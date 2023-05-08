Đúng 11 ngày cuối tháng 3 âm lịch: BỀ TRÊN RẢI LỘC, 3 con giáp may mắn đạt đỉnh, một bước lên hương, càng chăm chỉ càng phát tài

Tâm linh - Tử vi 08/05/2023 12:55

Bước sang 11 ngày cuối tháng 3 âm lịch, những con giáp may mắn dưới đây sẽ được quý nhân giúp đỡ thu về nhiều tài lộc, cuộc sống hanh thông.

Tuổi Tuất

Những người tuổi Tuất sống luôn tràn đầy năng lượng dù ở bất cứ thời điểm nào. Họ vui vẻ, nhiệt tình, năng nổ, đầy đam mê và rất chăm chỉ. Người tuổi này còn có chỉ số IQ, EQ đều cao, năng lực vượt trội và rất thực tế.

Tử vi cho hay, đúng 11 ngày cuối tháng 3 âm lịch, những người tuổi Tuất sẽ có quý nhân chỉ đường dẫn lối nên kiếm được nhiều hợp đồng làm ăn, thu về nhiều tài lộc. Tuổi Tuất một khi đã xác định được mục tiêu sẽ nghiêm túc thực hiện kế hoạch. Nhờ có thêm sự giúp đỡ của quý nhân, người tuổi này sự nghiệp càng thịnh vượng, công danh như ý, như cá gặp nước, làm gì cũng suôn sẻ.

Đúng 11 ngày cuối tháng 3 âm lịch: BỀ TRÊN RẢI LỘC, 3 con giáp may mắn đạt đỉnh, một bước lên hương, càng chăm chỉ càng phát tài - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Người tuổi Dần rất kiên nhẫn, một số người có thể khá nóng nảy nhưng nhìn chung đều rất linh hoạt, một khi đã phát hiện ra vấn đề sẽ biết sửa sai kịp thời. Cũng nhờ vậy mà con giáp này rất dễ thành công trong công việc.

Bên cạnh đó, người tuổi Dần còn biết ăn nói, giao tiếp khéo léo, được quý nhân yêu mến và sẵn sàng giúp đỡ. Tử vi dự đoán, đúng 11 ngày cuối tháng 3 âm lịch, Dần nhờ có sự giúp đỡ của quý nhân mà làm ăn thuận buồm xuôi gió, phát đạt hơn nhiều phần, thu về nhiều tài lộc, đường công danh vô cùng thênh thang.

Đúng 11 ngày cuối tháng 3 âm lịch: BỀ TRÊN RẢI LỘC, 3 con giáp may mắn đạt đỉnh, một bước lên hương, càng chăm chỉ càng phát tài - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Những người tuổi Dậu rất điềm tĩnh và làm việc gì cũng rất nghiêm túc. Tuy có vẻ ngoài lạnh lùng, dường như không giỏi giao tiếp xã hội và không thích những dịp có quá nhiều người nhưng thực ra người tuổi này lại rất được yêu thích, được mọi người quý mến.

Theo tử vi 11 ngày cuối tháng 3 âm lịch vận trình của người tuổi Dậu có quý nhân phù trợ nên đi đâu, làm gì cũng suôn sẻ, tài lộc vượng phát, cuộc sống hạnh phúc. Tuổi Dậu sẽ thấy rõ nhiều ưu điểm nhờ đó mà khiến đồng nghiệp và cấp trên rất tin tưởng.

Đúng 11 ngày cuối tháng 3 âm lịch: BỀ TRÊN RẢI LỘC, 3 con giáp may mắn đạt đỉnh, một bước lên hương, càng chăm chỉ càng phát tài - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài mang tính chiêm nghiệm, tham khảo

Đúng nửa cuối tháng 3 âm lịch, 3 con giáp đón cơn mưa tài lộc, kiếm tiền nhiều như nước, danh vọng song toàn, sự nghiệp phất như diều gặp gió

Đúng nửa cuối tháng 3 âm lịch, 3 con giáp đón cơn mưa tài lộc, kiếm tiền nhiều như nước, danh vọng song toàn, sự nghiệp phất như diều gặp gió

Nhờ có sự trợ giúp từ Phúc Tinh, 3 con giáp này vận trình chuyển biến tích cực trong thời gian nửa cuối tháng 3 âm lịch, may mắn dồi dào, tài lộc hanh thông.

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