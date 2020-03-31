Tử vi thứ Tư ngày 1/4/2020 của 12 con giáp: Tuổi Dần có tiền may mắn, tuổi Dần mắc sai lầm

Theo tử vi ngày mới , tuổi Tý gặp được quý nhân chỉ đường. Có cơ hội tốt, hãy tận dụng trong cả công việc và chuyện tình cảm.

Xem tử vi thứ Tư ngày 1/4/2020 của 12 con giáp để biết vận trình công việc, tài lộc và tình duyên trong ngày.

Tuổi Sửu gặp nhiều chuyện không vui trong hôm nay. Tiểu nhân đặt điều, cấp trên thiếu tin tưởng hay tình duyên có tranh cãi đều khiến bạn không vui.

Tài lộc chưa như ý, hãy cố gắng nhiều hơn.

Dù vậy, điểm sáng trong ngày là tài lộc khởi sắc.

Tử vi thứ Tư ngày 1/4/2020 của tuổi Dần

Tuổi Dần có tin vui về chuyện tình cảm. Bạn và đối phương có nhiều cơ hội chia sẻ với nhau hơn, càng gắn bó hơn.

Công việc dễ mắc sai sót, hãy cẩn trọng hơn.

Tử vi thứ Tư ngày 1/4/2020 của 12 con giáp - Ảnh minh họa: Internet

Tử vi thứ Tư ngày 1/4/2020 của tuổi Mão

Tuổi Mão có tin vui tiền bạc trong hôm nay. Đây có thể là khoản tiền may mắn bất ngờ đến.

Công việc có chút trở ngại, nhưng đừng nản chí. Thời gian này việc gì cũng trì trệ, chỉ có thể cố gắng vượt qua.

Tử vi thứ Tư ngày 1/4/2020 của tuổi Thìn

Công danh của tuổi Thìn tuy chưa khởi sắc, nhưng vẫn ổn định hơn thời gian trước. Bạn nên tập trung cải thiện bản thân hơn.

Tài lộc tăng dần vào cuối ngày, chủ yếu từ nguồn thu phụ.

Tử vi thứ Tư ngày 1/4/2020 của tuổi Tỵ

Tử vi thứ Tư ngày 1/4/2020 của 12 con giáp - Ảnh minh họa: Internet

Theo tử vi mới nhất, tuổi Tỵ mắc sai lầm lớn trong công việc, sẽ bị khiển trách nặng. Hãy rút kinh nghiệm, đừng để lặp lại.

Tình duyên buồn chán vì cả hai đều bận rộn, không dành thời gian nhiều cho nhau.

Tử vi thứ Tư ngày 1/4/2020 của tuổi Ngọ

Tuổi Ngọ nắm bắt nhược điểm của tiểu nhân, một bước đánh bại kẻ muốn hãm hại mình.

Điểm sáng hơn trong ngày là tài lộc tăng, tình duyên cũng vui vẻ.

Tử vi thứ Tư ngày 1/4/2020 của tuổi Mùi

Tuổi Mùi kinh doanh khá ảm đạm. Nhưng đây là tình trạng chung, hãy kiên trì và cố gắng ở mức ổn định.

Gia đạo có chút tranh cãi, nhưng sẽ chóng qua khi kiên nhẫn giải quyết cùng nhau.

Tử vi thứ Tư ngày 1/4/2020 của tuổi Thân

Tử vi thứ Tư ngày 1/4/2020 của 12 con giáp - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân đừng dành quá nhiều thời gian cho công việc khi về nhà. Hãy tập trung vào gia đình, người thân nhiều hơn.

Tài lộc chưa tăng, nhưng đừng quá lo lắng, bạn sẽ không lo phải thiếu thốn.

Tử vi thứ Tư ngày 1/4/2020 của tuổi Dậu

Tuổi Dậu hãy làm mới bản thân bằng những kế hoạch tương lai cụ thể. Đây là thời gian bạn cần nhìn lại bản thân.

Tình duyên có chút trục trặc nhưng sẽ nhanh chóng vui vẻ lại.

Tử vi thứ Tư ngày 1/4/2020 của tuổi Tuất

Tuổi Tuất nên cân nhắc chi tiêu, cẩn thận lâm vào trạng thái âm.

Tình duyên khởi sắc với người độc thân.

Tử vi thứ Tư ngày 1/4/2020 của tuổi Hợi

Tử vi thứ Tư ngày 1/4/2020 của 12 con giáp - Ảnh minh họa: Internet

Theo tử vi thứ Tư ngày 1/4/2020 của 12 con giáp, tuổi Hợi đừng vì buồn phiền cá nhân mà ảnh hưởng đến người khác. Chuyện không vui chắc chắn sẽ có hướng giải quyết.

Tài lộc tăng vào cuối ngày.

*Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo.