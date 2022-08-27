Tử vi từ ngày 28, 29/08 dự báo: 3 con giáp có tên dưới đây phất lên như diều gặp gió, làm gì cũng thành công thắng lợi, ái tình đào hoa tăng cao chót vót, đại hỷ lâm môn

Tâm linh - Tử vi 27/08/2022 17:26

Không cần bàn cãi vào 2 ngày 28 và 29 của tháng 8, người tuổi Sửu, tuổi Thìn, tuổi Hợi sẽ là ba con giáp may mắn được thần may mắn ưu ái bậc nhất.

Tuổi Sửu

Người tuổi Sửu thông minh, phản ứng lanh lẹ, rất thích khám phá những điều mới lạ, đặc biệt có duyên với kim tiền. Bắt đầu vào giữa tháng 8, tuy vận thế đã có sự chuyển biến nhỏ nhưng may mắn vẫn chưa đến với con giáp này. Nhưng từ giữa đến cuối tháng 8 do được cát tinh “Thiên Hỷ” soi chiếu nên mọi việc trong cuộc sống của người tuổi Sửu được cải thiện rõ rệt, tin vui liên tiếp bay đến, tài lộ mở rộng, thu nhập tăng cao. Từ đó tài vận của người tuổi Sửu đặc biệt vượng phát, phúc báo liên tiếp kéo đến.

Tử vi từ ngày 28, 29/08 dự báo: 3 con giáp có tên dưới đây phất lên như diều gặp gió, làm gì cũng thành công thắng lợi, ái tình đào hoa tăng cao chót vót, đại hỷ lâm môn - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Con giáp này do có thêm nhiều mối quan hệ tốt đẹp nên có thêm nhiều cơ hội kiếm tiền, phát tài khi đó tiền bạc sẽ không còn là vấn đề cần lo lắng nữa. Ngoài ra, các mối quan hệ tốt lành cũng sẽ đem lại mối nhân duyên quan trọng cho người độc thân, thoát kiếp cô đơn.

 Tuổi Thìn 

Người tuổi Thìn cẩn thận, thận trọng, chăm chỉ làm việc, làm bất cứ làm việc gì cũng đều lên kế hoạch cụ thể rõ ràng. Vận thế của người tuổi Thìn có sự chuyển biến tích cực vào đầu tháng 8 nhưng thời cơ vẫn chưa đến với con giáp này cho nên thời điểm đó tuổi Thìn còn gặp chút gian khó.

Tử vi từ ngày 28, 29/08 dự báo: 3 con giáp có tên dưới đây phất lên như diều gặp gió, làm gì cũng thành công thắng lợi, ái tình đào hoa tăng cao chót vót, đại hỷ lâm môn - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Nhưng vào thời gian cuối tháng 8, vận khí của người tuổi Thìn càng ngày càng vượng phát. Do cát tinh “Hàm Trì” xuất hiện trong cung Phúc Đức nên con giáp này sẽ liên tiếp gặp may trong mọi chuyện, công việc suôn sẻ, tiền bạc rủng rỉnh, sức khỏe ổn định. Đồng thời tuổi Thìn nhờ được cao nhân dẫn đường chỉ lối mà quan lộ ngày rộng mở, tài lộc, tài phú cũng thêm phần dồi dào.

Tuổi Hợi

Người tuổi Hợi tâm địa thiện lương, chân thành, đôn hậu, hơn nữa bẩm sinh lại có phúc báo dồi dào, được Thần Phật yêu thương.

Tử vi từ ngày 28, 29/08 dự báo: 3 con giáp có tên dưới đây phất lên như diều gặp gió, làm gì cũng thành công thắng lợi, ái tình đào hoa tăng cao chót vót, đại hỷ lâm môn - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Người tuổi Hợi  bước vào thời gian đầu tháng 8 vận thế bắt đầu có bước nhảy vọt. Đặc biệt thời gian cuối tháng 8, do có phúc tinh “Thiên Việt” phù hộ nên người tuổi Hợi sẽ có cơ hội “thăng quan tiến chức”, hoặc gia đình có thêm tin vui về hôn nhân hoặc sinh nở. Khi đó người tuổi Hợi sẽ gặp được vận đại cát đại lợi nên vận thế khởi sắc lên cao, làm đâu thắng đó, tiền bạc thu về như nước, công việc thăng tiến không ai bằng.

*Bài viết có tính chất tham khảo và chiêm ngiệm

Từ khóa:   tử vi 12 con giáp tử vi bói vui

TIN MỚI NHẤT

3 con giáp tiền bạc tràn ngập két, phát tài phát lộc hơn người, nghèo mấy cũng thành đại gia sau ngày 3/10/2026

3 con giáp tiền bạc tràn ngập két, phát tài phát lộc hơn người, nghèo mấy cũng thành đại gia sau ngày 3/10/2026

Tâm linh - Tử vi 46 phút trước
Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Xã hội 1 giờ 22 phút trước
Đúng 12h trưa hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, Thần May Mắn 'điểm mặt chỉ tên', 3 con giáp tài vận vượng phát, thu nhập tăng lên gấp đôi gấp ba

Đúng 12h trưa hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, Thần May Mắn 'điểm mặt chỉ tên', 3 con giáp tài vận vượng phát, thu nhập tăng lên gấp đôi gấp ba

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 31 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 3/10/2026, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào vô cùng, vàng bạc chất cao thành núi, đắc Tài đắc Lộc

Đúng 20h hôm nay, ngày 3/10/2026, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào vô cùng, vàng bạc chất cao thành núi, đắc Tài đắc Lộc

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 16 phút trước
Chúc mừng 3 con giáp 'vận đỏ như son' vào đúng ngày 3/10/2026, 'gom tiền hốt bạc', nghênh ngang sống trong nhung lụa, vàng bạc dát khắp lối đi

Chúc mừng 3 con giáp 'vận đỏ như son' vào đúng ngày 3/10/2026, 'gom tiền hốt bạc', nghênh ngang sống trong nhung lụa, vàng bạc dát khắp lối đi

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 26 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp THẦN TÀI gõ cửa, đón nhận tài lộc, phước lành dồi dào, tiền tài như biển cả, tình duyên thêm bền chặt

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp THẦN TÀI gõ cửa, đón nhận tài lộc, phước lành dồi dào, tiền tài như biển cả, tình duyên thêm bền chặt

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 16 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến, rủ nhau 'gánh lộc tới tấp', đỏ cả tình lẫn tiền, đổi vận thành đại gia

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến, rủ nhau 'gánh lộc tới tấp', đỏ cả tình lẫn tiền, đổi vận thành đại gia

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 31 phút trước
Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 1 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 16 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông

Đúng hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 26 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Kể từ ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

Kể từ ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

Hà Nội: Cháy chung cư vào sáng sớm, cư dân hoảng hốt thoát hiểm xuống khu vực an toàn

Hà Nội: Cháy chung cư vào sáng sớm, cư dân hoảng hốt thoát hiểm xuống khu vực an toàn

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Tử vi 2 ngày cuối tuần, 3 con giáp ra ngõ gặp Quý Nhân, đường đời rộng mở, làm ăn phát đạt, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Tử vi 2 ngày cuối tuần, 3 con giáp ra ngõ gặp Quý Nhân, đường đời rộng mở, làm ăn phát đạt, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

3 con giáp tiền bạc tràn ngập két, phát tài phát lộc hơn người, nghèo mấy cũng thành đại gia sau ngày 3/10/2026

3 con giáp tiền bạc tràn ngập két, phát tài phát lộc hơn người, nghèo mấy cũng thành đại gia sau ngày 3/10/2026

Đúng 12h trưa hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, Thần May Mắn 'điểm mặt chỉ tên', 3 con giáp tài vận vượng phát, thu nhập tăng lên gấp đôi gấp ba

Đúng 12h trưa hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, Thần May Mắn 'điểm mặt chỉ tên', 3 con giáp tài vận vượng phát, thu nhập tăng lên gấp đôi gấp ba

Đúng 20h hôm nay, ngày 3/10/2026, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào vô cùng, vàng bạc chất cao thành núi, đắc Tài đắc Lộc

Đúng 20h hôm nay, ngày 3/10/2026, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào vô cùng, vàng bạc chất cao thành núi, đắc Tài đắc Lộc

Chúc mừng 3 con giáp 'vận đỏ như son' vào đúng ngày 3/10/2026, 'gom tiền hốt bạc', nghênh ngang sống trong nhung lụa, vàng bạc dát khắp lối đi

Chúc mừng 3 con giáp 'vận đỏ như son' vào đúng ngày 3/10/2026, 'gom tiền hốt bạc', nghênh ngang sống trong nhung lụa, vàng bạc dát khắp lối đi

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp THẦN TÀI gõ cửa, đón nhận tài lộc, phước lành dồi dào, tiền tài như biển cả, tình duyên thêm bền chặt

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp THẦN TÀI gõ cửa, đón nhận tài lộc, phước lành dồi dào, tiền tài như biển cả, tình duyên thêm bền chặt