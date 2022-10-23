Tử vi tuần cuối tháng 10 (24/10 - 30/10), LỘC TRỜI cuồn cuộn như thác đổ, 3 con giáp giàu nứt đố đổ vách, may mắn liên miên, tình tiền như ý, trúng số giàu to

Tử vi tuần cuối tháng 10 (24/10 - 30/10), 3 con giáp tài vận sang giàu vô cùng, cuộc sống hưởng nhiều tài lộc.

Tuổi Ngọ Tử vi nói rằng tuần cuối tháng 10 (24/10 - 30/10)i, tuổi Ngọ có số phất lên trông thấy. Người tuổi Ngọ trời sinh có tính cách chăm chỉ, miệt mài làm việc. Bởi vì bản tính của Ngựa là thận trọng, nên người tuổi Ngọ không ngừng cố gắng, bỏ ra nhiều công sức, chấp nhận vất vả để đánh đổi lấy cuộc sống tốt đẹp hơn. Nhờ đó, thành công sớm muộn cũng nằm trong tay con giáp này. Tử vi tuần cuối tháng 10 (24/10 - 30/10) sự nghiệp của tuổi Ngọ sẽ thăng tiến, tài lộc dồi dào. Vận khí của con giáp này đạt cực thịnh, tin vui liên tiếp kéo đến giúp công việc cũng như cuộc sống của bạn mệnh có sự thay đổi bất ngờ. Tuổi Ngọ như cá chép hóa rồng, công danh vượt trội, tiền bạc rủng rỉnh.

Tuổi Ngọ tài lộc thăng hoa. Ảnh minh họa: Internet Tuổi Tuất Người sinh năm Tuất trời sinh linh hoạt thông minh, có tầm nhìn xa trông rộng. Họ cũng là người năng động, giàu nhiệt huyết và có nhiều ý tưởng độc đáo. Người tuổi này không thấy khó khăn mà nản lòng, nhụt chí, họ liên tục tìm kiếm những cơ hội cho riêng mình. Tử vi tuần cuối tháng 10 (24/10 - 30/10), người tuổi Tuất có sao may mắn chiếu mệnh. Họ sẽ gặp được may mắn, phú quý trong thời gian tới. Trong thời gian này, vận khí tổng thể của họ khá vượng. Trong thời gian này, các cơ hội tốt trong công việc, sự nghiệp sẽ tìm đến với người tuổi Tuất.

Con giáp Tuất giàu sang vô cùng. Ảnh minh họa: Internet Người làm công ăn lương sẽ có cơ hôi thăng tiến. Trong khi người làm kinh doanh có Thần Tài phù hộ, sớm ký được những hợp đồng có giá trị cao. Chỉ cần nắm bắt được thời cơ tốt, người tuổi Tuất làm ăn phát tài, phát lộc, gánh vàng, gánh bạc về nhà. Tuổi Mão Người tuổi Mão là con giáp sống phóng khoáng, thích tự do, bay nhảy. Con giáp này không bao giờ chịu dừng chân, không an phận thủ thường. Mão thích đương đầu với thử thách và không bao giờ chùn bước. Tử vi tuần cuối tháng 10 (24/10 - 30/10) cho biết, người tuổi Mão có con đường tài lộc khá sáng sủa. Nhất là những người làm kinh doanh buôn bán, nhờ vào nhân duyên tốt mà phát tài to. Không những vậy còn được lộc trời ban, có những khoản tiền bất ngờ mà đến chính bạn cũng không ngờ sẽ có được ở thời điểm này. Nhạy bén, có khả năng thích nghi ở lĩnh vực mới cực nhanh nên ai khổ mặc ai, Mão vẫn có sự nghiệp hanh thông, thăng tiến ầm ầm. Số dư trong tài khoản cộng thêm vài con số không, dư sức mua nhà lầu, sắm siêu xe chính là phúc lộc trời cho con giáp giàu có này. *Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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