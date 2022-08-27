Tử vi từ ngày 28, 29/08 dự báo: 3 con giáp có tên dưới đây phất lên như diều gặp gió, làm gì cũng thành công thắng lợi, ái tình đào hoa tăng cao chót vót, đại hỷ lâm môn

Người tuổi Sửu thông minh, phản ứng lanh lẹ, rất thích khám phá những điều mới lạ, đặc biệt có duyên với kim tiền. Bắt đầu vào giữa tháng 8, tuy vận thế đã có sự chuyển biến nhỏ nhưng may mắn vẫn chưa đến với con giáp này. Nhưng từ giữa đến cuối tháng 8 do được cát tinh “Thiên Hỷ” soi chiếu nên mọi việc trong cuộc sống của người tuổi Sửu được cải thiện rõ rệt, tin vui liên tiếp bay đến, tài lộ mở rộng, thu nhập tăng cao. Từ đó tài vận của người tuổi Sửu đặc biệt vượng phát, phúc báo liên tiếp kéo đến.

Con giáp này do có thêm nhiều mối quan hệ tốt đẹp nên có thêm nhiều cơ hội kiếm tiền, phát tài khi đó tiền bạc sẽ không còn là vấn đề cần lo lắng nữa. Ngoài ra, các mối quan hệ tốt lành cũng sẽ đem lại mối nhân duyên quan trọng cho người độc thân, thoát kiếp cô đơn.

Người tuổi Thìn cẩn thận, thận trọng, chăm chỉ làm việc, làm bất cứ làm việc gì cũng đều lên kế hoạch cụ thể rõ ràng. Vận thế của người tuổi Thìn có sự chuyển biến tích cực vào đầu tháng 8 nhưng thời cơ vẫn chưa đến với con giáp này cho nên thời điểm đó tuổi Thìn còn gặp chút gian khó.

Ảnh minh họa: Internet

Nhưng vào thời gian cuối tháng 8, vận khí của người tuổi Thìn càng ngày càng vượng phát. Do cát tinh “Hàm Trì” xuất hiện trong cung Phúc Đức nên con giáp này sẽ liên tiếp gặp may trong mọi chuyện, công việc suôn sẻ, tiền bạc rủng rỉnh, sức khỏe ổn định. Đồng thời tuổi Thìn nhờ được cao nhân dẫn đường chỉ lối mà quan lộ ngày rộng mở, tài lộc, tài phú cũng thêm phần dồi dào.

Tuổi Hợi

Người tuổi Hợi tâm địa thiện lương, chân thành, đôn hậu, hơn nữa bẩm sinh lại có phúc báo dồi dào, được Thần Phật yêu thương.

Ảnh minh họa: Internet

Người tuổi Hợi bước vào thời gian đầu tháng 8 vận thế bắt đầu có bước nhảy vọt. Đặc biệt thời gian cuối tháng 8, do có phúc tinh “Thiên Việt” phù hộ nên người tuổi Hợi sẽ có cơ hội “thăng quan tiến chức”, hoặc gia đình có thêm tin vui về hôn nhân hoặc sinh nở. Khi đó người tuổi Hợi sẽ gặp được vận đại cát đại lợi nên vận thế khởi sắc lên cao, làm đâu thắng đó, tiền bạc thu về như nước, công việc thăng tiến không ai bằng.

*Bài viết có tính chất tham khảo và chiêm ngiệm