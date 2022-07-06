Đúng 6h sáng mai (7/7/2022): 'Trời xanh đáp lại tấm chân tình', 3 con giáp 'trước khổ bao nhiêu nay sung sướng bấy nhiêu', sự nghiệp thành công, tài lộc vượng phát, cuộc sống hạnh phúc ấm êm

Tâm linh - Tử vi 06/07/2022 19:50

Những con giáp dưới đây vô cùng may mắn, đón nhận tin vui trên nhiều phương diện cuộc sống. Cuộc đời của họ chính thức bước sang trang mới đầy huy hoàng.

Tuổi Thìn

Đúng 6h sáng mai (7/7/2022): 'Trời xanh đáp lại tấm chân tình', 3 con giáp 'trước khổ bao nhiêu nay sung sướng bấy nhiêu', sự nghiệp thành công, tài lộc vượng phát, cuộc sống hạnh phúc ấm êm - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 

Theo tử vi cho biết, đúng 6h sáng mai (7/7/2022), cơ hội thăng quan tiến chức mở ra trước mắt người tuổi Thìn khi con giáp này được giao phó nhiều trọng trách trong tập thể. Bằng sự thông minh, sáng tạo của mình, bản mệnh sẽ gặt hái được thành công. Việc thăng quan tiến chức hoàn toàn nằm trong tầm tay nếu bạn đủ chăm chỉ và nỗ lực.

Đặc biệt, quý nhân cũng sẽ xuất hiện mang lại cho mệnh chủ nhiều sự trợ giúp mang tính bước ngoặt. Nhờ vậy con giáp này có thể tự tin theo đuổi lý tưởng của mình.

Người làm kinh doanh cũng thu về nhiều lợi nhuận nhờ đầu óc tính toán tài tình của mình. Cơ hội hợp tác làm ăn trong tháng khá nhiều, con giáp này ra ngoài có quý nhân trợ giúp nên thành công thu về không phải là ít.

Tuổi Dậu

Đúng 6h sáng mai (7/7/2022): 'Trời xanh đáp lại tấm chân tình', 3 con giáp 'trước khổ bao nhiêu nay sung sướng bấy nhiêu', sự nghiệp thành công, tài lộc vượng phát, cuộc sống hạnh phúc ấm êm - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

 

Sáng sớm ngày mai (7/7), mọi khó khăn, bất trắc mà tuổi Dậu đã trải qua trước đó đều cải thiện. Cục diện Tam hợp xuất hiện khiến công việc của họ vô cùng hanh thông, cơ hội thăng tiến sẽ đến cùng nhiều may mắn. Sự kiên trì, nỗ lực của tuổi Dậu bấy lâu nay giờ sẽ được đền đáp. Bạn chỉ cần thể hiện tốt kỹ năng của mình thì sẽ đến ngày nhận được sự ghi nhận của mọi người.

Bên cạnh đó, tuổi Dậu còn gặp may mắn trên phương diện tài chính. Nguồn thu chính hay phụ đề gia tăng khiến hầu bao của bạn luôn rủng rỉnh. Nếu tháng trước bạn đau đầu vì chi tiêu thì tháng này sẽ không còn như vậy nữa.

Từ đây đến cuối tháng 7, tuổi Dậu gặp hung hóa cát, gia đình đều mạnh khỏe, làm ăn suôn sẻ. Nếu có ý định xuất ngoại thì đây sẽ là thời điểm rất tốt cho những chú Gà.

Tuổi Hợi

Đúng 6h sáng mai (7/7/2022): 'Trời xanh đáp lại tấm chân tình', 3 con giáp 'trước khổ bao nhiêu nay sung sướng bấy nhiêu', sự nghiệp thành công, tài lộc vượng phát, cuộc sống hạnh phúc ấm êm - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

 

Có sự đồng hành của quý nhân, kể từ 6h sáng mai trở đi, người tuổi Hợi đánh đâu thắng đó, mở ra nhiều cơ hội thành công. Bản mệnh cần chủ động nắm bắt, đừng để cơ hội tuột khỏi tầm tay, hãy cứ kiên trì theo đuổi mục tiêu, đừng bỏ cuộc giữa chừng, chắc chắn bạn sẽ gặt hái thành quả tốt.

Thời điểm này, công danh sự nghiệp của người tuổi Hợi có nhiều khởi sắc. Bản mệnh nhận được sự ưu ái của cấp trên nên hoàn toàn có cơ hội thăng chức, tăng lương hoặc ít nhất là thưởng nóng.

Với những người tuổi Hợi làm kinh doanh thì nên nhanh chóng nắm bắt thời cơ ngay khi có thể. Từ đây đến cuối tháng 7, chuyện buôn bán của con giáp này rất thuận lợi, bản mệnh nên tiến hành những dự định đầu tư hay mở rộng kinh doanh của mình.

(*) Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Đúng 0h mùng 10/6 âm lịch này: Phật Bà chỉ tận mặt 3 con giáp trúng giải đặc biệt, phất lên như diều gặp gió, không chủ biệt thự cũng thành 'vua đất', tiền nối đuôi nhau chảy về

Đúng 0h mùng 10/6 âm lịch này: Phật Bà chỉ tận mặt 3 con giáp trúng giải đặc biệt, phất lên như diều gặp gió, không chủ biệt thự cũng thành 'vua đất', tiền nối đuôi nhau chảy về

Những ngày vất vả chờ tin tốt trước đó đã qua đi, đây là lúc 3 con giáp này đón nhận thành quả nhờ sự nỗ lực của bản thân.

Xem thêm
Từ khóa:   con giáp 12 con giáp tử vi 12 con giáp

TIN MỚI NHẤT

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Tâm linh - Tử vi 24 phút trước
Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 14 phút trước
Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 14 phút trước
Danh tính 3 đối tượng bị bắt tạm giam tại Phòng khám đa khoa Thái Hà vì 'thổi' bệnh để moi tiền bệnh nhân

Danh tính 3 đối tượng bị bắt tạm giam tại Phòng khám đa khoa Thái Hà vì 'thổi' bệnh để moi tiền bệnh nhân

Đời sống 3 giờ 39 phút trước
Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 14 phút trước
Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026

Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 14 phút trước
Từ sau ngày 5/10 dương lịch, 3 con giáp được Thần Tài sủng ái, giàu sang tự gõ cửa, tiền đẻ ra tiền khiến ai cũng hờn đỏ mắt

Từ sau ngày 5/10 dương lịch, 3 con giáp được Thần Tài sủng ái, giàu sang tự gõ cửa, tiền đẻ ra tiền khiến ai cũng hờn đỏ mắt

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 14 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (5/10-6/10/2026), 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (5/10-6/10/2026), 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 29 phút trước
Cải thìa và những công dụng bất ngờ đối với sức khỏe nhưng không phải ai cũng biết

Cải thìa và những công dụng bất ngờ đối với sức khỏe nhưng không phải ai cũng biết

Dinh dưỡng 6 giờ 44 phút trước
TP.HCM: Cháy nhà 4 tầng trong khu dân cư Trung Sơn

TP.HCM: Cháy nhà 4 tầng trong khu dân cư Trung Sơn

Đời sống 6 giờ 48 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi tuần mới từ ngày 5/10 đến 11/10/2026, 3 con giáp chuẩn bị may túi đựng vàng vì giàu bất thình lình, sự nghiệp lên hương, Tài Lộc thăng tiến

Tử vi tuần mới từ ngày 5/10 đến 11/10/2026, 3 con giáp chuẩn bị may túi đựng vàng vì giàu bất thình lình, sự nghiệp lên hương, Tài Lộc thăng tiến

Tử vi thứ Hai 5/10/2026 của 12 con giáp: Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

Tử vi thứ Hai 5/10/2026 của 12 con giáp: Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp ngồi 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp ngồi 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026

Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026

Từ sau ngày 5/10 dương lịch, 3 con giáp được Thần Tài sủng ái, giàu sang tự gõ cửa, tiền đẻ ra tiền khiến ai cũng hờn đỏ mắt

Từ sau ngày 5/10 dương lịch, 3 con giáp được Thần Tài sủng ái, giàu sang tự gõ cửa, tiền đẻ ra tiền khiến ai cũng hờn đỏ mắt