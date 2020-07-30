Tử vi thứ Sáu ngày 31/7/2020 của 12 con giáp: Tuổi Dần quý nhân nâng đỡ, tuổi Tỵ nhận tin vui lớn

Theo tử vi 12 con giáp, tuổi Tý có bản lĩnh hạ gục đối thủ, tiểu nhân hãm hại mình. Bạn không còn sợ bất cứ ai ngáng đường, công danh vươn lên vượng sắc. Cấp trên có ấn tượng tốt hơn về bạn, hãy tận dụng cơ hội này để làm giàu, đầu tư vào bất động sản .

Tử vi thứ Sáu ngày 31/7/2020 của 12 con giáp giúp bản mệnh lường trước được một ngày của mình xảy ra chuyện tốt, xấu như thế nào để tìm cách đề phòng.

Dần hãy tận dụng cơ hội làm giàu của mình trong ngày. Bạn kết giao nhiều bạn mới nên công việc ngày càng hanh thông, thuận lợi hơn. Thời điểm này, bạn nhận được khá nhiều lời khen, tiền bạc đổ về liên tục như bản thân mong muốn. Bên cạnh đó còn nhận được lời đề xuất tăng lương thưởng của cấp trên.

Sửu bị thiên hạ chê bai, chỉ trích vì tật kiêu ngạo, không xem ai ra gì. Trong công việc, bạn có nhiều cơ hội thể hiện mình, cấp trên cũng đánh giá khá cao về bạn. Tuy nhiên với tính tình hay khoe khoang, bạn rất dễ bị người khác ghen ghét, tìm cách hạ bệ, bị nói xấu đặt điều sau lưng.

Tử vi thứ Sáu ngày 31/7/2020 của tuổi Mão

Theo tử vi mới nhất, Mão nên chi tiêu hợp lý trong thời điểm này vì sẽ có nhiều chuyện cần đến tiền để giải quyết. Bạn hãy chăm chỉ làm việc, nắm bắt nhiều cơ hội tốt để có vận trình hanh thông, thuận lợi hơn. Những việc bạn làm đều mang lại nhiều thành tựu xứng đáng.

Tử vi thứ Sáu ngày 31/7/2020 của tuổi Thìn

Tử vi thứ Sáu ngày 31/7/2020 của tuổi Thìn mối quan hệ trục trặc - Ảnh minh họa: Internet

Thìn độc thân không tìm được người như ý, mối quan hệ ngày càng trục trặc. Bạn không có nhiều thời gian dành cho người kia nên có nhiều xích mích không giải quyết được. Công việc của bạn cũng gặp nhiều chuyện buồn, mọi việc đều không diễn ra như bản thân dự tính.

Tử vi thứ Sáu ngày 31/7/2020 của tuổi Tỵ

Tỵ được quý nhân nâng đỡ nên gặp được nhiều chuyện vui. Trong công việc, bạn có nhiều cơ hội thăng tiến, vận trình lên như diều gặp gió. Trong chuyện tình cảm, bạn và người kia có nhiều thời gian ở bên nhau nên tình cảm ngày càng sâu đậm, có thể tiến tới mối quan hệ trăm năm.

Tử vi thứ Sáu ngày 31/7/2020 của tuổi Ngọ

Theo tử vi ngày của 12 con giáp, vận trình của Ngọ vượng sắc hơn mong đợi. Bạn có sức khỏe tốt nên công việc được tiến hành thuận lợi. Vận trình của bạn gặp nhiều chuyện may mắn, đầu tư đến đâu là trúng đậm đến đó. Trong vấn đề tình cảm, bạn và người kia xảy ra nhiều mâu thuẫn, cãi vã liên tục vì không có cùng ý kiến, quan điểm.

Tử vi thứ Sáu ngày 31/7/2020 của tuổi Mùi

Tử vi thứ Sáu ngày 31/7/2020 của tuổi Mùi thể hiện tài năng - Ảnh minh họa: Internet

Mùi tha hồ thể hiện tài năng của mình cho người khác thấy. Những việc bạn làm đều đạt được thành tựu lớn khiến ai cũng nể phục sát đất. Trong chuyện tình cảm, người độc thân tìm được ý trung nhân, tâm đầu ý hợp. Người có người yêu, gia đình có nhiều tin vui về chuyện tiền bạc.

Tử vi thứ Sáu ngày 31/7/2020 của tuổi Thân

Thân làm việc gì cũng một mình, khó khăn đến mấy cũng không nhờ vả được ai. Ngày thứ Sáu, bạn không nhận được nhiều tin vui về tiền bạc, tình cảm cũng lận đận. Những điều này khiến vận trình của bạn ngày càng đi xuống, tâm trạng mệt mỏi không yên.

Tử vi thứ Sáu ngày 31/7/2020 của tuổi Dậu

Dậu là con giáp bản lĩnh, một mình vẫn giải quyết được hết những vấn đề khó nhằn. Công việc của bạn cũng có bước tiến triển tốt như bản thân mong muốn. Tuy nhiên làm việc gì cũng nên thận trọng, suy tính kỹ càng để không ảnh hưởng đến những kế hoạch riêng của bản thân.

Tử vi thứ Sáu ngày 31/7/2020 của tuổi Tuất

Tử vi thứ Sáu ngày 31/7/2020 của tuổi Tuất vận trình hanh thông - Ảnh minh họa: Internet

Tuất hãy tận dụng cơ hội này để thực hiện những dự án riêng của mình. Bạn sẽ được quý nhân giúp đỡ nên công việc thuận lợi, con đường quan lộ ngày càng tiến lên. Trong chuyện tình cảm, bạn không tìm được người như ý, có nhiều chuyện buồn trong ngày.

Tử vi thứ Sáu ngày 31/7/2020 của tuổi Hợi

Hợi không có nhiều cơ hội làm giàu, tiền làm bao nhiêu cũng tiêu không đủ. Bạn tiêu xài quá hoang phí nên sẽ gặp không ít rắc rối, tiền bạc thất thoát. Những khoản tiền bạn cho vay mượn trước đây cũng không cánh mà bay, khó giữ được.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm