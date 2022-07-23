Tử vi từ 23-31/7: Top 3 con giáp từ nghèo hóa giàu, tiền bạc tranh nhau kéo vào nhà ầm ầm, may mắn dồn dập, tin vui tới tấp, tài vận tự tìm đến gõ cửa

Tâm linh - Tử vi 23/07/2022 13:01

3 con giáp sau sẽ đếm tiền sái tay, vận may đỏ chót khiến ai cũng phát thèm.

 

Tuổi Ngọ

Tử vi từ 23-31/7 vận thế Tam Hợp sẽ giúp Ngọ làm gì cũng thuận lợi, suôn sẻ. Thêm nữa, cung mệnh Kim Quý sẽ giúp Ngọ có nguồn thu nhập dồi dào, lãi mẹ đẻ lãi con trong mọi khoản tiền. Không chỉ công việc chính, ngay cả nghề tay trái cũng mang lại cho Ngọ sự thành công ngoài mong đợi.

Có được vận may ấy ngoài được quý nhân phù trợ còn nhờ sự lương thiện, tốt bụng của Ngọ khi đối đãi với người khác. Ngọ hãy cố gắng phát huy hết tiềm năng của mình, bởi cơ hội thăng quan tiến chức sẽ đến với bạn trong chớp mắt, nếu không kịp thời nắm giữ sẽ hối không kịp.

Tử vi từ 23-31/7: Top 3 con giáp từ nghèo hóa giàu, tiền bạc tranh nhau kéo vào nhà ầm ầm, may mắn dồn dập, tin vui tới tấp, tài vận tự tìm đến gõ cửa - Ảnh 1
Tử vi từ 23-31/7 vận thế Tam Hợp sẽ giúp Ngọ làm gì cũng thuận lợi, suôn sẻ.  Ảnh minh họa: Internet

 

Tuổi Mão

Tử vi từ 23-31/7 cuộc đời của Mão như bước sang trang mới. Không còn những lo lắng tiền bạc, những trắc trở trong công việc giờ đây vận trình của Mão sẽ suôn sẻ đến không ngờ. Mọi khoản nợ của Mão sẽ được giải quyết nhanh chóng, thu nhập tăng theo cấp số nhân khiến Mão như một bước lên tiên.

Chỉ cần khéo léo, nhẫn nại hơn một chút vận may này sẽ kéo dài đến tận cuối năm 2022. Sự nghiệp, tình duyên, công danh, sự nghiệp đều viên mãn khiến ai cũng ganh tỵ với những gì mà Mão có được trong năm nay.

Tuổi Tý

Tử vi từ 23-31/7 vận mệnh của người tuổi Tý sẽ đại cát đại lợi, tiền bạc chất đầy nhà giúp Tý có cuộc sống sung sướng như bà hoàng. Không chỉ thành công trong công việc, thu nhập tăng cao mà đời sống tình cảm của Tý cũng vô cùng tốt đẹp.

Tý sẽ buông bỏ những lo toan vất vả sang một bên để thoải mái hưởng thụ cuộc sống lứa đôi. 3 tháng cuối năm chính là cơ hội để bạn và đối phương vun đắp tình cảm, dành thời gian chăm sóc cho các thành viên trong gia đình để mái ấm luôn yên vui, hạnh phúc.

 

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo.

Tử vi đúng ngày mai (chủ Nhật, 24/7/2022): 3 con giáp này bất ngờ chuyển vận, tài lộc vượng phát, đi đằng Đông gặt vàng, đi đằng Tây gặt bạc, thuận lợi đủ đường, thăng hoa không kể sao cho xiết

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Theo tử vi 12 con giáp, những con giáp này có khả năng xoay chuyển, lật ngược tình thế ngoạn mục, đổi đời giàu sang, phát triển, gặt hái thành công tuyệt vời.

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Từ khóa:   con giáp tuổi mão tuổi tý

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