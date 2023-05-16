Tử vi thứ Tư ngày 17/5/2023 của 12 con giáp: Sửu - Tỵ đi đúng đường, làm đúng việc, lộc lá vô biên, Mão - Ngọ phát sinh nghi kỵ chốn công sở, tiền tài hao hụt

Với bản tính hiền lành, không thích phải cạnh tranh nên các mối quan hệ của con giáp này tương đối hài hòa. Mọi người cùng chung tay để giúp cho công việc của tập thể ngày một phát triển nhiều hơn nữa.

Xem tử vi ngày mới của 12 con giáp, dưới sự che chở của Chính Ấn, công việc của người tuổi Tý trở nên suôn sẻ hơn rất nhiều so với khoảng thời gian vừa qua. Bạn được trao cho không ít cơ hội để khẳng định vị thế của bản thân, hãy nắm bắt lấy và đừng bỏ lỡ.

Chưa kể Chính Tài còn báo hiệu vận may về tài lộc có thể tìm đến với mệnh chủ trong ngày thứ 4 này. Những hợp đồng được ký kết trước đó nay mới có thể thấy được hoa thơm trái ngọt của nó. Đây chính là phần thưởng lớn nhất dành cho bạn lúc này.

Hôm nay người tuổi Sửu trở nên sáng suốt hơn hẳn. Bạn biết cách lập và triển khai các kế hoạch dự án một cách hiệu quả nhất. Sự tín nhiệm của mọi người dành cho bạn quả không sai.

Tuổi Dần

Tử vi ngày mới, thứ Tư ngày 17/5/2023, Tỷ Kiên chiếu mệnh, người tuổi Dần đừng để bị lôi kéo vào cuộc chiến chia bè kết phái chốn công sở. Những chuyện thị phi này sẽ chỉ mang đến bất lợi cho bạn mà thôi. Hãy tập trung vào công việc của bản thân, chớ để những chuyện ngoài lề làm xao nhãng.

Trong chuyện tình cảm, mối quan hệ giữa bạn và người nhà được cải thiện lên khá nhiều trong thời gian này. Những bất đồng mâu thuẫn dần được xóa bỏ, tình cảm tình thân gia đình trở nên gắn kết hơn bao giờ hết.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Người tuổi Mão gặp khá nhiều áp lực trong ngày thứ 4 này. Có vẻ như bạn đang ôm đồm khá nhiều công việc vào người rồi, hãy học cách chia sẻ để có được trợ giúp tốt nhất trong những thời điểm cấp thiết như thế này.

Lại thêm Kiếp Tài xuất hiện mang theo điềm báo tiền bạc thất thoát trong ngày này. Đừng vì những lời dụ dỗ ngon ngọt mà tin lầm người. Nếu mọi chuyện đều có thể dễ dàng thành công đến vậy thì đã không có những người khó khăn nghèo đói nữa rồi.

Tuổi Thìn

Công việc của người tuổi Thìn trong ngày hôm nay trở nên hanh thông suôn sẻ hơn trước khá nhiều. Những thành quả bước đầu đánh dấu cho những nỗ lực cống hiến của bản trong suốt thời gian qua.

Lại thêm sự xuất hiện của Thiên Tài, sự nhạy bén và linh hoạt của bạn chính là chìa khóa để bạn nhận ra được những tiềm năng phát triển trước mắt. Cơ hội kiếm tiền đến, chắc chắn con giáp này sẽ chẳng thể bỏ lỡ đâu.

Tuổi Tỵ

Thực Thần hứa hẹn sẽ mang đến cho con giáp tuổi Tỵ những cơ hội phát tài hiếm có. Chỉ cần bạn luôn tỉnh táo và sáng suốt thì chắc chắn tiền bạc sẽ đổ về đầy túi bạn thôi.

Để công việc được thêm phần hanh thông thuận lợi, bạn có thể chọn giờ tốt, hướng tốt xuất hành trong ngày thứ 4 này. Cụ thể, bạn có đi về hướng Đông Nam để gặp Hỷ thần hoặc hướng Bắc để gặp được Tài thần.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Vận trình của người tuổi Ngọ trong ngày này không mấy khả quan. Các mối quan hệ xã giao trở nên căng thẳng hơn do không tìm được tiếng nói chung. Nếu để kéo dài quá lâu, sẽ ảnh hưởng lớn đến hòa khí chung.

Chưa kể Thương Quan giáng mệnh, những vấn đề bất ngờ phát sinh có thể là nguồn cơn dẫn đến những thất bại trong tương lai của bạn. Hãy xem xét kỹ càng từng vấn đề trước khi đưa ra bất cứ quyết định nào vào thời điểm này.

Tuổi Mùi

Hôm nay, cục diện Thìn Mùi Tứ Hành Xung có thể ảnh hưởng trực tiếp đến người tuổi Mùi, khiến cho bạn khó thoát khỏi vòng vây của kẻ tiểu nhân. Chỉ cần bạn để lộ một sơ hở dù là nhỏ nhất, kẻ xấu bụng đã ngay lập tức nhằm vào chúng để hạ bệ bạn rồi.

Trong ngày Mộc Thổ bất dung này, bản mệnh sẽ phải đối mặt với nguy cơ tình cảm tan vỡ vì chính sự vô tâm của bạn. Đừng để giữa hai người xuất hiện bất cứ bức tường khoảng cách nào.

Tuổi Thân

Xem tử vi hàng ngày của 12 con giáp, người tuổi Thân có thể tự tin vượt qua những thử thách để vươn tới thành công. Cơ hội phát triển sự nghiệp của bạn cũng đang dần mở ra ngay trước mắt bạn rồi. Hãy tiếp tục phát huy những điểm mạnh của bản thân và tiến về phía trước.

Tuy nhiên, bản mệnh cũng chớ chủ quan mà có những hành động khinh suất, nhất là trong ngày Thiên Quan án ngữ như hôm nay. Nếu không cẩn thận, bạn có thể vướng vào rắc rối với những người có chức có quyền, gây không ít bất lợi cho bản thân đó.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Trong ngày hôm nay, người tuổi Dậu khó tránh vướng phải những rắc rối do mâu thuẫn bất đồng trong công việc hay các mối quan hệ xã giao. Nếu không sớm tháo gỡ thì bản thân bạn sẽ phải chịu không ít thiệt thòi, cả về vật chất lẫn tình thần đó.

Mối quan hệ giữa các cặp đôi sau khi trải qua bao sóng gió cũng dần trở nên yên bình hơn trong ngày này. Đôi bên đã biết lắng nghe và thấu hiểu cho nhau nhiều hơn, tình cảm vì thế mà ngày càng được vun đắp nhiều hơn lên.

Tuổi Tuất

Thiên Tài ghé thăm mang theo tin vui liên quan đến tiền bạc cho người tuổi Tuất. Bạn có được vận may bất ngờ như thế này không phải là điều dễ dàng, vì vậy hãy nhanh chóng nắm bắt và biến chúng thành tiền bạc đổ về túi mình.

Sức khỏe của con giáp này có phần giảm sút trong ngày thứ tư này. Có vẻ như bạn đang quá nuông chiều bản thân rồi, hãy mau chóng điều chỉnh là chế độ sinh hoạt ăn uống nghỉ ngơi và tập luyện một cách điều độ và khoa học hơn, sức khỏe của bạn khi đó mới có thể cải thiện hơn được.

Tuổi Hợi

Trong ngày thứ Tư 17/5/2023 này, công việc của người tuổi Hợi trở nên hanh thông hơn rất nhiều. Các mối quan hệ xã giao hài hòa tạo điều kiện không nhỏ cho bạn trong hợp tác làm ăn.

Thiên Ấn trợ mệnh, bản mệnh có cơ hội để thể hiện bản lĩnh của mình trong các lĩnh vực liên quan đến nghệ thuật, kỹ thuật, dịch vụ hay nghề tự do. Tài năng của bạn sẽ sớm được công nhận, cơ hội thăng tiến vì thế cũng sẽ sớm xuất hiện trên bước đường tìm đến thành công của bạn thôi.

Ảnh minh họa: Internet

* Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.