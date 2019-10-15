Chuyện tình cảm của tuổi Tý trong ngày mới khá viên mãn. Đây là điểm sáng giúp bạn vượt qua cảm giác mệt mỏi trong ngày.

Xem tử vi thứ Tư ngày 16/10/2019 của 12 con giáp để biết vận trình công việc, tài lộc và tình duyên trong ngày.

Ngày mới, người tuổi Sửu gặp vận may trong công việc, tiến trình khá nhanh. Bạn lại chăm chỉ nên sẽ càng nắm bắt được cơ hội tốt.

Công việc vì gặp khó khăn, trở ngại mà khiến bạn gặp nhiều vất vả. Hãy kiên trì đến cùng.

Tài lộc khởi sắc, nhất là với người kinh doanh buôn bán.

Tử vi thứ Tư ngày 16/10/2019 của tuổi Dần

Tử vi thứ Tư ngày 16/10/2019 của 12 con giáp - Ảnh minh họa: Internet

Theo tử vi ngày mới, người tuổi Dần có điềm tranh cãi với đồng nghiệp. Thay vì cố gắng cãi lại, bạn nên nhẫn nhịn để đợi thời cơ thích hợp.

Tình duyên khởi sắc hơn với người độc thân. Hãy ra ngoài đường nhiều để gặp được người như ý.

Tử vi thứ Tư ngày 16/10/2019 của tuổi Mão

Ngày mới, người tuổi Mão có tài lộc dồi dào. Thu nhập của người đi làm tăng, doanh thu của người kinh doanh cũng tăng.

Dù vậy, trong công việc bạn nên cẩn thận, tránh để cho tiểu nhân có cơ hội cản trở.

Tử vi thứ Tư ngày 16/10/2019 của tuổi Thìn

Theo tử vi mới nhất, công việc của tuổi Thìn khá thuận lợi. Chỉ cần cố gắng làm việc thì bạn sẽ được cấp trên tin tưởng.

Tài lộc dù có nhưng không nhiều, bạn vẫn phải chi cho nhiều khoản bất ngờ phát sinh.

Tử vi thứ Tư ngày 16/10/2019 của tuổi Tỵ

Tử vi thứ Tư ngày 16/10/2019 của 12 con giáp - Ảnh minh họa: Internet

Theo tử vi 12 con giáp, tuổi Tỵ đừng để giận quá mà mất khôn trong ngày mới. Bạn nên cân nhắc trước khi có quyết định nào đó.

Lời khuyên trong ngày mới là tuổi Tỵ nên dành thời gian cho gia đình nhiều, để bản thân bình tĩnh hơn.

Tử vi thứ Tư ngày 16/10/2019 của tuổi Ngọ

Ngày mới, người tuổi Ngọ có vận tài lộc bất ngờ, đây có thể là món tiền hoặc tài sản bạn không ngờ tới. May mắn đang mỉm cười với bạn, hãy tận dụng triệt để.

Dù vậy, tuổi Ngọ nên lưu ý sức khỏe, cẩn thận các bệnh về tim mạch.

Tử vi thứ Tư ngày 16/10/2019 của tuổi Mùi

Người tuổi Mùi có vận may trong sự nghiệp. Bạn nhận được một cơ hội lớn để thể hiện bản thân. Chỉ cần nỗ lực hết mình, bạn sẽ tìm được quý nhân giúp sức.

Tình duyên cũng khá tốt, bạn và đối phương sẽ tìm được những điểm chung bất ngờ.

Tử vi thứ Tư ngày 16/10/2019 của tuổi Thân

Tử vi thứ Tư ngày 16/10/2019 của 12 con giáp - Ảnh minh họa: Internet

Ngày mới báo hiệu tuổi Thân có tin vui về các mối quan hệ. Có thể trong công việc bạn tìm được đối tác tiềm năng. Hoặc trong nhân duyên, bạn gặp được người tử tế.

Tài lộc tăng nhanh, bạn có thể mua sắm những thứ bản thân mong muốn lâu nay.

Tử vi thứ Tư ngày 16/10/2019 của tuổi Dậu

Ngày mới, tài chính của tuổi Dậu khả quan hơn trước. Bạn nên đầu tư để sinh lời, người kinh doanh có thể mở rộng buôn bán.

Người đi làm vẫn còn vài khó khăn trong công việc, nhưng sẽ nhanh chóng khắc phục.

Tử vi thứ Tư ngày 16/10/2019 của tuổi Tuất

Tuổi Tuất được quý nhân trợ giúp nên nhanh chóng vượt qua khó khăn. Đến cuối ngày, bạn có thể thoải mái mà kết thúc công việc.

Dù vậy, có dấu hiệu hao tài, bạn nên cẩn thận chi tiêu.

Tử vi thứ Tư ngày 16/10/2019 của tuổi Hợi

Tử vi thứ Tư ngày 16/10/2019 của 12 con giáp - Ảnh minh họa: Internet

Theo tử vi thứ Tư ngày 16/10/2019, người tuổi Hợi nên cẩn trọng trong ăn nói, tránh vô tình vướng vào họa thị phi.

Vận may khá ít nhưng tài lộc vẫn ổn định.

*Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo.