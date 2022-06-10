Tử vi thứ sáu ngày 10/6/2022 của 12 con giáp: Dần bắt tay thực hiện công việc mới mẻ, Mão gặp được quý nhân nhờ các mối quan hệ thân thiết, Thân hóa giải được hiểu lầm với nửa kia

Trong chuyện tình cảm, con giáp này cũng cần phải quan tâm đến nửa kia của mình hơn chứ không nên dành quá nhiều thời gian cho sự nghiệp hoặc sở thích cá nhân. Tình cảm lứa đôi dần rạn nứt chính vì những hành động vô tình hàng ngày của bạn đấy.

Tuổi Tý sẽ có một ngày làm việc vất vả do phải chịu tác động của cục diện Tương Xung. Bạn chớ nên quá bi quan hoặc chán nản nếu nhận thấy kết quả công việc không được như mong muốn dù đã cố gắng rất nhiều.

Tuổi Sửu

Tuổi Sửu phải chịu nhiều tác động xấu do cục diện Tương Hại gây ra. Hãy chuẩn bị sẵn sàng tinh thần đối mặt với đủ loại rắc rối trong ngày hôm nay và suy nghĩ lạc quan hơn, đừng phiền lòng quá nhiều về những chuyện sai trái mà kẻ tiểu nhân đặt điều.

May mắn là mối quan hệ gia đình của con giáp này rất hài hòa. Vì thế hãy yên tâm tâm sự với người ấy, cho dù người ấy không thể trực tiếp giúp đỡ bạn thì vẫn có thể giúp bạn nhẹ nhõm hơn.

Tuổi Dần

Những tác động tích cực cho người tuổi Dần, giúp bạn luôn cảm thấy tinh thần tràn đầy nhiệt huyết. Bạn sẵn sàng bắt tay vào thực hiện mọi nhiệm vụ, cho dù công việc có khó khăn, thử thách hoặc thuộc lĩnh vực hoàn toàn mới mẻ.

Trong chuyện tình cảm, những người độc thân có nhân duyên rất tốt với người khác giới. Nếu còn độc thân, bạn có thể có cảm tình ngay với một đối tượng nào đó khi đôi bên còn chưa thực sự hiểu rõ về nhau.

Tuổi Mão

Tuổi Mão có 1 ngày làm việc vô cùng thuận lợi. Thần may mắn là dấu hiệu nhắc nhở bạn hãy bắt tay thực hiện ngay những kế hoạch đang ấp ủ từ trước. Bạn chớ chần chừ, do dự để lỡ thời cơ hiếm có này. Ngoài ra, các mối quan hệ thân quen có thể giúp bản mệnh gặp được quý nhân.

Tuy nhiên, dù có tinh thần làm việc hăng say đến mấy, bạn cũng nên chú ý đến sức khỏe không nên cố gắng quá sức đến nỗi quên ăn quên ngủ. Hãy có chế độ làm việc và nghỉ ngơi khoa học để luôn có một cơ thể khỏe mạnh, tràn đầy năng lượng.

Tuổi Thìn

Hôm nay chuyện tình cảm của người tuổi Thìn khó mà được êm đềm. Vợ chồng bạn có thể mâu thuẫn chỉ vì những lý do rất nhỏ nhặt, nếu không có cách xử lý khéo léo thì dễ “chuyện bé xé ra to”.

Khi xích mích nổ ra, cả bạn và người ấy đều cần học cách đặt mình vào vị trí của đối phương để có cách hành xử sao cho đúng đắn. Đừng vì nóng giận mà nói năng hoặc hành xử thiếu kiểm soát, tạo ra vết thương lòng cho đối phương.

Cơ hội thăng quan tiến chức trong ngày hôm nay với người tuổi Sửu. Có thể những cống hiến từ trước tới nay của bạn đã được lãnh đạo nhìn nhận và sẵn sàng cho bạn 1 vị trí cao hơn phù hợp với năng lực.

Đáng buồn trong chuyện tình cảm, mối quan hệ giữa bạn và nửa kia không mấy yên ổn. Cả bạn và người ấy đều nên chia sẻ thẳng thắn mọi chuyện với nhau, đừng giữ mọi chuyện trong lòng hoặc đi tâm sự những điều bất mãn với người khác.

Tuổi Ngọ

Hôm nay người tuổi Ngọ có cơ hội phát tài nhanh chóng nhờ sự trợ giúp của Thiên Tài. Thậm chí, bạn có thể kiếm được một khoản tiền kha khá chỉ nhờ vào vận may của mình. Tuy nhiên, bạn chớ nên nghĩ đến việc sống phụ thuộc vào điều này.

Một số người chăm chỉ với công việc tay trái cũng sẽ được đền đáp xứng đáng. Bạn thấy đấy, chỉ cần sẵn sàng bỏ công bỏ sức thì bạn cũng sẽ kiếm được một khoản chẳng hề thua kém bất cứ ai.

Tuổi Mùi

Tuổi Mùi dễ dàng tạo thiện cảm với người khác ngay từ lần đầu tiên tiếp xúc. Nếu may mắn, bạn sẽ gặp được quý nhân trong ngày hôm nay. Bạn sẽ học được nhiều bài học quý giá mà người đó đem lại.

Trong chuyện tình cảm, quan hệ giữa bạn với các thành viên trong gia đình vô cùng hòa hợp. Mọi người thường xuyên trò chuyện và tâm sự với nhau. Gia đình chính là hậu phương vững chắc nhất và là động lực để bạn cố gắng hơn mỗi ngày.

Tuổi Thân

Sự nghiệp của người tuổi Thân phải chịu nhiều tác dụng tiêu cực do Thương Quan đem tới. Bản mệnh chớ vội vàng đưa ra bất cứ quyết định nào hoặc từ bỏ việc mình đang làm chỉ vì gặp khó khăn.

May mắn là trong chuyện tình cảm, mối quan hệ giữa bạn và nửa kia rất hòa hợp. Hai người luôn thẳng thắn chia sẻ với nhau mọi chuyện, không giấu giếm bất cứ điều gì, nhờ vậy mà dù có hiểu lầm cũng nhanh chóng được tháo gỡ.

Tuổi Dậu

Dấu hiệu chẳng lành cho sự nghiệp của người tuổi Dậu. Bạn có thể phải đối diện với sự hãm hại của đồng nghiệp hoặc đối thủ trong ngày hôm nay, tuy nhiên hãy giữ bình tĩnh để tìm ra cách ứng phó phù hợp nhất.

Bạn cũng cần phải lý trí hơn khi đưa ra những quyết định quan trọng. Nếu có thể, đừng vội đưa ra quyết định một mình, hãy xin ý kiến của những người mà mình tin tưởng, có thể thông qua đó bạn sẽ có cái nhìn khác chính xác hơn về mọi việc.

Tuổi Tuất

Hôm nay người tuổi Tuất làm lãnh đạo có thể khẳng định được quyền uy của mình. Bản mệnh có khả năng dẫn dắt tập thể đạt được thành công thuyết phục. Nếu là người làm công ăn lương, sự thông minh, nhanh nhạy giúp bạn nhanh chóng tìm ra cách giải quyết những vấn đề hóc búa.

Tuy nhiên, trong chuyện tình cảm có thể có một cuộc tranh cãi nảy lửa xảy ra giữa bạn và nửa kia. Dù có nóng nảy đến mấy thì cũng hãy đặt mình vào vị trí của người ấy, lắng nghe người ấy, biết đâu bạn sẽ nhận ra mình cũng có lỗi sai.

Tuổi Hợi

Người tuổi Hợi có nguy cơ gặp phải đào hoa dữ trong ngày hôm nay. Dù còn độc thân đi chăng nữa, bạn cũng cần chú ý giữ khoảng cách với mọi người, tránh để bản thân vướng vào những mối quan hệ mập mờ. Đặc biệt, với những người đã lập gia đình, bạn càng cần phải biết giữ mình.

Trong công việc, Chính Ấn cho bạn cơ hội khẳng định bản thân mình, khiến mọi người phải nhìn nhận bằng con mắt khác xưa. Hãy tự tin thể hiện điểm mạnh hoặc ý kiến của mình, bạn có thể khiến cho cả tập thể phải khâm phục.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!