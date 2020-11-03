Tử vi thứ Tư ngày 4/11/2020 của 12 con giáp: Tuổi Thìn chật vật tiền bạc, tuổi Tỵ tiêu tiền như nước

Theo tử vi 12 con giáp, Tý nên quan tâm đến cảm xúc của người khác nhiều hơn. Trước khi nói điều gì đó nên cân nhắc thật kỹ đừng khiến đối phương tổn thương. Trong công việc, bạn nên nhiệt tình giúp đỡ đồng nghiệp. Điều này sẽ giúp cho vận trình của bạn có nhiều bước tiến mới.

Tử vi thứ Tư ngày 4/11/2020 của 12 con giáp lúc lên lúc xuống giúp bản mệnh lường trước được một ngày của mình xảy ra những gì để tìm cách đề phòng.

Dần không nhận được bất cứ tin vui nào trong thời điểm này. Bạn không được cấp trên công nhận khả năng, tiền bạc làm bao nhiêu tiêu hết bấy nhiêu không để dành được. Trong công việc, bạn xích mích với đồng nghiệp nên vận trình vô cùng mệt mỏi, buồn phiền.

Bản mệnh có thể giải quyết hết được những việc khó khăn xảy ra trong ngày. Tài năng của bạn sẽ được dịp phát huy, cơ hội kiếm tiền đổ về liên tục. Công việc của bạn được quý nhân soi đường dẫn lối nên thành công ngoài mong đợi. Con đường quan lộ vượng phát, cực kỳ nở rộ.

Tử vi thứ Tư ngày 4/11/2020 của tuổi Mão

Theo tử vi mới nhất, bản mệnh nhận được nhiều cơ hội kiếm tiền, vận trình khá thuận lợi. Người làm công ăn lương được khen thưởng hết lời, tiền bạc đều chạm đỉnh như ý. Người kinh doanh tiền bạc đổ về ồ ạt, tha hồ tận hưởng thành quả mà bản thân đã đạt được.

Tử vi thứ Tư ngày 4/11/2020 của tuổi Thìn

Tử vi thứ Tư ngày 4/11/2020 của tuổi Thìn trục trặc tiền bạc - Ảnh minh họa: Internet

Thìn gặp nhiều trục trặc về chuyện tiền bạc. Trong ngày, bạn làm bao nhiêu điều tiêu hết bấy nhiêu, thậm chí còn phải vay mượn khắp nơi khiến vận trình vô cùng lao đao. Công việc của bạn cũng không nhận được nhiều tin tốt, chuyện tài chính lúc nào cũng chật vật, không ổn định.

Tử vi thứ Tư ngày 4/11/2020 của tuổi Tỵ

Vận trình của Tỵ trong ngày có nhiều tin vui lẫn tin buồn. Bạn có thói quen tiêu tiền như nước, không tiết kiệm được bao nhiêu. Tuy nhiên bạn có khả năng kiếm tiền đỉnh nên không lo lắng về vấn đề này. Chuyện tình cảm của bạn cũng gặp khá nhiều tin vui. Người có người yêu sẽ sớm đón hỷ sự.

Tử vi thứ Tư ngày 4/11/2020 của tuổi Ngọ

Ngọ có sức khỏe giảm sút vì thường xuyên ăn uống không điều độ, thức khuya làm việc. Bên cạnh đó, vì cãi nhau với đồng nghiệp nên vận trình của bạn gặp nhiều rắc rối, chuyện buồn đổ về không đỡ kịp. Chuyện tình cảm của bạn cũng không như ý, lúc nào cũng cãi vã, mâu thuẫn vì những chuyện nhỏ nhặt.

Tử vi thứ Tư ngày 4/11/2020 của tuổi Mùi

Tử vi thứ Tư ngày 4/11/2020 của tuổi Mùi kiếm tiền đỉnh - Ảnh minh họa: Internet

Theo tử vi ngày của 12 con giáp, bạn có được nhiều cơ hội kiếm tiền. Những dự án bạn phụ trách đều mang lại thành tựu lớn khiến ai cũng hờn đỏ mắt. Trong chuyện tình cảm, bạn cũng nhận được khá nhiều tin vui, người độc thân có cơ hội thoát ế trong nháy mắt.

Tử vi thứ Tư ngày 4/11/2020 của tuổi Thân

Thân đánh mất nhiều cơ hội thăng tiến trong thời điểm này. Lời khuyên cho bạn nên tập trung hơn cho công việc, đừng lo chuyện không đâu. Cũng đừng vì những chuyện cá nhân ảnh hưởng đến vận trình của mình trong thời điểm này. Hãy tận dụng cơ hội tốt để tiến xa hơn trong công việc.

Tử vi thứ Tư ngày 4/11/2020 của tuổi Dậu

Công việc của Dậu lúc vui lúc buồn khiến bản mệnh không lường trước được. Người làm công ăn lương phải chăm chỉ hơn để được cấp trên công nhận. Người kinh doanh buôn bán nên chú tâm hơn để không bị khách hàng quay lưng. Nói chung vận trình của bạn trong ngày hung cát đan xen.

Tử vi thứ Tư ngày 4/11/2020 của tuổi Tuất

Tử vi thứ Tư ngày 4/11/2020 của tuổi Tuất được công nhận - Ảnh minh họa: Internet

Tuất đạt được nhiều thành tựu nhờ có ý chí tiến thủ, được cấp trên khen ngợi. Đồng nghiệp có cái nhìn tốt hơn về bạn, tiền bạc đều như ý muốn. Những dự định của bạn ấp ủ bao lâu nay được thực hiện và đạt thành quả cao. Điều này giúp cho công danh của bạn có bước tiến xa hơn.

Tử vi thứ Tư ngày 4/11/2020 của tuổi Hợi

Hợi có nhân duyên như ý muốn. Người độc thân tìm được ý trung nhân, tâm đầu ý hợp. Người có gia đình, người yêu có nhiều thời gian ở bên nhau nhiều hơn. Công việc cũng có nhiều bước tiến triển tốt, sự nghiệp nở hoa hơn mong đợi.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm