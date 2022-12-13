Tử vi thứ Tư ngày (14/12/2022), Top 3 con giáp trúng số độc đắc liên tiếp trong tháng 12, Thần Tài chỉ đường dẫn lối, làm gì cũng may mắn và hanh thông, tiền bạc rủng rỉnh, mưu sự thành công viên mãn

Tâm linh - Tử vi 13/12/2022 06:49

Top 3 con giáp dưới đây được dự báo làm gì cũng may mắn và hanh thông, tiền bạc rủng rỉnh, mưu sự thành công viên mãn trong thứ Tư ngày (14/12/2022)

Tuổi Sửu

Người cầm tinh con trâu làm việc khá cố chấp, đôi lúc thành bất chấp, luôn tự hào về những ý tưởng sáng tạo của mình. Nói cách khác, tuổi Sửu siêng năng và chăm chỉ là bản tính, có thể đòi hỏi bản thân một cách nghiêm khắc, đạt được thành công nhờ ý chí ngoan cường và sự kiên trì. Cũng do vậy, họ là người thực tế, đáng tin trong công viẹc, thứ Tư ngày (14/12/2022), những người tuổi Sửu sẽ ngày càng trở nên thông minh và khôn ngoan.

Tử vi thứ Tư ngày (14/12/2022), Top 3 con giáp trúng số độc đắc liên tiếp trong tháng 12, Thần Tài chỉ đường dẫn lối, làm gì cũng may mắn và hanh thông, tiền bạc rủng rỉnh, mưu sự thành công viên mãn - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Tử vi thứ Tư ngày (14/12/2022), người tuổi Tuất sẽ gặp được quý nhân – người có khả năng xoay chuyển tình thế khó khăn thành cơ hội để con giáp này “lột xác” ngoạn mục. Trong cái khó ló cái khôn, người sinh năm Tuất có thể kiếm được rất nhiều tiền nhờ sự trợ giúp của một người thân hoặc bạn bè từ phương xa lâu ngày gặp lại. Tử vi ngày mai thứ Tư ngày (14/12/2022), tài khoản của con giáp này sẽ liên tục tăng lên, vượt xa cả mức tưởng tượng.

Tử vi thứ Tư ngày (14/12/2022), Top 3 con giáp trúng số độc đắc liên tiếp trong tháng 12, Thần Tài chỉ đường dẫn lối, làm gì cũng may mắn và hanh thông, tiền bạc rủng rỉnh, mưu sự thành công viên mãn - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Đặc biệt, với người tuổi Tuất làm trong lĩnh vực sáng tạo, truyền thông hoặc thẩm mỹ, kinh doanh các sản phẩm làm đẹp, thu nhập càng về cuối năm 2022 càng tăng mạnh nhờ lượng khách hàng và giá trị sản phẩm tăng. Không những vậy, người tuổi Tuất còn có vận đỏ ở các trò may rủi, hoặc trúng số hoặc sẽ được trúng thưởng khi mua hàng hay dùng các dịch vụ tiện ích…

Tuổi Thân

Tử vi thứ Tư ngày (14/12/2022), tuổi Tuất nhờ có sao Hồng Loan chiếu mệnh Thìn sẽ phát tài phát lộc, sung túc giàu có khiến ai cũng ghen tỵ. Tuổi Thân khi sinh ra đã mang mệnh phú quý, sung sướng từ trong trứng nước. Những người này dù không cần phải bỏ ra quá nhiều tâm tư tài lộc vẫn chảy vào túi tuổi Tuất ào ào như thác đổ. Nếu theo nghiệp kinh doanh, buôn bán tuổi Tuất sẽ phất lên cực nhanh, có tiền tỷ trong thời gian ngắn.

Tử vi thứ Tư ngày (14/12/2022), Top 3 con giáp trúng số độc đắc liên tiếp trong tháng 12, Thần Tài chỉ đường dẫn lối, làm gì cũng may mắn và hanh thông, tiền bạc rủng rỉnh, mưu sự thành công viên mãn - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Tử vi thứ Tư ngày 14/12/2022, nhờ có sao Hồng Loan chiếu mệnh tuổi Tuất sẽ phát tài phát lộc, sung túc đủ đầy. Nếu đang có ý định mở rộng kinh doanh hay lấn sân sang lĩnh vực mới thì đây chính là thời cơ nghìn năm có một để Thìn cả đời hưởng vinh hoa phú quý.

* Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.

Trúng số độc đắc đúng đầu giờ chiều hôm nay (13/12/2022), 3 con giáp tài lộc rộn ràng đếm tiền mỏi tay, bạc đầy hủ, vàng đầy lu, mua sắm thả ga, công danh thuận lợi, có số làm quan chức hoặc ông chủ

Trúng số độc đắc đúng đầu giờ chiều hôm nay (13/12/2022), 3 con giáp tài lộc rộn ràng đếm tiền mỏi tay, bạc đầy hủ, vàng đầy lu, mua sắm thả ga, công danh thuận lợi, có số làm quan chức hoặc ông chủ

Tử vi dự báo đúng đầu giờ chiều hôm nay (13/12/2022), 3 con giáp này tài lộc rộn ràng đếm tiền mỏi tay, bạc đầy hủ, vàng đầy lu, mua sắm thả ga, công danh thuận lợi, có số làm quan chức hoặc ông chủ

Xem thêm
Từ khóa:   Tử vi Tâm linh tử vi Tử vi ngày mai Tử vi thứ Tư ngày 14/12/2022 Top 3 con giáp trúng số độc đắc liên tiếp

TIN MỚI NHẤT

Cầu được ước thấy trong tháng 9 âm lịch, 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Cầu được ước thấy trong tháng 9 âm lịch, 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 34 phút trước
'Biểu tượng sắc đẹp Hong Kong' Vương Tổ Hiền cho phép sử dụng hình ảnh thời trẻ trong phim AI

'Biểu tượng sắc đẹp Hong Kong' Vương Tổ Hiền cho phép sử dụng hình ảnh thời trẻ trong phim AI

Sao quốc tế 44 phút trước
Món quà nhẫn kim cương đắt giá và lời chúc bất ngờ khiến người vợ trẻ ngỡ ngàng

Món quà nhẫn kim cương đắt giá và lời chúc bất ngờ khiến người vợ trẻ ngỡ ngàng

Tâm sự gia đình 59 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Kể từ ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 9 phút trước
Phạm Băng Băng nhận thêm giải diễn xuất giữa lúc vướng tranh chấp khoản nợ

Phạm Băng Băng nhận thêm giải diễn xuất giữa lúc vướng tranh chấp khoản nợ

Sao quốc tế 1 giờ 23 phút trước
Bắt sống con trăn dài 3 mét nằm chắn ngang bậc thềm nhà dân khiến gia đình hoảng sợ

Bắt sống con trăn dài 3 mét nằm chắn ngang bậc thềm nhà dân khiến gia đình hoảng sợ

Video 1 giờ 29 phút trước
Bạn gái siêu mẫu của Tỉnh Bách Nhiên xuất hiện với đôi mắt đỏ hoe giữa tâm điểm tranh cãi

Bạn gái siêu mẫu của Tỉnh Bách Nhiên xuất hiện với đôi mắt đỏ hoe giữa tâm điểm tranh cãi

Sao quốc tế 1 giờ 49 phút trước
Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Hậu trường 1 giờ 58 phút trước
Màn hiểu nhầm lúc nửa đêm dưới bếp và khoảnh khắc bật khóc nức nở của cô con dâu

Màn hiểu nhầm lúc nửa đêm dưới bếp và khoảnh khắc bật khóc nức nở của cô con dâu

Tâm sự 1 giờ 59 phút trước
Con gái Từ Hy Viên gây chú ý với ngoại hình giống hệt mẹ thời thiếu nữ

Con gái Từ Hy Viên gây chú ý với ngoại hình giống hệt mẹ thời thiếu nữ

Sao quốc tế 2 giờ 0 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Tư 30/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Tử vi thứ Tư 30/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 29/9/2026, 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 29/9/2026, 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp có số đại phú, làm ăn suôn sẻ, Tài Lộc đầy kho, công danh vững bước, phước khí dồi dào

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp có số đại phú, làm ăn suôn sẻ, Tài Lộc đầy kho, công danh vững bước, phước khí dồi dào

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Cầu được ước thấy trong tháng 9 âm lịch, 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Cầu được ước thấy trong tháng 9 âm lịch, 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Kể từ ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Kể từ ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Vận đỏ như son kể từ ngày 30/9/2026, Cát Tinh soi sáng rực rỡ, 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Vận đỏ như son kể từ ngày 30/9/2026, Cát Tinh soi sáng rực rỡ, 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Vận may kéo đến hiên nhà sau ngày 30/9/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Vận may kéo đến hiên nhà sau ngày 30/9/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Qua tháng 10 dương lịch, 3 con giáp Quý Nhân phù trợ, hậu vận viên mãn đủ đầy, làm đâu thắng đó, tiền bạc ngập két tiêu mãi không hết

Qua tháng 10 dương lịch, 3 con giáp Quý Nhân phù trợ, hậu vận viên mãn đủ đầy, làm đâu thắng đó, tiền bạc ngập két tiêu mãi không hết