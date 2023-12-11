Tử vi tuần mới (11/12 - 17/12): Chúc mừng 3 con giáp vận may tới tấp, Thần Tài chiếu mệnh, tài lộc ùn ùn kéo về, vượng tài vượng lộc

Tâm linh - Tử vi 11/12/2023 08:21

Trong tuần mới đến, 3 con giáp này gặp nhiều may mắn trong công việc, tình duyên và tiền bạc khiến các con giáp khác ngưỡng mộ.

Tuổi Tỵ

Trong số 12 con giáp thì những người tuổi Tỵ bẩm sinh đã được Thần Phật phù hộ nên tài vận trong tuần mới đến vô cùng hanh thông, thu nhập tăng lên phi mã. Vận may của con giáp này cũng liên tiếp kéo đến. Trong thời gian này không chỉ nguồn tài phú ngày càng dồi dào, thậm chí lại còn kết giao được với những quý nhân có quyền có chức.

Quý nhân về tài vận không chỉ mang lại những cơ hội kiếm được những khoản tiền to lớn mà còn mang lại những cơ hội thăng chức tăng lương cho người tuổi Tỵ. Việc đầu tư, kinh doanh của người tuổi Tỵ cũng vô cùng suôn sẻ, thuận lợi. Việc đầu tư trước đây sẽ đem lại những khoản lợi nhuận kếch xù làm dày thêm khoản tích lũy cho con giáp này.

Tử vi tuần mới (11/12 - 17/12): Chúc mừng 3 con giáp vận may tới tấp, Thần Tài chiếu mệnh, tài lộc ùn ùn kéo về, vượng tài vượng lộc - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Trời sinh ra nhưng người tuổi Tuất bẩm sinh đã mang số mệnh phú quý nên vận thế của con giáp này luôn thuận lợi, may mắn. Sự nghiệp, tình cảm, tài vận luôn thu được những kết quả tốt đẹp. Trong tuần mới đến, người tuổi Tuất do được thần Tài ưu ái, tài phú tăng lên gấp đôi, gấp ba.

Hoạnh tài dồi dào, tiền bạc như nước chảy về túi con giáp này. Ngoài ra, do con giáp này biết dùng trí óc và năng lực của bản thân nên tìm kiếm được rất nhiều cơ hội kinh doanh mang lại thu nhập cao trong thời gian này.

Tử vi tuần mới (11/12 - 17/12): Chúc mừng 3 con giáp vận may tới tấp, Thần Tài chiếu mệnh, tài lộc ùn ùn kéo về, vượng tài vượng lộc - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Số trời đã định những người tuổi Hợi bẩm sinh đã mang số mệnh may mắn nên làm bất cứ việc gì đều thu được hồi đáp tốt đẹp và luôn có quý nhân giúp đỡ trong cuộc sống nên dễ dàng thành công.

Tử vi dự đoán, trong tuần mới đến, do có cát tinh soi chiếu và quý nhân tương trợ nên cho dù là sự nghiệp hay cuộc sống thì con giáp này đều có những bước tiến đột phá. Chính vì vậy, nguồn thu nhập của người tuổi Hợi cũng thay đổi nhanh chóng, các khoản tích lũy đều tăng lên, con giáp này không còn phải đau đầu vì tiền nữa mà cuộc sống vô cùng lên hương.

Tử vi tuần mới (11/12 - 17/12): Chúc mừng 3 con giáp vận may tới tấp, Thần Tài chiếu mệnh, tài lộc ùn ùn kéo về, vượng tài vượng lộc - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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