Tử vi thứ Tư ngày 1/1/2020 của 12 con giáp: Tuổi Sửu vận trình lao đao, tuổi Ngọ bị tiểu nhân quấy phá

Tý giải quyết công việc khá cực đoan làm ảnh hưởng đến vận trình cũng như danh dự của bản thân. Bản mệnh khá nóng nảy nên làm tổn thương những người xung quanh. Bạn nên chú ý đến cách ăn nói, tránh gây mâu thuẫn với cấp trên. Có chuyện gì cũng nên bình tĩnh tìm cách giải quyết, đừng nóng giận mất khôn.

Tử vi thứ Tư ngày 1/1/2020 của 12 con giáp có lúc lên lúc xuống giúp bản mệnh lường trước được những điều tốt hoặc xấu đến với mình, đảm bảo có được vận trình như mong đợi.

Tam hợp nên vận trình của Dần vô cùng hanh thông và thuận lợi. Những việc bạn làm đều được công nhận, mọi người nể phục, yêu mến. Tuy nhiên bạn lại phải học cách kiên trì, đừng vội nản lòng khi bắt tay vào làm việc gì đó. Kiên trì sẽ giúp bạn xóa bỏ được những định kiến không hay của người khác dành cho mình.

Theo tử vi 12 con giáp, Sửu có tính khí thất thường vì áp lực công việc. Bạn làm gì cũng nóng vội nên thường dễ đánh mất những cơ hội thăng tiến, kiếm tiền của mình. Lời khuyên cho tuổi Sửu nên lắng nghe ý kiến của người khác, đừng kiêu ngạo chỉ làm theo bản thân.

Tử vi thứ Tư ngày 1/1/2020 của tuổi Mão

Tử vi thứ Tư ngày 1/1/2020 của tuổi Mão hao tài tốn của - Ảnh minh họa: Internet

Mão gặp phải nạn hao tài tốn của, làm bao nhiêu cũng không đủ tiêu xài. Không những vậy chuyện tình cảm cũng không như ý muốn. Người độc thân không tìm được ý trung nhân. Người có người yêu, gia đình bất đồng quan điểm, mâu thuẫn không giải quyết được.

Tử vi thứ Tư ngày 1/1/2020 của tuổi Thìn

Theo tử vi mới nhất, vận trình của Thìn vô cùng tươi sáng, tiền bạc đổ về không ngớt. Dựa vào tài năng của mình, bạn có nhiều cơ hội phát triển, cấp trên trọng dụng. Những công sức của bạn bấy lâu nay cũng đã được công nhận, không còn phải vất vả như xưa.

Tử vi thứ Tư ngày 1/1/2020 của tuổi Tỵ

Tử vi thứ Tư ngày 1/1/2020 của tuổi Tỵ được cấp trên ưu ái - Ảnh minh họa: Internet

Tỵ có quý nhân giúp đỡ, nằm trong danh sách được Thần Tài ưu ái. Tiền bạc đổ về liên tục giúp bạn có cuộc sống hạnh phúc, thời gian thư giãn bên những người thân thiết. Bên cạnh đó bạn cũng nhận được nhiều tình yêu thương của mọi người. Hãy chuẩn bị tinh thần để đón nhận nhiều điều tốt đẹp.

Tử vi thứ Tư ngày 1/1/2020 của tuổi Ngọ

Vận trình của Ngọ bị tiểu nhân quấy phá, hãm hại. Điều này khiến bạn tiền mất tật mang, mất điểm trong mắt người khác. Vì tính hiếu thắng nên bạn không thể tránh khỏi những xích mích, xung đột khiến bản thân gặp nhiều rắc rối trong cách giao tiếp.

Tử vi thứ Tư ngày 1/1/2020 của tuổi Mùi

Tử vi thứ Tư ngày 1/1/2020 của tuổi Mùi được quý nhân phù trợ - Ảnh minh họa: Internet

Theo tử vi ngày 12 con giáp, Mùi được quý nhân phù trợ vì coi trọng tình nghĩa, sống tốt với mọi người. Ngày thứ Tư, bạn bước sang một trang mới của cuộc đời. Mọi sự đều hanh thông, đúng như những gì bạn ấp ủ bao nhiêu lâu nay. Tuy nhiên trước khi làm gì cũng nên cẩn trọng, đừng tin tưởng người khác quá mức.

Tử vi thứ Tư ngày 1/1/2020 của tuổi Thân

Thân gặp nhiều tranh cãi, mâu thuẫn với đồng nghiệp và cấp trên. Nhất là với những người quen khiến tinh thần của bạn mệt mỏi, sa sút. Ngày thứ Tư bạn không tập trung vào công việc khiến cấp trên khiển trách và phê bình về năng lực của bạn.

Tử vi thứ Tư ngày 1/1/2020 của tuổi Dậu

Tử vi thứ Tư ngày 1/1/2020 của tuổi Dậu cẩn thận họa thị phi - Ảnh minh họa: Internet

Trong công việc, Dậu không tìm được tiếng nói chung. Những việc bạn làm đều không được người khác hiểu. Nếu muốn người khác tiếp thu ý kiến của mình, bạn nên giải thích rõ ràng, đừng nóng giận vô cớ. Có chuyện gì cũng nên giữ bình tĩnh, đừng rước họa vào thân.

Tử vi thứ Tư ngày 1/1/2020 của tuổi Tuất

Tuất là con giáp hiền lành nên được nhiều người yêu thương, nể phục. Bạn gây được nhiều ấn tượng trong mắt cấp trên cũng như đồng nghiệp. Tài năng của bạn có đất dụng võ, công việc hoàn thành đúng thời hạn. Bạn không còn phải lao đao, lận đận như thời gian trước.

Tử vi thứ Tư ngày 1/1/2020 của tuổi Hợi

Hợi nhận được phúc lộc trời ban, tình tiền đều viên mãn như bản thân mong muốn. Trong công việc, bạn nhận được nhiều lời khen ngợi. Trong chuyện tình cảm, người độc thân tìm được ý trung nhân. Người có gia đình, chuyện vợ chồng nồng thắm, ngày càng yêu thương nhau hơn.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm