Tử vi tuần mới (1/1 - 7/1/2024), 3 con giáp TÀI LỘC nhân đôi, tiền về dồn dập, giàu to ngoạn mục, muốn nghèo cũng khó

Tâm linh - Tử vi 30/12/2023 18:05

Tử vi tuần mới (1/1 - 7/1/2024), 3 con giáp sau phú quý bất ngờ, nghèo mấy cũng giàu sụ, cuộc đời viên mãn đố ai sánh bằng.

Tuổi Thìn 

Tử vi tuần mới (1/1 - 7/1/2024), trong công việc, tuổi Thìn có phần bảo thủ, cứng nhắc. Tuy nhiên những người theo con đường thi cử, quan lộ, học hành sẽ có lợi. Con giáp này vốn có tài, giỏi giang nhưng cần thay đổi cách làm việc thì công danh mới có thể trôi chảy được.

Trên phương diện tài lộc, tuổi Thìn rất có tiềm năng trong việc kiếm tiền. Con giáp này nổi tiếng hào phóng với mọi người, có tiếng là rộng rãi. Bản mệnh cho đi một đồng thì sẽ nhận lại thứ có giá trị lớn hơn đó gấp nhiều lần nên đừng lo thiệt thòi.

Tuy nhiên, về mặt tình cảm, tuổi Thìn dễ phải nhận tin xấu. Nay con giáp này nên hạn chế nói năng tùy tiện kẻo lại rước họa vào thân. Chuyện trong nhà đừng đem ra ngoài kể, kẻ xấu thì nhiều mà người tốt thì ít.

Giờ tốt trong ngày: 23h - 1h

Quý nhân phù trợ: Tý, Thân

Tử vi tuần mới (1/1 - 7/1/2024), 3 con giáp TÀI LỘC nhân đôi, tiền về dồn dập, giàu to ngoạn mục, muốn nghèo cũng khó - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu 

Người tuổi Sửu có vận trình tài lộc khá khả quan.Tử vi tuần mới (1/1 - 7/1/2024), con giáp này trút bỏ vận đen, liên tục đón nhận may mắn.

Thời gian qua, bản mệnh đã phải đối mặt với không ít khó khăn, thử thách. Đôi khi bản thân họ cũng cảm thấy mệt mỏi, muốn bỏ cuộc. Tuy nhiên, thời gian tới đây, người tuổi Sửu sẽ cảm nhận được sự thay đổi tích cực trong vận trình của mình, công sức bỏ ra được đền bù lại gấp nhiều lần. Bản mệnh vốn là người bản lĩnh, biết nắm bắt cơ hội nên có thể gặt hái thành tựu vượt sức mong đợi.

Tử vi tuần mới (1/1 - 7/1/2024), 3 con giáp TÀI LỘC nhân đôi, tiền về dồn dập, giàu to ngoạn mục, muốn nghèo cũng khó - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ 

Tử vi tuần mới (1/1 - 7/1/2024) của 12 con giáp cho thấy người tuổi Tỵ hôm nay chủ động hoàn thành công việc.    

Công việc: Người tuổi Tỵ hôm nay bạn đã kết nối công việc rất tốt, chủ động hoàn thành. 

Tình cảm: Hôm nay tình cảm đủ lớn để bạn chịu đựng và hi sinh.   

Tài lộc: Thu nhập muốn gia tăng, nhưng tốn nhiều thời gian.

Sức khoẻ: Say mê công việc, quên cả thời gian ngủ. 

Tử vi tuần mới (1/1 - 7/1/2024), 3 con giáp TÀI LỘC nhân đôi, tiền về dồn dập, giàu to ngoạn mục, muốn nghèo cũng khó - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

7 ngày liên tiếp (30/12/2023-7/1/2024), 3 con giáp hào quang chiếu rọi, đời sang trang mới, không cần ganh đua tiền bạc cũng về tay

7 ngày liên tiếp (30/12/2023-7/1/2024), 3 con giáp hào quang chiếu rọi, đời sang trang mới, không cần ganh đua tiền bạc cũng về tay

7 ngày liên tiếp (30/12/2023-7/1/2024), 3 con giáp sau chuẩn bị phát tài phát lộc, giàu càng thêm giàu, công danh phú quý bền lâu.

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Từ khóa:   tâm linh tử vi tử vi con giáp

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