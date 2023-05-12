Cuối tháng 3 âm lịch, TOP 3 con giáp may mắn hội tụ, tiền tài đổ về ùn ùn như thác, tình duyên ấm áp vững bền

Tâm linh - Tử vi 12/05/2023 12:00

Tử vi của 12 con giáp nói rằng, cuối tháng 3 âm lịch, những con giáp này không cần phải tìm kiếm cơ hội kiếm tiền ở đâu xa xôi, có khi tài lộc ở ngay gần bạn, chỉ cần tỉnh táo nắm bắt là được.

Tuổi Thìn

Người tuổi Thìn đang có được may mắn hơn hẳn những con giáp khác khi mà cả đường tình duyên và tài lộc đều thịnh vượng vào cuối tháng 3 âm lịch. Lục Hợp cục sẽ trao cho con giáp này thêm nhiều cơ hội để gặp gỡ, làm quen với người khác phái. Với sức hút của riêng mình, bạn hoàn toàn có thể làm chủ được tình hình, khiến cho người mình thầm thương không thể không chú ý đến mình.

Hạnh phúc sẽ sớm đến với người biết chủ động nắm giữ vận mệnh của mình. Chính Tài sẽ nâng đỡ cho vận trình tài lộc của con giáp này và những chú Rồng không cần phải lo lắng quá nhiều về tình hình tài chính trong thời gian tới. Công sức bạn bỏ ra sẽ được đền đáp xứng đáng.

Cuối tháng 3 âm lịch, TOP 3 con giáp may mắn hội tụ, tiền tài đổ về ùn ùn như thác, tình duyên ấm áp vững bền - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Cuối tháng 3 âm lịch, nhờ có sự hỗ trợ của Thái Dương cát tinh, người tuổi Mùi có cơ may rất lớn được quý nhân nâng đỡ. Vì thế, bạn cần tận dụng những mối quan hệ quen biết để giải quyết công việc hanh thông, trôi chảy hơn, đừng bỏ lỡ những lợi thế sẵn có ngay xung quanh mình. Thêm cả Chính Ấn che chở nên bạn mạnh mẽ, có thực lực và có tinh thần vững vàng. Dù đối diện với bất cứ hoàn cảnh nào thì bạn cũng đều bình tĩnh, nhanh chóng tìm ra hướng giải quyết đúng đắn, sáng suốt.

Nhân khi có sao Thái Dương hỗ trợ cho sự nghiệp, hãy bước ra khỏi vùng an toàn của bản thân để tham gia những thử nghiệm mới, bạn có thể bứt phá mọi giới hạn và khiến sự nghiệp sang trang. Chính Tài xuất hiện cho thấy các vấn đề liên quan tới tiền bạn của bạn sẽ sớm được giải quyết ổn thỏa. Thời điểm này, bạn nên thận trọng khi ứng xử trước tập thể, đám đông vì họ là người sẽ mang lại cho bạn những thuận lợi bất ngờ về sau đó.

Cuối tháng 3 âm lịch, TOP 3 con giáp may mắn hội tụ, tiền tài đổ về ùn ùn như thác, tình duyên ấm áp vững bền - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Tuổi Tý sẽ dần tìm lại được tài lộc cho mình khi mà Thực Thần đã ghé thăm vào cuối tháng 3 âm lịch. Chuyện kinh doanh buôn bán của bản mệnh tiến triển tốt, lợi nhuận tăng cao nhanh chóng ngoài sức mong đợi. Bản mệnh nên cố gắng để nắm bắt thời cơ ngay khi có thể. Không phải lúc nào cũng có được cơ hội tốt như thế này nên những chú Chuột cần phải rèn luyện sự nhạy bén của mình, nhìn thấy được những điều mà người khác không thấy.

Chính Quan xuất hiện cũng cho thấy bản mệnh có nhiều cơ hội để đạt được thành công trong công việc, từ đó được cất nhắc lên vị trí cao hơn, xứng đáng với năng lực của bản thân hơn. Hãy tự tin vào con đường mình đã chọn và theo đuổi mục tiêu tới cùng. Vận trình tình duyên của bản mệnh cũng có nhiều dấu hiệu tích cực. Người độc thân dễ tìm được người phù hợp do có nhiều cơ hội để bản mệnh tiếp xúc với người khác phái. Đặc biệt, sự chủ động sẽ giúp bạn ghi điểm với đối phương, khả năng thành công lớn hơn nhiều.

Cuối tháng 3 âm lịch, TOP 3 con giáp may mắn hội tụ, tiền tài đổ về ùn ùn như thác, tình duyên ấm áp vững bền - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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