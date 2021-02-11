Tử vi Thứ Sáu ngày MÙNG 1 TẾT của 12 con giáp: Tuổi Tuất nguy cơ 'mất cả chì lẫn chài' vì cho mượn tiền, tuổi Tý phát tài phát lộc, vận trình thăng hoa

Đúng ngày vì không hài lòng với ý kiến của một người lớn tuổi nào đó mà tuổi Tý đã vô tình thể hiện sự bất kính. Chính vì vậy, người tuổi Tý nên kiểm soát lời nói của mình để tránh những mâu thuẫn đáng tiếc.

Tử vi thứ Sáu ngày mùng 1 Tết của 12 con giáp dự báo kẻ gặp nhiều may mắn, người dễ vướng tai ương. Đọc ngay bài viết này để lường trước những điều có thể xảy ra trong ngày và tìm cách đề phòng!

Hôm nay tuổi Sửu gợi ý trong đời sống sẽ trở thành cảm hứng cho người khác trong ngày có Thiên Ấn che chở. Hãy tự tin khi chia sẻ những suy nghĩ, cảm nhận của mình và lắng nghe những phản hồi của mọi người xung quanh nhé. Đây là ngày để kết nối, chia sẻ và đón nhận đấy.

Đặc biệt là người làm ăn kinh doanh nếu có phát tài phát lộc cũng không có điều gì quá ngạc nhiên. Ngũ hành tương sinh thúc đẩy vận trình tình duyên của bản mệnh, các mối quan hệ khá hài hòa, thuận lợi, không có vấn đề gì khiến phải lo lắng. Thậm chí nhiều cặp đôi còn nhận ra lúc này hai người rất tâm đầu ý hợp.

Ngũ hành Thổ Mộc xung khắc dự báo sóng gió có thể xảy ra cho mối quan hệ của hai người. Với người độc thân có thể nhận về sự thờ ơ, lạnh nhạt của người mình vừa bày tỏ tình cảm, khiến tuổi Sửu cảm thấy buồn lòng. Đừng buồn vì thực ra vì lý do không phù hợp chứ hoàn toàn không phải vì bản mệnh yếu kém đâu.

Vận trình công danh sự nghiệp của bản mệnh tiến triển khá tốt. Con giáp này có cơ hội thể hiện năng lực và khả năng của mình thậm chí còn phát triển cả những tài năng tiềm ẩn mà trước đây bản thân chưa khám phá ra nữa đấy. Bên cạnh đó, tuổi Sửu có thể học hỏi thêm kinh nghiệm từ những người đi trước.

Tử vi thứ Sáu ngày 12/2/2021 của Dần

Chính Tài xuất hiện để hỗ trợ cho vận tài lộc của người tuổi Dần thuận lợi, hanh thông. Nếu cần sự giúp đỡ của ai đó thì người tuổi Dần có thể nhờ họ trong ngày này vì cơ hội được giúp sẽ khá cao. Ngoài ra, con giáp này nên suy nghĩ thêm về việc đầu tư phát triển ở một vài lĩnh vực mới để tiền bạc ngày càng sinh sôi này nở.

Mộc khí vượng khiến sức khỏe của bản mệnh không được tốt, thường xuyên cảm thấy khó thở, mệt mỏi. Con giáp này hãy lắng nghe cơ thể mình để tìm biện pháp chữa trị phù hợp, đừng quá tin tưởng vào người nào đó không hiểu mình.

Tuổi Mão cần chú ý tới các mối quan hệ với những người thân thiết với mình hơn - Ảnh minh họa: Internet

Tử vi thứ Sáu ngày 12/2/2021 của Mão

Đúng mùng 1 Tết, tiền bạc của tuổi Mão sẽ cực rủng rỉnh, thoải mái tiêu tiền không phải nghĩ. Tuy nhiên, để tránh tiêu xài hoang phí bản mệnh nên tập trung vào các phương pháp kiếm tiền hơn nữa.

Ngoài ra, con giáp này nên quan tâm hơn tới sức khỏe của mình, nhất là thời gian dịch bệnh này bạn càng phải tăng sức đề kháng cho bản thân bằng mọi cách có thể. Người tuổi Mão nên nhớ rằng phòng bệnh luôn tốt hơn chữa bệnh, đừng để bản thân rơi vào tình huống khó khăn vì sự thiếu hiểu biết của bản thân.

Con giáp này cũng cần chú ý tới các mối quan hệ với những người thân thiết với mình hơn. Đừng cho rằng người nhà mãi mãi là ruột thịt của mình mà thiếu đi sự quan tâm, chăm sóc dành cho họ. Gia đình có hòa thuận thì hậu phương mới vững chắc được. Dù sao hôm nay cũng là ngày Tết hãy dành nhiều thời gian cho các thành viên nhé.

Tử vi thứ Sáu ngày 12/2/2021 của Thìn

Tương Hại khiến tuổi Thìn đang buộc mình vào những mối quan hệ mà nửa bên kia không thực sự hào hứng. Hãy nới lỏng sợi dây kiểm soát và cho bản thân lẫn đối phương sự tự do. Không chừng, hiệu quả còn tốt hơn cả con giáp này mong đợi ban đầu đấy. Mọi mối quan hệ đều cần có không gian riêng tư mà.

Chính Ấn tương trợ cho bản mệnh trở thành cầu nối tất cả mọi người đến với nhau, thế nên hãy cởi mở lòng mình, thân thiện hơn với đám đông nhé. Ngũ hành Thổ Mộc xung khắc không tốt cho phương diện tài lộc của bản mệnh, hôm nay nhất định phải cẩn trọng với vấn đề liên quan tới tiền nong. Với những người muốn gia tăng thu nhập thì cũng đừng vội vàng nghe ai đó mà đầu tư hay kinh doanh thời điểm này.

Tử vi thứ Sáu ngày 12/2/2021 của Tỵ

Ngũ hành Hỏa Mộc tương sinh mang lại tín hiệu tốt cho vận trình tình cảm của bản mệnh. Nếu người tuổi Tỵ đang có ý định tiến xa hơn trong mối quan hệ hiện tại thì có khá nhiều điều kiện thuận lợi, hậu thuẫn cho con giáp này rất nhiều đấy. Hãy cố gắng tận dụng cơ hội tốt đẹp trước mắt mình nhé.

Ngay cả khi bản mệnh đang nhận được những lời đề nghị hấp dẫn về cách đầu tư sinh lời, hãy chờ đợi. Con giáp này có thể không biết tất cả sự thật, có thể có một sự bất trắc nhỏ gây khó chịu đang chờ đợi, hoặc một sự trùng hợp bất tiện sẽ làm hỏng khoản đầu tư của mình.

Tử vi thứ Sáu ngày 12/2/2021 của Ngọ

Vì là ngày Mão Ngọ Tương Phá nên những kế hoạch mà người tuổi Ngọ đã cố gắng sắp xếp từ trước sẽ dễ bị đổ vỡ, có nhiều việc như ý xảy ra khiến con giáp này trở tay không kịp. Hãy xem lại những bước, những người mà bản mệnh tưởng như là an tâm nhất nhưng bạn lại phạm lỗi ngay từ khi mình chủ quan.

Thiên Quan dự báo có những mối họa nằm ngoài tầm kiểm soát của bản mệnh. Điều này cũng đồng nghĩa với việc cần kiểm soát những mong muốn tức thời và hướng tới những giá trị hạnh phúc lâu dài, bền vững cho đời sống của chính tuổi Ngọ. Nên tránh thực hiện những việc quan trọng dựa vào sự hiểu biết mù mờ

Ngũ hành tương sinh là tín hiệu tốt và khá lạc quan cho vận trình tài lộc đang có dấu hiệu sa sút của bản mệnh trong thời gian gần đây. Con giáp này tập trung để cố gắng hòa vốn là tốt rồi, đừng tham lam quá lại mất nhiều hơn đấy bởi xung quanh vẫn có những kẻ giả vờ lấy lòng để lợi dụng sơ hở đấy.

Tử vi thứ Sáu ngày 12/2/2021 của Mùi

Vận trình tình duyên của tuổi Mùi rất thăng hoa trong ngày đầu năm mới. Nếu con giáp này muốn ghi điểm với ai đó thì đừng ngại dành cho họ những lời khen ngợi chân thành nhé. Thế nhưng cũng đừng biến mình thành kẻ nịnh bợ, chỉ cần vui vẻ, cởi mở khi giao tiếp là rất tốt rồi.

Dưới sự che chở của Thiên Ấn, sự tò mò không giới hạn của sẽ đem đến cho bản mệnh cơ hội để khám phá. Người tuổi Mùi có thể muốn dành nhiều thời gian để đọc hoặc tìm hiểu về những miền đất mới mẻ nơi chính con người mình lẫn thế giới xung quanh con giáp này.

Sự tò mò cũng có những tác hại nhất định của nó, tuy nhiên ích lợi hơn cả là bản mệnh có thể tìm hiểu sâu hơn về đời sống và có thêm ý tưởng hay ho cho chính mình. Tính phiêu lưu cũng là một điểm mạnh giúp cho con giáp này dễ dàng được khuyến khích để trải nghiệm và sáng tạo.

Người tuổi Thân cần tránh tiêu tiền vào những nơi không xứng đáng - Ảnh minh họa: Internet

Tử vi thứ Sáu ngày 12/2/2021 của Thân

Hãy cẩn trọng vì tuổi Thân có thể gặp rắc rối về chuyện tiền bạc, tài lộc dễ dàng hư hao. Con giáp này nên có kế hoạch chi tiêu cụ thể, hợp lý chứ không nên mua sắm hoang phí hoặc tiêu tiền vào những nơi không xứng đáng để những khi túng thiếu có hối cũng đã muộn màng.

Chuyện tình cảm cũng không gặp may cho lắm do ngũ hành xung khắc, bản mệnh có thể bị gia đình phản đối gay gắt vì mối quan hệ với nửa kia của mình. Mặc dù cũng biết mọi người chỉ có ý tốt người tuổi Thân vẫn cảm thấy khó chịu khi bị quan tâm quá mức vào chuyện riêng tư.

Đây cũng là nguyên nhân gây mâu thuẫn vì con giáp này kiên quyết bảo vệ tình yêu của mình. Trong khi đó gia đình lại muốn tuổi Thân nghe theo lời khuyên của họ. Lúc này bản mệnh hãy bình tĩnh và nghe mọi người giải thích vì lý do ngăn cản và cố gắng thuyết phục nhé.

Tử vi thứ Sáu ngày 12/2/2021 của Dậu

Trong chuyện tình cảm, nếu người tuổi Dậu muốn đối phương tôn trọng mình thì trước hết hãy tôn trọng đối phương. Bản mệnh muốn hai phía dành cho nhau tình cảm chân thành nhất thì hãy thành thật trong những cảm xúc của mình, thay vì sự lộn xộn như hiện tại nhé.

Ảnh hưởng của Tỷ Kiên nên con giáp này thiếu cảm giác tin tưởng những người xung quanh, muốn có khoảng không cho riêng mình, thay vì những tương tác ồn ào. Người tuổi Dậu chỉ muốn dành khoảng thời gian này để suy nghĩ về những mục tiêu cá nhân hay những công việc còn dang dở của bản thân mà thôi.

Tuy nhiên con giáp này có tâm tư thì hãy hướng tới những người bạn thân thiết để chia sẻ với họ, thay vì giữ mối bận tâm trong lòng nhé. Nhấc máy lên và gọi cho ai đó mà mình yêu quý, bản mệnh sẽ thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều.

Tử vi thứ Sáu ngày 12/2/2021 của Tuất

Trong ngày đầu năm mới, nhờ có Lục Hợp hỗ trợ mà tuổi Tuất cảm thấy dễ hòa hợp, hòa đồng với mọi người hơn. Ngay thời điểm này bản mệnh nhận được sự tin tưởng và trọng dụng từ người có uy tín, nhớ đừng làm họ thất vọng vì đã trao niềm tin cho mình nhé.

Chính Ấn sẽ giúp cho con giáp này có những đầu mối thông tin quan trọng ngày hôm nay, đặc biệt liên quan đến những việc mà người tuổi Tuất cần phải xử lý. Thế nên, hãy lắng nghe những thông điệp mà tiềm thức mách bảo, bản mệnh sẽ biết mình cần phải làm gì, nhất là khi rơi vào một tình huống khó nào đó.

Ngũ hành Thổ Mộc xung khắc nhắc nhở con giáp này nên cận thận với tiền bạc, tránh sơ hở dễ trộm cắp, mất tiền. Hơn nữa, bản mệnh chớ nên quá tin tưởng ai đó mà cho vay trong thời điểm này đấy vì rất dễ mất cả tiền lẫn tình cảm.

Tử vi thứ Sáu ngày 12/2/2021 của Hợi

Tam Hợp mang tới hy vọng cho người tuổi Hợi, nhân duyên khởi sắc nhờ vậy mà tình yêu có phần thăng hoa, nở rộ như sắc xuân ngập tràn. Con giáp này còn độc thân sẽ có cơ hội gặp gỡ và làm quen với nhiều đối tượng khác phái, rất có thể sẽ trở thành một nửa trong tương lai.

Mối quan hệ giữa các cặp đôi đang có những tiến triển rõ rệt. Nếu trước đó bản mệnh và nửa kia có hiểu lầm thì mâu thuẫn cũng có thể giải quyết nhanh chóng. Tuổi Hợi tận hưởng không khí ngọt ngào bên người thân yêu của mình, tình cảm vô cùng hạnh phúc.

Quan điểm về tương lai sẽ góp phần quyết định cuộc sống của con giáp này, nếu tuổi Hợi có thái độ thờ ơ hay phụ thuộc dưới tác động của Thương Quan sẽ thấy rằng mình mất đi động lực, mất đi quyết tâm. Đã đến lúc cần phải lập cho mình một nhịp bước thích hợp và nỗ lực để đạt được những thành tựu giá trị.