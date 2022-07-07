Công việc trong thứ Sáu ngày 8/7/2022 của người tuổi Sửu có Tam Hội trợ giúp nên rất suôn sẻ và may mắn. Người đi buôn thì đắt hàng, được khách ủng hộ nhiệt tình. Có thể coi hôm nay chính là cơ hội tốt để con giáp này phát triển sự nghiệp, kinh doanh, nếu bỏ lỡ mất thì sau này khó có thời cơ nào tốt bằng.

Tình cảm của tuổi Sửu trong thứ Sáu tuần này cũng rất thuận lợi, tốt đẹp nhờ Hỏa sinh Thổ. Nếu bạn ghét ai đó, hãy cứ mặc kệ họ, đó sẽ là cách tốt nhất mà bạn có thể đối xử với người mà bạn ghét. Nhiều người cũng yêu quý bạn nhưng họ không nói ra, hãy sống vì những người tôn trọng mình nhé Sửu!

May mắn có Thực Thần hỗ trợ nên Sửu có lộc ăn uống, buôn bán trong ngày. Sửu là con giáp sống đơn giản nhưng không tầm thường, đặc biệt là những bạn đang làm thêm hoặc có công việc tay trái, đây là thời điểm bạn thu được nhiều lộc nhất tuần.

Tuổi Dậu

Ảnh minh họa: Internet

Tử vi thứ Sáu ngày 8/7/2022 cho biết, những người tuổi Dậu sẽ gặp được rất nhiều điều may mắn, đặc biệt trên phương diện tiền bạc. Họ nhận được sự giúp đỡ từ quý nhân, xây dựng được nhiều mối quan hệ và có cơ hội phát triển vượt bậc.

Người kinh doanh, đầu tư có các khoản đầu tư sẽ dần dần sinh lời. Người làm công ăn lương có thể xuất hiện những công việc có áp lực lớn, song chỉ cần cố gắng thì sẽ có cơ hội khẳng định bản thân.

Những mối quan hệ tốt đẹp trước đây mà tuổi Dậu đã tạo dựng được sẽ mang đến cơ hội mới cho con giáp này, có thể tạo bước đột phá trong cuộc sống cũng như công việc, mang đến sự sung túc hơn về tài chính, có vị trí tốt hơn ở nơi làm việc. Điều này giúp tuổi Dậu có một khoảng thời gian giàu sang, hạnh phúc viên mãn.

Tuổi Thìn

Ảnh minh họa: Internet

Tử vi thứ Sáu ngày 8/7/2022 cho biết, những người tuổi Thìn sẽ có tin vui về sự nghiệp, đặt nền móng vững chắc cho việc tích lũy tài sản trong nửa cuối năm. Tuổi Thìn nên chuẩn bị tinh thần để đón nhận nhiều hỷ sự, ở nơi làm việc, họ có thể gặp được nhiều quý nhân, được sếp trọng dụng, và đương nhiên sẽ có khả năng được thăng chức tăng lương.

Đặc biệt, kể từ ngày mai, tuổi Thìn sẽ có nhiều tiền hơn trong tài khoản, họ có thể sử dụng hợp lý các khoản tiền này và mở ra một cách kiếm tiền mới cho bản thân.

Từ thời điểm này trở đi là lúc mà tuổi Thìn sẽ cảm nhận được vận may chín muồi, sự nghiệp suôn sẻ đáng ghen tị. Đối với những người làm ăn kinh doanh, nếu gặp cơ hội để đầu tư thì nên nắm bắt, có khi cuối năm nay trở thành đại gia lúc nào không hay, cuộc sống an nhàn, mỹ mãn.

(*) Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm