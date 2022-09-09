Tử vi thứ Sáu ngày 9/9: 3 con giáp nỗ lực vươn lên được đền đáp xứng đáng, Quý nhân luôn sát kề phù trợ, thăng tiến vượt bậc, kiếm tiền đầy tay, hạnh phúc tròn đầy

Trời sinh người tuổi Dậu tốt bụng, sống trọng tình cảm, coi nhẹ tiền bạc. Cũng vì vậy mà họ hay cả nể. Dậu thích giúp đỡ người khác dù là người xa lạ. Vì vậy mà họ thường tích được phúc đức lớn.

Thời gian tới Dậu cần kiên quyết và bạo dạn hơn trong công việc. Người làm trong lĩnh vực kinh doanh, tài chính sẽ thu về thành quả như ý.

Nhưng cũng vì lòng tốt hơi quá mức này mà nhiều việc lẽ ra đã được hoàn thành sớm hơn thì lại bị trì hoãn. Thậm chí có những cơ hội tốt cũng bị bỏ qua.

Tử vi cho biết ngày 9/9 Dậu được Thần Phật che chở, quý nhân giúp đỡ, mang tới nhiều cơ hội cho sự nghiệp. Đây là cơ hội làm giàu có 1 không 2 giúp Dậu đón Tết 2023 viên mãn.

Tuổi Tuất

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Tuất có khả năng sẽ bước lên đỉnh vào vào năm 2022. Bởi vì thời gian qua họ đã rất nỗ lực sống và làm việc, mọi sự đều tiến triển theo chiều hướng tốt.

Con giáp tuổi Tuất biết cách tạo động lực để đối mặt với sự nghiệp và cuộc sống. Nhờ đó mà tốc độ phát triển của họ ngày càng nhanh hơn, không lo bị tụt hậu.

Ảnh minh họa

Ngày 9/9, sự nghiệp của người tuổi Tuất sẽ đạt được thành tựu tốt nhất trong năm 2022. Vốn dĩ họ đang thiếu tiền nhưng hiện tại chỉ cần con giáp này làm việc chăm chỉ thì việc giàu lên không thành vấn đề.

Cuộc sống của con giáp này càng thêm viên mãn, quý nhân giúp đỡ, thu hoạch đầy ngân khố, thoát khỏi kiếp nghèo và xoay chuyển vận mệnh khỏi khó khăn.

Tuổi Thìn

Chuyện làm ăn, kinh doanh của Thìn trong tháng 9 có dấu hiệu phát triển tích cực đặc biệt là từ ngày mai 9/9. Thời điểm này rất thích hợp để Thìn hợp tác làm ăn, mở rộng quy mô kinh doanh của mình.

Người làm đầu tư, kinh doanh cần phải quyết đoán hơn trong việc nắm bắt cơ hội. Thìn có tài nên không cần sợ khó khăn. Ngược lại, khó khăn là dấu hiệu dự báo một khoản lời lãi đang kể đang hứa hẹn ở phía trước.

Ảnh minh họa

Với người làm công ăn lương, túi tiền rủng rỉnh là nhờ bản mệnh đã hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao. Khoản tiền lương, tiền thưởng nóng là hoàn toàn xứng đáng với những gì Thìn đã bỏ ra.

Lúc này Thìn có thể tự thưởng cho bản thân để khuyến khích tinh thần làm việc, song đừng nên vung tay quá trớn, mua những món hàng vượt khả năng chi trả của mình.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm