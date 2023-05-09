Tử vi thứ Tư ngày 10/5/2023 của 12 con giáp: Tuất - Mão gặp nhiều thuận lợi, tài lộc dư dôi, Thìn phải chịu sự ganh ghét, đố kị

Con giáp này cần nhắc nhở bản thân hạ cái tôi của mình xuống một chút, đừng nên tự cho rằng mình là người đứng đầu thiên hạ. Nếu cứ tiếp tục cư xử thế này, bạn dễ đẩy bản thân vào cảnh bị cô lập, không ai muốn tiếp xúc, giúp đỡ bạn.

Cục diện Tương Hình khiến người tuổi Tý có trạng thái tâm lý tiêu cực. Bạn thường nghĩ xấu cho người khác nên không muốn hợp tác làm việc, khiến công việc tiến triển một cách khó khăn, chậm chạp.

Mộc khắc Thổ, người tuổi Sửu không gặp được nhiều điều thuận lợi trên phương diện xã giao. Tốt nhất, trong ngày hôm nay, bạn cần đề phòng những người nịnh hót, cố tình tiếp cận mình. Đó có thể là những kẻ tiểu nhân mang ý đồ xấu, muốn hãm hại bạn.

Thủy sinh Mộc, may mắn là bạn có một gia đình yên ấm, nơi mọi người có thể thấu hiểu và cảm thông cho những quyết định của bạn. Hãy tâm sự với mọi người nhiều hơn để có thể tìm ra hướng khắc phục, giải quyết các vấn đề.

Trên phương diện tình cảm, mối quan hệ giữa bản mệnh và nửa kia cũng có vẻ khá lạnh nhạt, hai người ai làm việc của người ấy chứ ít quan tâm đến nhau. Nếu để tình trạng này tiếp diễn, kẻ thứ ba sẽ nhân cơ hội chen chân đấy.

Theo Hải Thượng Lãn Ông, nhân thần ở phía trong ở phía trong cổ tay, phía trong đùi và âm hộ. Tránh mọi sự tổn thương, va chạm, mổ xẻ, châm chích tại vị trí này.

Tuổi Dần

Tam Hội giúp sức, người tuổi Dần có cơ hội gặp gỡ với quý nhân trong ngày hôm nay. Hãy khiêm tốn lắng nghe đối phương, bạn có thể nhận ra nhiều điều hay, giúp ích cho sự nghiệp tương lai của mình.

Người làm ăn kinh doanh có thể nhân cơ hội kí kết hợp đồng với đối tác. Khi đã nắm rõ tất cả các điều khoản, đôi bên sẽ hợp tác ăn ý, tránh được nhiều mâu thuẫn, hướng tới mục tiêu chung là kiếm về bộn tiền.

Trong ngày Mộc vượng như hôm nay, bản mệnh dễ mắc các bệnh liên quan đến xương khớp hoặc bị thương tay chân. Vì thế, dù ở lứa tuổi nào, bạn cũng nên vận động hoặc lao động hợp lý, chớ bắt bản thân phải làm việc quá sức kẻo gây nên di chứng.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Thiên Tài đem tới tin vui về tài lộc cho người tuổi Mão. Người chăm chỉ với các công việc làm thêm nhận được sự tin tưởng của đối tác, đem về khoản tiền tương xứng với công sức đã bỏ ra. Bạn có động lực để tiếp tục cố gắng hơn nữa.

Một số người còn có cơ hội phát tài dựa vào may mắn của mình. Bạn chớ nên chi tiêu khoản tiền này một cách bừa bãi cho những sở thích hoặc nhu cầu nhất thời. Tốt nhất, hãy nghĩ đến việc đầu tư hoặc gửi tiết kiệm, giúp tiền đẻ ra tiền.

Trong ngày này, vị trí của Thai thần ở hướng chính Bắc phía ngoài nhà bếp, bếp lò và cửa phòng thai phụ. Do đó, không nên lui tới tiếp xúc nhiều, dịch chuyển vị trí đồ đạc, tiến hành các công việc sửa chữa đục đẽo ở nơi này. Bởi việc làm đó có thể làm động Thai thần, ảnh hưởng đến cả người mẹ và thai nhi.

Tuổi Thìn

Cục diện Tương Hại cản trở con đường phát triển của người tuổi Thìn. Bạn thường phải chịu sự ganh ghét, cạnh tranh của người khác nên kế hoạch khó có thể tiến triển suôn sẻ được như ý muốn.

Những lúc rơi vào hoàn cảnh như vậy, bạn cần nhắc nhở mình hết sức bình tĩnh, vì nóng nảy cũng chỉ khiến mọi chuyện thêm phức tạp mà thôi. Hãy tập trung vào nhiệm vụ để có thể làm tốt nhiệm vụ được giao. Kết quả cuối cùng sẽ khiến không ai bắt bẻ được bạn nữa.

Mộc khắc Thổ, chuyện gia đình cũng đem lại nhiều nỗi buồn cho con giáp này. Dường như bạn không nhận được sự thấu hiểu của người thân nên làm gì cũng bị phản đối. Đôi khi, bạn phải tìm sự đồng cảm và cổ vũ từ những người bên ngoài.

Tuổi Tị

Mộc sinh Hỏa là dấu hiệu tốt lành trên phương diện xã giao của người tuổi Tị. Bạn có tính cách chân thành và cởi mở nên được nhiều người yêu mến. Thậm chí, quý nhân của bạn sẽ xuất hiện và giúp đỡ bạn rất nhiều trên phương diện sự nghiệp.

Người độc thân cũng nhận được sự quan tâm và yêu mến của người khác. Hôm nay, bạn có thể được giới thiệu cho đối tượng khá triển vọng. Vì thế, hãy mở lòng trò chuyện với đối phương, có thể đó chính là người bạn chờ đợi đã lâu.

Nếu có việc cần phải đi xa trong ngày hôm nay, con giáp này nên xuất phát vào giờ hoàng đạo và lựa chọn những hướng đi tốt để công việc thêm phần thuận lợi. Hôm nay Hỷ thần và Tài Thần đều xuất hiện ở hướng Tây Nam.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Dưới ảnh hưởng của cục diện Tương Phá, người tuổi Ngọ cần hạn chế hợp tác, làm ăn trong ngày hôm nay, bởi có thể kẻ tiểu nhân đã giăng bẫy sẵn chỉ đợi bạn nhảy vào mà thôi. Tốt nhất, bạn hãy tiếp tục triển khai những dự án quen thuộc từ trước đó.

Bạn cũng cần cẩn trọng trước những lời rủ rê, lôi kéo đầu tư của những kẻ mình không thực sự hiểu rõ. Nếu có tiền, bạn nên cầm chắc trong tay hoặc đầu tư vào những mối chắc chắn, đáng tin cậy, nếu không dễ bị lừa gạt, rơi vào cảnh trắng tay.

Mộc sinh Hỏa, bản mệnh được sống trong một ngôi nhà yên bình, các thành viên luôn quan tâm, chăm sóc lẫn nhau. Người thân chính là động lực để bạn cố gắng mỗi ngày. Dù gặp khó khăn, bạn cũng cảm thấy tràn đầy quyết tâm.

Tuổi Mùi

Tam Hợp nâng đỡ, người tuổi Mùi nhận được sự yêu mến của bạn bè, đồng nghiệp, vì thế mà đi đến đâu, bạn cũng được mọi người giúp đỡ, chẳng còn sợ hãi khi đối diện với khó khăn.

Bạn có thể tận dụng ngày hôm nay để bắt tay vào thực hiện những kế hoạch mình đã đặt ra từ trước, chắc chắn bạn sẽ gặp được rất nhiều may mắn. Nếu còn điều gì băn khoăn, bạn cũng nên nhanh chóng hỏi xin ý kiến của người giàu kinh nghiệm.

Mộc khắc Thổ, tuy nhiên sẽ có những rắc rối khá lớn xuất hiện trong chuyện tình cảm gia đình của bản mệnh. Các thành viên không đủ hiểu và tin tưởng nhau, thay vào đó lại tin vào lời bàn ra tán vào của người ngoài, khiến cho mâu thuẫn bùng nổ.

Tuổi Thân

Kiếp Tài cản lối, người tuổi Thân bướng bỉnh giữ mãi những quan điểm, suy nghĩ cố hữu của mình. Cứ tiếp tục như vậy, bạn sẽ tự đẩy bản thân vào ngõ cụt. Bạn cần học cách quan sát vấn đề đa chiều hơn, không nên đi mãi theo một lối mòn.

Người làm lãnh đạo cần có thái độ đối xử công tư phân minh với cấp dưới của mình, không nên bênh vực một bên và cố tình gây khó dễ cho bên còn lại. Thái độ công bằng mới có thể giúp công ty, đơn vị phát triển, không đánh mất người tài.

Xem ngày tốt xấu theo trực, hôm nay trực Bế là ngày xấu mọi việc trừ đắp đê, lấp hố, rãnh. Vì thế, bản mệnh nên sắp xếp và thực hiện các công việc phù hợp, không thì có thể chọn ngày khác đẹp hơn để tiến hành, như vậy mới gặp nhiều may mắn.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Tử vi hàng ngày thấy, dưới ảnh hưởng của cục diện Tương Xung, người tuổi Dậu dễ xảy ra mâu thuẫn, xung đột với mọi người xung quanh. Bạn quá đề cao cá nhân và tìm cách hạ thấp người khác, khiến ai cũng cảm thấy bức xúc, không hài lòng.

Con giáp này cần chú ý hơn đến cách hành xử của bản thân, nếu không bạn dễ đánh mất các mối quan hệ đã tốn công gây dựng. Khi chỉ còn lại một mình, bạn làm việc gì cũng sẽ khó khăn. Bạn sẽ nhận ra mình chẳng hề tài giỏi như tưởng tượng.

Kim khắc Mộc, mỗi khi bạn và nửa kia cãi cọ, bản mệnh cần bình tĩnh để đánh giá vấn đề. Có thể ban đầu, bạn sẽ thấy khó có thể chấp nhận hiện thực nhưng khi đã suy nghĩ kĩ và đứng ở góc độ của đối phương để nhìn nhận, bạn sẽ thấy mọi chuyện khác đi nhiều.

Tuổi Tuất

Nhờ có Nhị Hợp nâng đỡ, người tuổi Tuất gặp nhiều điều thuận lợi trong chuyện làm ăn. Bạn có thể thu hồi vốn nhanh chóng từ những khoản đầu tư đúng đắn trước đó. Cũng nhờ vậy, bạn cảm thấy tin tưởng hơn vào các quyết định của mình.

Với người làm công ăn lương, bạn nhận được sự đánh giá cao của cấp trên. Lãnh đạo có thể trao cho bạn những cơ hội để bạn khẳng định vị thể của bản thân. Hãy sẵn sàng nhận nhiệm vụ, tiềm năng của bạn sẽ còn giúp bạn tiến rất xa.

Tuy nhiên, Mộc khắc Thổ khuyên bạn rằng nếu tình cảm đã hết thì đừng nên níu kéo mãi. Bạn nên để cho quá khứ ngủ yên, sống với hiện tại và hướng tới tương lai. Hãy luôn giữ tinh thần tích cực để đón chờ những điều tốn đẹp xuất hiện ở phía trước.

Tuổi Hợi

Xem tử vi hôm nay, Thủy sinh Mộc, người tuổi Hợi độc thân nên hiểu rằng tình duyên không phải lúc nào cũng tới, thế nên nếu có cơ hội trong tay thì bạn cần nhanh chóng nắm bắt. Khi có người ngỏ ý làm quen, hãy thử cho mình cơ hội để yêu thương.

Với người đã có đôi có cặp, nếu tình cảm của đôi bên đã chín muồi thì nên tính đến chuyện về chung một nhà, không nên tiếp tục chần chừ, do dự, kéo dài mãi. Chắc chắn quan hệ của hai người sẽ nhận được sự ủng hộ và chúc phúc của nhiều người thân quen.

Đáng tiếc trên phương diện sự nghiệp có Thương Quan ngăn trở, bạn khó có thể phát huy được thế mạnh của mình vì bị cấp trên chèn ép. Nếu môi trường làm việc hiện tại khiến bạn bị kìm hãm thì bạn nên tìm hướng thay đổi công việc, không nên tiếp tục chấp nhận hiện tại.

Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm