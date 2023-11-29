Tử vi thứ Tư ngày 29/11: 3 con giáp được Phật Bà nâng đỡ, tiền tài vô biên, giàu có hiển vinh, sự nghiệp phất lên tầng cao, ai ai cũng đỏ mắt ghen tị

Tâm linh - Tử vi 29/11/2023 05:25

Tử vi dự đoán, 3 con giáp dưới đây hốt trọn tài lộc của thiên hạ, tiền đầy túi, tình đầy tim trong ngày 29/11.

Tuổi Thìn

Trời sinh người tuổi Thìn thông minh, cá tính và được hưởng may mắn từ khi lọt lòng. Dù được sinh ra trong gia đình khá giả, người tuổi Thìn cũng không ỷ lại mà luôn cố gắng phấn đấu, phát huy sở trường của mình để làm giàu và khẳng định bản thân.

Trong ngày 29/11, con giáp này sẽ nắm được cơ hội "nghìn năm có một" để kiếm được một khoản thu kha khá và ngày càng thăng tiến trong sự nghiệp.

Vận trình của tuổi Thìn đang trên đà hanh thông, hầu như không gặp khó khăn nào. Dù có vài trắc trở tức thì, con giáp này cũng nhanh chóng giải quyết xong xuôi một cách thông minh, khéo léo.

Tử vi thứ Tư ngày 29/11: 3 con giáp được Phật Bà nâng đỡ, tiền tài vô biên, giàu có hiển vinh, sự nghiệp phất lên tầng cao, ai ai cũng đỏ mắt ghen tị - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Nhiều dự định mới của con giáp tuổi Dậu sẽ được hoàn thành hoặc bắt đầu tiến hành ngay trong ngày 29/11.

Rõ ràng là việc ở bên những người trẻ hơn mình sẽ đem lại cho bạn nhiều năng lượng, nhiều ý tưởng và động lực mỗi ngày. Nhờ vậy, bạn như được tiếp thêm sự khích lệ tinh thần và nỗ lực hơn để hoàn thành những công việc của mình.

Thời gian này, chuyện tình cảm của bạn cũng có nhiều dấu hiệu tích cực, bởi bạn đã mạnh dạn hơn trong việc giao tiếp với mọi người, đặc biệt là người khác phái. Bạn có thể gây ấn tượng sâu sắc cho một ai đó ngay từ những lần gặp gỡ đầu tiên đấy.

Cát tinh xuất hiện cũng dự báo những điểm sáng trên lĩnh vực tài lộc. Bản mệnh đủ ăn đủ tiêu trong thời điểm này, thậm chí có người còn được người thân cho tiền, hỗ trợ tiền bạc để làm ăn, kinh doanh.

Con giáp may mắn thời điểm này này đủ năng lực để đầu tư thì có thể bắt đầu tìm hiểu để chuẩn bị tham gia những cơ hội lớn ngay trước mắt.

Tử vi thứ Tư ngày 29/11: 3 con giáp được Phật Bà nâng đỡ, tiền tài vô biên, giàu có hiển vinh, sự nghiệp phất lên tầng cao, ai ai cũng đỏ mắt ghen tị - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Tuổi Ngọ là một trong những con giáp luôn cảm thấy cuộc sống của mình không mấy suôn sẻ, nguyên nhân chủ yếu là do vận khí của những người cầm tinh con ngựa không tốt nên ảnh hưởng đến cuộc sống hàng ngày. 

Điều này khiến tuổi Ngọ mỏi mệt, tâm không an, chí không yên, rất khó để tập trung làm nên việc lớn. Tuy nhiên, thời điểm này tuổi Ngọ lại không đáng lo ngại mấy.

Trong ngày 29/11, họ có sao may mắn chiếu mệnh, được quý nhân phù trợ, thúc đẩy vận may về đường tài lộc. Nhờ đó, tuổi Ngọ có thể yên tâm mở cửa nghênh đón tiền tài, mọi nỗ lực đều được đền đáp rất xứng đáng.

Tử vi thứ Tư ngày 29/11: 3 con giáp được Phật Bà nâng đỡ, tiền tài vô biên, giàu có hiển vinh, sự nghiệp phất lên tầng cao, ai ai cũng đỏ mắt ghen tị - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

 

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