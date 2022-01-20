Tử vi thứ Sáu 21/1/2022 của 12 con giáp: Mão - Thân lương lậu dư dả, tiêu xài phủ phê, Mùi - Hợi dễ bị lừa gạt, ném tiền qua cửa sổ

Xem tử vi ngày mới của 12 con giáp, vận trình của người tuổi Tý không được suôn sẻ cho lắm do chịu tác động của cục diện Mão Tý Tương Hình. Bản mệnh có thể tự tay phá hỏng những mối quan hệ xã giao đã dày công vun đắp chỉ vì tính nóng nảy của mình. Lời nói ra thẳng thắn quá mức rất dễ làm mất lòng người khác.

Tỷ Kiên chiếu mệnh càng gây thêm gặp sóng to gió lớn cho con giáp này. Bạn dễ bị đối thủ hoặc người khác chơi xấu dẫn tới hậu quả khôn lường. Bản mệnh chớ nên tiến hành các công việc có liên quan tới lĩnh vực tài chính hay gặp gỡ khách hàng bàn việc ký kết hợp đồng hay hợp tác làm ăn trong ngày này.

Thiên Quan xuất hiện là điềm báo có tiểu nhân ngáng trở vận trình hôm nay của người tuổi Sửu. Hung tinh ám hại, bản mệnh cần thận trọng trong lời ăn tiếng nói nếu không muốn vướng phải những rắc rối trong các mối quan hệ công sở.

Đôi khi chỉ là lời nói đùa nhưng được buông ra không đúng lúc, bạn sẽ phải chịu những hậu quả ngoài mức kiểm soát. Những hiểu lầm này có thể khiến cho công việc của bản mệnh khó bề tiến triển thuận lợi như bình thường.

Tuổi Dần

Ngày Thương Quan nhập cục, người tuổi Dần có thể phải trả giá đắt vì chính sự hiếu thắng của mình. Bạn có tham vọng và cũng luôn nỗ lực để đạt được mục tiêu, song bạn lại quá tự tin vào bản thân, cạm bẫy phía trước hoàn toàn bị bạn bỏ qua bởi không chú tâm đến chi tiết.

Sức khỏe của bản mệnh hôm nay không được tốt. Người tuổi này nên chú ý ăn uống đúng giờ, chớ bỏ bữa dù công việc có nhiều đến đâu đi chăng nữa. Khi ăn cũng đừng suy nghĩ quá nhiều đến công việc, bởi đó chính là một nguyên nhân dẫn đến đau dạ dày. Giờ nào làm việc đấy thôi bạn nhé.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Thực Thần mang tới cho người tuổi Mão những cơ hội kiếm tiền khá thuận lợi. Người kinh doanh buôn bán được quý nhân giúp sức nên làm ăn thuận lợi, tiền bạc vào nhà nhiều như nước, lợi nhuận tăng cao ngoài dự kiến.

Trong khi đó, người làm công ăn lương bên cạnh thu nhập từ công việc chính thì có thêm khoản thu từ nghề tay trái, việc làm thêm được người quen giới thiệu. Con giáp may mắn biết cách sắp xếp thời gian hợp lý nên luôn có thể cân bằng công việc chính – phụ, thu nhập được duy trì ở mức dư dả.

Tuổi Thìn

Với người tuổi Thìn, được Chính Quan phù trợ, con giáp luôn cố gắng hết mình trong thời gian qua sẽ nhận được sự báo đáp xứng đáng. Bản mệnh có thể được cấp trên khen thưởng hoặc để ý, cất nhắc vào những vị trí quan trọng hơn.

Đường tình duyên của con giáp này không mấy khả quan. Mối quan hệ giữa 2 người càng ngày càng trở nên phai nhạt và không còn niềm vui, thay thế bằng những nỗi buồn thường trực. Hãy chấp nhận rằng tình yêu có ngày bắt đầu thì cũng có ngày kết thúc, hết duyên thì chẳng thể cưỡng cầu được. Có những lúc buông tay nhau lại là lựa chọn tốt nhất cho cả hai.

Tuổi Tỵ

Người tuổi Tỵ hôm nay có Chính Tài ở bên, cuối tuần này bạn sẽ không cần phải lo lắng về chuyện tiền bạc. Thu nhập vững vàng từ công việc chính giúp cho con giáp này khá vững tâm, không lo lắng quá nhiều về những vấn đề không đáng có nữa, có thể thoải mái chi tiêu theo ý mình.

Nếu làm kinh doanh, buôn bán, bạn có thể tìm được những mối đầu tư có lợi hoặc được thừa kế tài sản từ cha mẹ hoặc những người đi trước. Đây chính là cái vốn quý giá để bạn phát triển mạnh mẽ hơn nữa trong tương lai.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Mão Ngọ Tương Phá cản trở, chuyện tình cảm giữa con giáp tuổi Ngọ và người ấy không được suôn sẻ như ý. Dù đã trao đi sự chân thành nhưng dường như hiểu lầm giữa hai bạn không thể nào hóa giải, đôi bên thiếu sự tin tưởng. Yêu thương chưa chắc đã chiến thắng được những mối hiềm nghi.

Thiên Tài nhập cục mang đến những tin vui về đường tài lộc cho những chú Ngựa. Bản mệnh luôn biết tính toán trước sau nên không bỏ lỡ thời cơ kiếm tiền hiếm có. Nhờ vậy mà thu nhập của bạn được cải thiện nhanh chóng.

Tuổi Mùi

Cục diện Tam Hợp che chở cho vận trình hôm nay của người tuổi Mùi. Công việc của những chú Dê có những bước phát triển rất thuận lợi, quan hệ xã giao hài hòa. Đây là thời điểm rất thích hợp để bản mệnh tiến hành các kế hoạch kí kết hợp đồng nhằm thu về nguồn lợi dồi dào.

Tuy nhiên, Thiên Quan cảnh báo con giáp này về những nguy cơ bị lợi dụng, lừa gạt, gây mất tiền hao của khi bị tiểu nhân rắp tâm hãm hại. Bản mệnh cần đề cao cảnh giác, đừng quá nhẹ dạ cả tin mà bị lừa gạt. Trong chuyện tiền bạc cần rõ ràng sòng phẳng, đừng cả nể mà vì tình cảm lại mất tiền bạc, cuối cùng ngay cả tình cảm cũng không giữ được.

Tuổi Thân

Ngày có Chính Ấn độ mệnh, người tuổi Thân sẽ được cấp trên tin tưởng và trao thêm cơ hội chứng minh bản thân. Đó vừa là thử thách nhưng cũng đồng thời là bước đà để những chú Khỉ có thể tiến xa hơn nữa. Hãy cứ tự tin vào năng lực của bản thân, nếu thấy khó khăn quá, bạn hoàn toàn có thể nhờ tới sự giúp sức của những người đồng nghiệp tuyệt vời bên cạnh mình.

Thường ngày, bạn có thái độ làm người rất hòa đồng, lại nhiệt tình giúp đỡ tất cả mọi người nên khi bạn cần được giúp đỡ, chắc chắn những người xung quanh sẽ vui vẻ chung tay góp sức để bạn có thể hoàn thành nhiệm vụ của mình.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Mão Dậu Tương Xung báo hiệu người tuổi Dậu trong hôm nay dễ gặp phải những chuyện buồn về tình cảm. Hôn nhân trắc trở, không tìm được tiếng nói chung, vợ chồng dễ nảy sinh xung đột, không khí gia đình luôn căng thẳng và nặng nề.

Bù lại, Thiên Ấn xuất hiện lại giúp con giáp này chứng minh được năng lực khi chủ động đứng ra giải quyết những vấn đề khó khăn của tập thể. Bạn gần như không phải lo nghĩ quá nhiều vì dù có gặp vấn đề gì nó cũng thuộc vấn đề chuyên môn của bạn nên không có chút gì gọi là trở ngại cả.

Tuổi Tuất

Có Lục Hợp che chở, người tuổi Tuất hoàn toàn có thể yên tâm khi các kế hoạch hợp tác làm ăn của bạn đều diễn ra rất thuận lợi. Thật may mắn vì bạn đã tìm được đối tác đáng tin cậy và có trách nhiệm cho vấn đề chung của hai bên để có thể bắt tay nhau lâu dài.

Chính Quan nhập cục, công việc của con giáp này trong ngày hôm nay khá suôn sẻ. Bản mệnh biết mình cần phải làm gì để hoàn thành được mục tiêu đã đề ra. Tinh thần trách nhiệm cao khiến bản mệnh được đánh giá cao.

Tuổi Hợi

Mão Hợi Bán Hợp giúp cho trạng thái tinh thần của người tuổi Hợi khá nhẹ nhàng và thoải mái. Con giáp này vốn có đầu óc thông minh, suy nghĩ nhanh nhạy, lại thêm khả năng ứng biến linh hoạt nên công việc diễn ra rất suôn sẻ. Cơ hội thăng tiến sẽ đến, nếu bản mệnh biết cách nắm bắt thì tương lai sẽ rất hứa hẹn.

Tuy nhiên, Kiếp Tài lại làm giảm niềm vui trong ngày của bạn khi gây ra không ít sóng gió trên đường tài lộc. Ngày này, bạn nên thận trọng hơn trong những vấn đề liên quan đến tiền bạc. Nếu mù quáng tin người, không kiểm tra thông tin kĩ càng thì có thể bạn sẽ bị lừa gạt dễ dàng mà tới tận phút cuối vẫn không nhận ra là mình đã mắc sai lầm như thế nào.

Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.