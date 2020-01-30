Tử vi thứ Sáu ngày 31/1/2020 của 12 con giáp: Tuổi Sửu tình cảm đỏ rực, tuổi Tỵ đề phòng tiểu nhân

Theo tử vi mới nhất Tý nên thận trọng trong tài chính, chi tiêu nên tiết kiệm một chút đừng để thiếu trước hụt sau trong dịp Tết. Về vấn đề tình cảm, bạn không nên cãi vã hay quản lý người kia quá mức. Hãy biết tiết chế cảm xúc để mối quan hệ tốt đẹp hơn.

Tử vi thứ Sáu ngày 31/1/2020 của 12 con giáp có nhiều biến động tiêu cực lẫn tích cực, nửa ngày đầu tốt nhưng nửa ngày sau lại xảy ra nhiều chuyện không ngờ.

Dần nên bình tĩnh giải quyết những vấn đề phát sinh trong ngày. Bạn không nên nóng vội hoặc hấp tấp. Làm gì cũng nên thận trọng, nhất là trong lời ăn tiếng nói. Giao tiếp nên khôn khéo một chút, đừng làm phật lòng ai, cũng đừng gây hiềm khích khiến người khác ghét mình.

Sửu có chuyện tình duyên như ý. Người độc thân tìm được ý trung nhân, cả hai tâm đầu ý hợp, yêu thương lẫn nhau. Trong công việc, bạn cũng nhận được khá nhiều lộc, cũng như những dự án béo bở của cấp trên giao cho.

Tử vi thứ Sáu ngày 31/1/2020 của tuổi Mão

Theo tử vi 12 con giáp, Mão có bước tiến vững chắc trong sự nghiệp. Những việc bạn làm đều mang lại may mắn, gặp nhiều chuyện như ý muốn. Bạn nên nhanh nhẹn nắm bắt nhiều chuyện xảy ra với mình. Có vậy bạn mới thành công trong những dự án mà bản thân đang đảm nhiệm.

Tử vi thứ Sáu ngày 31/1/2020 của tuổi Thìn

Tử vi thứ Sáu ngày 31/1/2020 của tuổi Thìn có nhiều ý tưởng tốt - Ảnh minh họa: Internet

Hãy mạnh dạn đề xuất những ý tưởng tốt để bản thân có được nhiều bước tiến trong công việc. Cấp trên sẽ xem trọng những gì bạn làm. Thế nên hãy cố gắng hoàn thiện bản thân hơn để thành công, đạt được nhiều thành tựu như bản thân mong muốn.

Tử vi thứ Sáu ngày 31/1/2020 của tuổi Tỵ

Tỵ nên đề phòng tiểu nhân hãm hại, cản trở công việc làm ăn của mình. Nhất là những mối quan hệ thân thiết, bạn nên thận trọng đừng tin tưởng quá mức. Về sức khỏe, bạn nên chú trọng, ăn uống, nghỉ ngơi điều độ để có tinh thần làm việc tốt nhất.

Tử vi thứ Sáu ngày 31/1/2020 của tuổi Ngọ

Ngọ không kiểm soát tốt bản thân nên dễ xảy ra ẩu đả, cãi vã với những người xung quanh. Bạn nóng tính nên thường làm đổ vỡ mọi chuyện. Về chuyện tình cảm, mối quan hệ của bạn có nhiều khởi sắc. Cả hai thấu hiểu và yêu thương nhau nhiều hơn. Nhờ vậy bạn có tinh thần vô cùng tốt.

Tử vi thứ Sáu ngày 31/1/2020 của tuổi Mùi

Mùi có khả năng giao tiếp tốt nên làm gì cũng thành công. Bạn được nhiều người yêu mến vì tài năng hơn người, giỏi giang thông minh. Tuy nhiên cũng nên thận trọng tiểu nhân xung quanh. Vì có nhiều người không hài lòng với những gì bạn làm nên sẽ tìm cách hãm hại.

Tử vi thứ Sáu ngày 31/1/2020 của tuổi Thân

Tử vi thứ Sáu ngày 31/1/2020 của tuổi Thân được yêu mến - Ảnh minh họa: Internet

Thân hăng hái sáng tạo, thỏa sức thể hiện ý tưởng của mình với cấp trên, đồng nghiệp. Vì vậy mà bạn nhận được nhiều lời khen, tiền bạc đổ về như nước. Về chuyện tình cảm, đừng “kén cá chọn canh”, hãy mở lòng để đón nhận những mối quan hệ đến với mình.

Tử vi thứ Sáu ngày 31/1/2020 của tuổi Dậu

Dậu nên chú ý đến sức khỏe, nghỉ ngơi điều độ để không ảnh hưởng công việc. Ngày Tết vui chơi nhưng đừng lạm dụng bia rượu có hại cho cơ thể. Ăn uống cũng nên lựa chọn những thực phẩm tốt, đừng ăn quá nhiều dầu mỡ.

Tử vi thứ Sáu ngày 31/1/2020 của tuổi Tuất

Tuất cố gắng bao nhiêu cũng không thu về được những thành quả như ý muốn. Dù bạn có cố gắng hơn người khác cũng không được công nhận. Tuy nhiên đừng vội nản lòng, hãy tiếp tục nỗ lực, ông trời sẽ không phụ lòng bạn. Sau này những công sức của bạn sẽ được người khác nhận ra.

Tử vi thứ Sáu ngày 31/1/2020 của tuổi Hợi

Tử vi thứ Sáu ngày 31/1/2020 của tuổi Hợi gánh hậu quả nặng nề - Ảnh minh họa: Internet

Hợi nên thận trọng trong suy nghĩ lẫn hành động. Nếu có sơ suất gì, bạn sẽ lãnh hậu quả vô cùng nặng nề. Không những vậy còn bị tiểu nhân nói xấu sau lưng khiến bạn mất điểm trong mắt cấp trên. Bên cạnh đó còn bị đồng nghiệp xa lánh, không dám đến gần.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm