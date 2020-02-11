Tử vi thứ Tư ngày 12/2/2020 của 12 con giáp: Tuổi Tý gặp xui xẻo, tuổi Mão sự nghiệp chạm đỉnh

Tý có một ngày không may mắn, làm gì cũng đổ vỡ, không thành công. Tệ hơn là gây gổ xích mích với bạn đời, người yêu. Điều này ảnh hưởng khá nhiều đến công việc cũng như những dự án mà bạn đang theo đuổi. Lời khuyên cho Tý là nên thận trọng trong lời ăn tiếng nói để không làm tổn thương đối phương.

Tử vi thứ Tư ngày 12/2/2020 của 12 con giáp nhận được khá nhiều lời khen cũng như góp ý chân thành giúp bản mệnh thành công hơn trong những dự án của mình.

Dần có những suy nghĩ tiêu cực. Khi gặp khó khăn, bạn luôn tìm cách trốn tránh sự thật, không muốn đối diện. Điều này khiến bạn càng nhút nhát và không đạt được những thành công mà mình mong muốn. Hãy suy nghĩ tích cực hơn để có thể đối mặt với những khó khăn trước mắt.

Sửu khá bận rộn, toàn bộ công việc chiếm hết thời gian của bạn trong một ngày. Bạn không có nhiều thời gian ăn uống, chăm sóc bản thân nên dễ mắc những chứng bệnh về bao tử. Thế nên hãy biết bảo vệ sức khỏe của mình, chuyện của ai người nấy làm, đừng ôm đồm hết mọi việc.

Tử vi thứ Tư ngày 20/11/2019 của tuổi Mão

Tử vi thứ Tư ngày 12/2/2020 của tuổi Mão công việc thuận lợi - Ảnh minh họa: Internet

Theo tử vi 12 con giáp, Mão có sự nghiệp hanh thông, thuận lợi. Những việc bạn làm đều đạt được nhiều thành tựu, được cấp trên yêu thương, trọng dụng. Bạn nên lợi dụng cơ hội này để kiếm tiền, trở thành đại gia trong thời gian tới.

Tử vi thứ Tư ngày 20/11/2019 của tuổi Thìn

Thìn nên có chế độ làm việc, nghỉ ngơi thích hợp, đừng làm việc nhiều mà hại sức khỏe. Bạn nên dành thời gian cho gia đình để thư giãn. Vì càng ép bản thân, bạn càng gặp nhiều rắc rối, tính khí cũng thay đổi thất thường ảnh hưởng đến công việc.

Tử vi thứ Tư ngày 20/11/2019 của tuổi Tỵ

Theo tử vi mới nhất, Tỵ nên thận trọng sức khỏe của mình. Làm gì cũng nên dành thời gian nghỉ ngơi, chăm sóc bản thân. Những nỗ lực của bạn chắc chắn sẽ được đền đáp, vì vậy đừng quá lo lắng. Hãy cứ chăm chỉ, cố gắng hết mình đừng sợ bất cứ kẻ tiểu nhân nào.

Tử vi thứ Tư ngày 20/11/2019 của tuổi Ngọ

Tử vi thứ Tư ngày 12/2/2020 của tuổi Ngọ công việc nhiều - Ảnh minh họa: Internet

Ngọ nên tập trung làm một công việc duy nhất. Bạn có tính bao đồng, hay lo chuyện người khác nên không thể giải quyết hết công việc của mình trong một ngày. Điều này khiến cuối ngày của bạn vô cùng mệt mỏi, vội vã, thậm chí còn phải tăng ca.

Tử vi thứ Tư ngày 20/11/2019 của tuổi Mùi

Mùi nên tập trung vào mối quan hệ xung quanh của mình. Trong công việc, bạn nên dĩ hòa vi quý, đừng công kích hay nói những lời khiến đồng nghiệp phật lòng. Trong gia đình, bạn nên hòa thuận với anh chị em, vợ chồng và cha mẹ. Vì vận trình của bạn sẽ rất dễ gặp phải họa thị phi, tranh cãi với người xung quanh.

Tử vi thứ Tư ngày 20/11/2019 của tuổi Thân

Tử vi thứ Tư ngày 12/2/2020 của tuổi Thân thận trọng lời ăn tiếng nói - Ảnh minh họa: Internet

Những người tuổi Thân nên thận trọng trong cách giải quyết vấn đề. Dù có giỏi giang đến mấy cũng đừng kiêu ngạo khiến người khác ganh ghét, chê cười. Vì có nhiều thử thách trong tương lai đang đợi chờ bạn. Hãy biết khiêm tốn để đạt được nhiều thành tựu lớn hơn.

Tử vi thứ Tư ngày 20/11/2019 của tuổi Dậu

Bạn có nhiều tin vui lớn trong ngày như thăng tiến, tăng lương và gặp được người bạn đời như ý. Mọi may mắn đều đổ về cùng một lúc giúp cuộc sống của bạn thêm phần thú vị. Những người độc thân tìm được người tâm đầu ý hợp, có thể sẽ tiến đến mối quan hệ lâu dài.

Tử vi thứ Tư ngày 20/11/2019 của tuổi Tuất

Tử vi thứ Tư ngày 12/2/2020 của tuổi Tuất nhận được nhiều cơn mưa lời khen - Ảnh minh họa: Internet

Theo tử vi ngày của 12 con giáp, Tuất nhận được cơn mưa lời khen của cấp trên. Bạn và đồng nghiệp có được nhiều kế hoạch tốt được khen ngợi hết lời. Điều này là bước tiến giúp bạn thành công hơn trong tương lai. Cũng như có đủ khả năng để đối mặt với những điều khó khăn trước mắt.

Tử vi thứ Tư ngày 20/11/2019 của tuổi Hợi

Hợi bị tiểu nhân hãm hại, vướng vào nợ nần không trả hết được. Về chuyện tình cảm, bạn cũng vướng phải mối tình tay ba nhiều rắc rối, trắc trở. Nếu không giải quyết êm đẹp, bạn sẽ gặp nhiều chuyện không hay dây dưa thời gian dài.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm