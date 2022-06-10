Tử vi thứ sáu ngày 10/6/2022 của 12 cung hoàng đạo: Bạch Dương cẩn thận xung đột với đồng nghiệp, Sư Tử nên cân nhắc trước khi cho bạn bè vay tiền, Ma Kết nên quên đi quá khứ không vui

- Sự nghiệp: Tránh xung đột không cần thiết khi đi làm, nhưng nếu điều đó giúp cải thiện cuộc sống của bạn thì hãy làm. Đây là thời điểm tốt để điều tra, xem xét vấn đề, nghiên cứu, kết nối với những người có chung niềm đam mê.

Khi Mặt Trăng ở cung Bọ Cạp căng thẳng, Bạch Dương có thể đưa đam mê của mình đi quá xa.

- Tình cảm: Hãy chiêm nghiệm những điều sâu sắc hơn trong cuộc sống, đừng chỉ quan tâm đến vẻ bề ngoài của một ai đó quá nhiều. Nhất là những bạn còn độc thân, đừng bị vẻ ngoài hào nhoáng của người ta đánh lừa.

- Tiền bạc: Ưu tiên cho bản thân, đừng nghĩ cho người khác quá nhiều. Tiền bạn có được hãy để tiền đó đi mua đồ áo đẹp, đồ ăn ngon bồi dưỡng cho mình chứ đừng đổ tiền vào các cuộc ăn nhậu.

Kim Ngưu (10/6/2022)

Hôm nay Mặt Trăng tam hợp với sao Thổ giúp Kim Ngưu tăng khả năng chịu đựng, mặc kệ đời sóng gió, ta vẫn đứng hiên ngang.

- Sự nghiệp: Nay là thời điểm tốt lành cho bất kỳ dự án nào đòi hỏi sự bền bỉ và khả năng chịu đựng. Cũng tốt cho việc thiết lập các thói quen mới trong học tập và công việc, hãy thay đổi bản thân ngay từ giờ.

- Tình cảm: Hãy tôn vinh những gì bạn đang có trong thời điểm này. Cùng nhau tôn vinh những gì bạn đang tạo ra. Bạn càng nuôi dưỡng hạt giống của tình yêu này, nó sẽ càng nở rộ theo bạn về sau.

- Tiền bạc: Thay vì hợp tác và làm việc một cách vui vẻ cùng nhau, rất có thể bạn sẽ bất ngờ phải đối mặt với sự từ chối hay chỉ trích của một người nào đó chỉ vì đồng tiền, cẩn thận nhé.

Song Tử (10/6/2022)

Song Tử chịu ảnh hưởng từ góc 160 độ giữa Mặt Trăng và sao Hải Vương nên khá khó chịu, không thoải mái, dễ nổi cáu khi cãi nhau.

- Sự nghiệp: Dường như mọi hành động của bạn trong ngày hôm nay đều dựa vào những phỏng đoán, thậm chí là những ý kiến chủ quan của bản thân. Đôi khi ngồi làm mà tâm hồn ở trên mây không tập trung được.

- Tình cảm: Điều bạn cần tự hỏi bản thân trong những giây phút im lặng là liệu sự hy sinh này có đáng để thực hiện hay không. Đừng để bản thân thiệt thòi vì những người vô tâm, dù là trong tình yêu hay tình bạn cũng thế.

- Tiền bạc: Song Nhi cũng cần xem lại vấn đề tài chính của mình. Có thể bạn sẽ ngạc nhiên khi nhìn lại số tiền đã tiêu trong những ngày trước. Hãy cân bằng lại tài chính nhé!

Cự Giải (10/6/2022)

Ngày thứ 6 của Cự Giải có Mặt Trăng ngũ chiếu sao Thủy khuyên bạn nên giữ im lặng trong mọi cuộc tranh cãi hôm nay.

- Sự nghiệp: Cua nhỏ nên dừng lại và nhìn nhận một chặng đường mình đã đi. Không nên vội vã thúc đẩy mình để hoàn thành một dự án, dự định nào đó vì năng lượng của bạn không tốt khiến bạn làm cũng không suôn sẻ.

- Tình cảm: May mắn thay, hầu hết những người xung quanh bạn sẽ nhìn thấy giá trị của bạn, giúp bạn có được nhiệt huyết và động lực để cố gắng hơn nữa. Cả thế giới đang ủng hộ bạn nên hãy cố gắng lên nhé.

- Tiền bạc: Cua nhỏ sẽ trở nên thực tế hơn rất nhiều. Bạn bớt tiêu tiền vào những món đồ vớ vẩn vì bận khá nhiều việc. Gần đây anh shipper không thấy Cua đi nhận hàng chắc cũng nhớ lắm đấy!

Sư Tử (10/6/2022)

Những cảm xúc sâu sắc hơn xuất hiện đột ngột khiến Sư Tử đa cảm, hay hoài nghi mọi thứ xung quanh vì chịu tác động từ góc 90 độ giữa Mặt Trăng và sao Diêm Vương.

- Sự nghiệp: Cách bạn làm mọi việc trở nên quá nghiêm trọng khiến cuộc sống nặng nề thêm. Cứ vui vẻ mà sống, sự việc đến đâu sẽ có cách giải quyết đến đó. Những bạn đang ôn thi phải thả lỏng đầu óc nhiều hơn nữa.

- Tình cảm: Các thành viên trong gia đình vẫn hạnh phúc và ngôi nhà của bạn tràn ngập tình yêu thương, sự dịu dàng. Một số bạn có thể tự quyết định cuộc sống với người bạn đời của mình.

- Tiền bạc: Tình hình tài chính của bạn vẫn ổn định. Bạn có thể ở trong tình thế có thể cho bạn bè vay tiền mà không ngần ngại, tuy nhiên đừng cho những người bạn mới quen mượn tiền hay vào nhà bạn chơi nhé.

Xử Nữ (10/6/2022)

Mặt Trăng bán vuông góc với tiểu hành tinh Juno giúp Xử Nữ nhạy bén hơn ngày thường nhưng vẫn yếu lòng, hay soi xét.

- Sự nghiệp: Ngày hôm nay công việc của chòm sao này đang có nhiều bế tắc chưa thể giải quyết. Nhưng sắp cuối tuần rồi bạn hãy nên nghỉ ngơi một chút đi nhé, sẽ còn rất nhiều việc đang chờ đón ở tuần mới.

- Tình cảm: Đôi khi bạn thấy tủi hờn nhưng thật may là vẫn còn bạn thân ở bên cạnh để tâm sự. Nhiều người sẽ nhận được lời động viên từ người thân hoặc những người xa lạ khi buồn.

- Tiền bạc: Bạn cảm thấy mình có nhiều khoản phải chi tiêu, trong khi đồng thu nhập thêm thì không có. Tốt nhất là bạn nên lên một danh sách chi tiết những thứ cần chi tiêu để cân nhắc tài chính hợp lý nhé.

Thiên Bình (10/6/2022)

Thiên Bình có một ngày thuận lợi, dễ chịu nhờ góc 120 độ giữa sao Thủy và sao Diêm Vương, bạn có nhiều hứng khởi hơn mọi ngày.

- Sự nghiệp: Công việc có thể bị cản trở vì những chuyện cá nhân nhưng không sao cả, bạn vẫn sắp xếp được mọi việc ổn thỏa. Ngày này khá bận và mệt, hy vọng Bình Nhi đủ sức khỏe để vượt qua.

- Tình cảm: Lời nói của chòm sao này có trọng lượng với mọi người xung quanh. Với người độc thân tích cực mở rộng cánh của bạn sẽ dễ dàng hơn trong việc chạm tay vào hạnh phúc.

- Tiền bạc: Bạn cảm thấy mình có nhiều khoản phải chi tiêu, trong khi đồng thu nhập thêm thì không có. Hết đám cưới đến thăm hỏi người ốm, tân gia, sinh nhật, hở ra là phải tiêu tiền.

Hổ Cáp (10/6/2022)

Mặt Trăng kéo vào nhà Hổ Cáp ảnh hưởng trực tiếp đến tinh thần của bạn, nhiều người thấy khá mơ hồ và đau đầu.

- Sự nghiệp: Bạn có thể phải đối mặt với sự giận dữ của sếp nếu không đạt được kết quả như yêu cầu. Để đạt được thành công trong công việc, có thể bạn sẽ phải nỗ lực nhiều hơn nữa.

- Tình cảm: Hôm nay của bạn sẽ có những xáo trộn trong quan hệ tình cảm và dường như bạn đang đặt quá nhiều kỳ vọng ở người ấy. Nhiều người muốn đi xem bói để giải quyết những bế tắc ở tất cả các mối quan hệ.

- Tiền bạc: Một số bạn có thể thấy tình hình tài chính của mình đang ổn định trở lại. Những người trong giới truyền thông có khả năng nhận được thông tin sốt dẻo mà họ đang tìm kiếm.

Nhân Mã (10/6/2022)

Nhân Mã khá thân thiện, biết chia sẻ khó khăn đối với những người xung quanh khi sao Kim lục hợp với tiểu hành tinh Juno.

- Sự nghiệp: Ngày này thuận lợi cho những người giữ chức vụ mang tính trách nhiệm cao ở cơ quan. Một số bạn có thể tìm thấy các lớp học thể dục có lợi cho sức khỏe của mình trong mùa hè này.

- Tình cảm: Nếu bạn đã kết hôn, sự trưởng thành và tiến bộ của con cái sẽ mang lại nụ cười cho bạn. Hàng xóm, anh chị em và đồng nghiệp cũng sẽ ủng hộ bạn. Bạn nên chăm sóc đặc biệt cho thú cưng của mình nếu có.

- Tiền bạc: Những ai đam mê kinh doanh, chứng khoán và du lịch rất có thể sẽ có được những cơ hội thuận lợi và lợi nhuận sẽ tăng lên, mạnh dạn làm ăn đi nhé.

Ma Kết (10/6/2022)

Mặt Trời ở cung Song Tử tiếp năng lượng lạc quan cho những bạn cung Ma Kết trong ngày thứ 6 ủ dột này.

- Sự nghiệp: Nhiều người trong số các bạn sẽ nhận được công việc mà mình hằng mong ước. Hãy xích lại gần hơn và củng cố những mối quan hệ cần thiết trong công việc để sau này đỡ vất vả.

- Tình cảm: Nên nhìn nhận cuộc sống một cách thoải mái để những mối thù cũ được trôi đi. Kết phải cho gia đình biết họ quan trọng như thế nào đối với mình và dành nhiều thời gian hơn cho họ.

- Tiền bạc: Bạn nên chuyển hướng tiền bạc của mình sang các con đường đầu tư dài hạn. Những người kinh doanh được khuyên nên thận trọng trong khi đưa ra các quyết định quan trọng.

Bảo Bình (10/6/2022)

Sao Kim quay lại nhà Kim Ngưu khuyến khích Bảo Bình nên chăm sóc bản thân nhiều hơn để tăng cường sức quyến rũ.

- Sự nghiệp: Nay bạn phải nỗ lực nhiều hơn bình thường để thành công trong các dự án còn bỏ dở của mình. Một số bạn cũng có thể phải trải qua quá trình thử thách cam go khi tìm kiếm một công việc mới.

- Tình cảm: Hôm nay, cuộc sống gia đình của bạn có thể sẽ được cải thiện, có thể giải quyết những bất đồng với anh trai, chị gái của mình nếu có. Đừng quên dành sự quan tâm đầy tình cảm đến một người đặc biệt của mình nhé.

- Tiền bạc: Nay đi ra ngoài nhớ khóa cửa cẩn thận kẻo kẻ trộm lợi dụng sơ hở đột nhập vào nhà. Đi ra ngoài cũng không nên để điện thoại hay ví tiền ở nơi khuất tầm mắt của mình.

Song Ngư (10/6/2022)

Đoạn quá cảnh của sao Hải Vương ở Song Ngư khiến chòm sao này như người mất hồn, thi thoảng còn hay quên.

- Sự nghiệp: Thay vì ủ rũ bản thân trong những tình huống tiêu cực, hãy cố gắng chuyển hướng toàn bộ năng lượng của bạn sang một nhiệm vụ mới để kéo lại tâm trạng nhé. Đừng ép bản thân làm những gì mình không thích.

- Tình cảm: Một số bạn sẽ dành thời gian quý báu cho những người thân trong nhà. Bạn có thể nhận được sự hỗ trợ mạnh mẽ từ bố mẹ và những người bạn thân thiết nếu gặp phải khó khăn trong ngày này.

- Tiền bạc: Nay Ngư sẽ chi tiền cho ăn uống, hẹn hò nhưng những khoản đó là những khoản đáng chi nên đừng có cân đo đong đếm quá mức nhé.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!