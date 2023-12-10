Tử vi tuần mới (11/12 - 17/12): 3 con giáp nhận túi quà to từ bề trên, may mắn phủ cả nhà, giàu sang phú quý bạt ngàn

Tâm linh - Tử vi 10/12/2023 07:25

Tử vi dự đoán, 3 con giáp dưới đây chuẩn bị bao tải đựng tiền, vận trình hanh thông trong tuần mới (11/12 - 17/12).

Tuổi Tuất

Thầy tử vi cho biết trong tuần mới (11/12 - 17/12), người tuổi Tuất sẽ có những bước tiến lớn trên con đường công danh sự nghiệp. Với phẩm chất thông minh, nay còn được may mắn tề tựu nên con giáp này thỏa chí tung hoành, đưa công việc đạt đỉnh vinh quang.

Những người tuổi Tuất sẽ liên tục thắng đậm trên thương trường, mang lại những khoản lợi nhuận lớn cho công ty cũng như bản thân. Nếu mọi thứ xuôi thuận, đến cuối năm thì cuộc đời của con giáp có thể sẽ được sang trang, với bao nhiêu niềm vui, hạnh phúc đang chờ đón.

Tử vi tuần mới (11/12 - 17/12): 3 con giáp nhận túi quà to từ bề trên, may mắn phủ cả nhà, giàu sang phú quý bạt ngàn - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Tuần mới (11/12 - 17/12) đối với tuổi Mùi là khoản thời gian đế vượng. Con giáp này đón nhận vận trình hanh thông. Tuổi Mùi có thể làm những việc lớn như chuyển nhà, kết hôn hay sinh con.

Họ đón vận thế thiên cát, mọi việc diễn ra suôn sẻ. Bản mệnh có thể thực hiện những kế hoạch đã ấp ủ bấy lâu và chờ đợi kết quả tốt đẹp. Con giáp này sẽ được quý nhân giúp đỡ trong công việc, đường tài lộc thăng hoa không ngừng.

Tử vi tuần mới (11/12 - 17/12): 3 con giáp nhận túi quà to từ bề trên, may mắn phủ cả nhà, giàu sang phú quý bạt ngàn - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Dần chính là một trong những con giáp may mắn trong trong tuần mới (11/12 - 17/12), sự nghiệp của Dần có những bước tiến rõ rệt trong thời điểm này. Con giáp này Dần dần chinh phục được những đích đến đã đặt ra từ trước đó, đồng thời có nhiều cơ hội mở rộng mối quan hệ của mình, thậm chí còn được gặp gỡ được quý nhân.

Tử vi dự báo, Dần có vận khí trời ban, nhận được muôn vàn may mắn. Nhờ sự trợ giúp tích cực của quý nhân mà con giáp này đạt được những thành tựu nhất định, tạo dựng cuộc sống ngày càng tuyệt vời. Trong chuyện tình cảm, người tuổi Dần có vận mệnh đào hoa trong thời điểm thích hợp để những người còn độc thân tìm kiếm nửa kia của mình.

Tử vi tuần mới (11/12 - 17/12): 3 con giáp nhận túi quà to từ bề trên, may mắn phủ cả nhà, giàu sang phú quý bạt ngàn - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

 

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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