trách phận, thay vì nản lòng trước những khó khăn mình đang gặp phải Sửu hãy học cách đứng dậy từ chính thất bại để làm chủ đời mình. Hãy nhớ, ngoài bạn ra chẳng ai có thể kiểm soát mọi thứ tốt nhất.

Càng về cuối tuần con giáp may mắn này càng gặt hái được nhiều thành quả đáng ngưỡng mộ, tiền ùa vào nhà ào ào.

Trong tử vi tuần mới của 12 con giáp từ 30/3 - 5/4/2020 cho thấy, nếu không chi tiêu khoa học, cứ vung tay quá trán Sửu sẽ ôm món nợ khổng lồ, trả mãi không hết.

Tuổi Dần

Người tuổi Dần nổi tiếng bản lĩnh, thông minh và dám nghĩ dám làm. Chính nhờ thế nên Dần sẽ có tử vi tuần mới phơi phới hân hoan với tin vui tài lộc liên tục gõ cửa.

Dù làm thuê hay làm chủ thì con giáp giàu có này cũng kiếm được bộn tiền, tha hồ nằm ngửa mà ăn, rung đùi hốt bạc.

Mão sẽ dễ dàng vượt qua tất cả, vươn lên đổi đời - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Là người sống tình cảm, chân thành và biết cách đối nhân xử thế nên Mão được rất nhiều người quý mến, thương yêu. Thế nên, dù gặp phải khó khăn gian khó đến mấy Mão đều dễ dàng vượt qua tất cả, vươn lên đổi đời.

Con giáp may mắn nhất tuần này sẽ được thần tài rót lộc vào nhà, ăn nên làm ra, đời sang trang mới khiến ai cũng hờn.

Tuổi Thìn

Đây chính là thời hoàng kim của Thìn trong tử vi tháng 4/2020. Thế nên, nếu đang có kế hoạch buôn bán kinh doanh hay thử sức ở lĩnh vực mới thì Thìn hãy bắt tay vào thực hiện ngay.

Vận tài lộc đỏ như son, được quý nhân tương trợ nên Thìn ắt làm một hưởng mười, tiền ùn ùn chui vào túi.

Tuổi Tỵ

Bị sao xấu chiếu mệnh nên tuần mới của Tỵ không mấy như ý. Những hiểu lầm trong công việc, khúc mắc với đồng nghiệp khiến con giáp xui xẻo này phải gánh chịu khá nhiều áp lực, thua thiệt.

Nếu không kiểm soát cảm xúc, bình tĩnh giải quyết công việc thì càng về cuối tuần Tỵ càng bế tắc, khó khăn nối tiếp khó khăn.

Chỉ cần làm hòa với một nửa, xí xóa chuyện cũ thì vận tài lộc của Ngọ cũng sẽ tự động khởi sắc - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Trong tuần mới này, người tuổi Ngọ và một nửa của mình sẽ xảy ra khá nhiều xích mích, hiểu lầm không đáng có. Thế nên, Ngọ cần bình tĩnh để không đưa ra những quyết định sai lầm, nói những lời khiến đối phương tổn thương.

Những trục trặc trong chuyện tình cảm làm Ngọ rối bời, áp lực nên công việc không mấy suôn sẻ. Chỉ cần làm hòa với một nửa, xí xóa chuyện cũ thì vận tài lộc của Ngọ cũng sẽ tự động khởi sắc.

Tuổi Mùi

Những thử thách, khó khăn trong công việc sẽ ập xuống đầu Mùi tới tấp, khiến họ phải khốn đốn lắm phen mới có thể giải quyết ổn thỏa. Vậy nên, tài chính của Mùi trong tuần mới này khá chật vật.

Thay vì la cà quán xá, chén thù chén tạc với đồng nghiệp Mùi hãy giữ gìn sức khỏe, bảo vệ bản thân bằng cách về nhà ngay sau giờ tan tầm.

Tuổi Thân

Thân đừng quá dễ dàng tin tưởng người ngoài, cũng đừng cho người ngoài vay mượn tiền bạc trong tuần mới này. Bị sao xấu chiếu mệnh nên chỉ cần chi tiền Thân sẽ mất trắng, khó lòng lấy lại.

Chỉ cần kiền trì vượt qua tuần mới này, Thân sẽ lại may mắn ngập trời, sung túc an nhàn khiến ai cũng thầm ngưỡng mộ.

Tiền chất chật nhà, cứ vơi lại đầy chính là phúc phần Dậu xứng đáng nhận được - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Một tuần làm việc hăng say, hiệu quả đang chờ đón Dậu phía trước. Họ sẽ có những bước tiến ngoạn mục, nắm chắc cơ hội thăng chức tăng lương trong tay.

Càng về cuối tuần Dậu càng đại cát đại lợi, đếm tiền sái tay. Tiền chất chật nhà, cứ vơi lại đầy chính là phúc phần Dậu xứng đáng nhận được.

Tuổi Tuất

Những hiểu lầm phát sinh sẽ khiến Tuất và một nửa xa cách đến đáng sợ. Nếu không sớm giải quyết những khúc mắc, mâu thuẫn ấy thì tình yêu dù đẹp đến mấy cũng khó lòng bền chặt, chia tay là điều khó tránh.

Công việc của Tuất cũng không mấy suôn sẻ, liên tục bị tiểu nhân hãm hại, quấy phá. Thế nên, Tuất cần hết sức giữ mình, đừng nóng vội kẻo tiền mất tật mang.

Tuổi Hợi

Hợi sẽ có tuần mới với vô số cơ hội làm ăn kinh doanh, thăng tiến trong sự nghiệp. Hãy cứ vững tin vào chính mình, chăm chỉ làm việc thì tiền ùa vào nhà, thăng tiến nhanh chóng chỉ là chuyện nhỏ với Hợi.

Chẳng những vận tài lộc đỏ như son, tình duyên của Hợi cũng phơi phới hân hoan, hạnh phúc ấm êm.

*Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.