Theo tử vi 12 con giáp, tuổi Tý bị người khác chơi xấu, làm ảnh hưởng đến công việc, tình duyên. Bạn thiếu tiền nên phải vay mượn khắp nơi. Cấp trên không có ấn tượng tốt về bạn nên vận trình vô cùng khó khăn, tình cảm cũng không mấy khả quan.

Tử vi thứ Năm ngày 5/3/2020 của 12 con giáp dự đoán được một ngày của bản mệnh buồn vui hay có biến cố nào bất ngờ hay không để tìm cách phòng tránh.

Dần nên lắng nghe ý kiến, quan điểm của người khác, đừng chỉ biết làm theo những gì bản thân nghĩ. Làm việc tập thể nên chú trọng đến việc đoàn kết. Chuyện tình cảm của bạn không mấy khởi sắc. Thời điểm này nên tập trung cho công việc, đừng lo chuyện bao đồng.

Sửu bị chỉ trích vì làm việc không tập trung, thường lo ra chuyện không đâu. Trong công việc, bạn bị cấp trên trừ thưởng trong tháng này. Tệ nhất là bị đồng nghiệp đặt điều nói xấu sau lưng. Bên cạnh đó chuyện tình cảm của bạn cũng gặp nhiều khó khăn.

Tử vi thứ Năm ngày 5/3/2020 của tuổi Mão

Tử vi thứ Năm ngày 5/3/2020 của tuổi Mão kiếm được nhiều tiền - Ảnh minh họa: Internet

Theo tử vi mới nhất, Mão có nhiều cơ hội làm giàu nhờ bạn bè. Thời điểm này, bạn sẽ kiếm được nhiều tiền, tha hồ mua sắm, phụng dưỡng cha mẹ. Tuy nhiên nên thông minh, sáng suốt lựa mặt gửi vàng, đừng mù quáng tin tưởng bạn bè tuyệt đối.

Tử vi thứ Năm ngày 5/3/2020 của tuổi Thìn

Thìn gặp trục trặc trong chuyện tình cảm. Bạn nên chú ý trong việc chi tiêu, đừng tiêu xài quá mức mà ảnh hưởng đến vận trình sau này. Bên cạnh đó, chuyện tình cảm cũng đừng nên cưỡng cầu. Bạn hãy để mọi chuyện tùy theo duyên số, đừng bắt ép bản thân yêu một người khi đang cô đơn. Lời khuyên cho bạn nên thận trọng lời ăn tiếng nói.

Tử vi thứ Năm ngày 5/3/2020 của tuổi Tỵ

Tỵ có người chống lưng, được Thần Phật che chở nên làm gì cũng hanh thông. Ngày thứ Năm, bạn nên nắm bắt nhiều cơ hội tốt đến tiến hành kế hoạch của bản thân. Bạn nên dành thời gian cho mối quan hệ của mình nhiều hơn để có thời gian trò chuyện, yêu thương nhau.

Tử vi thứ Năm ngày 5/3/2020 của tuổi Ngọ

Tử vi thứ Năm ngày 5/3/2020 của tuổi Ngọ sức khỏe sa sút - Ảnh minh họa: Internet

Theo tử vi ngày của 12 con giáp, vận trình của Ngọ sa sút. Sức khỏe của bạn cũng không còn tốt như trước đây. Công việc của bạn không nhận được nhiều cơ hội tốt như bản thân mong muốn. Trong vấn đề tình cảm, bạn và người kia cãi vã, xung đột vì chuyện nhỏ nhặt. Điều này khiến tâm trạng của bạn vô cùng tệ hại.

Tử vi thứ Năm ngày 5/3/2020 của tuổi Mùi

Mùi phải cố gắng hết sức để đạt được những mục tiêu mà bản thân đề ra. Ngày thứ Năm, bạn được nhiều người giúp đỡ nên mọi chuyện sẽ suôn sẻ hơn. Tuy nhiên nên chú ý đến sức khỏe, đừng làm việc quá sức mà hại thân. Hãy ăn uống, nghỉ ngơi điều độ để có tinh thần minh mẫn.

Tử vi thứ Năm ngày 5/3/2020 của tuổi Thân

Tử vi thứ Năm ngày 5/3/2020 của tuổi Thân ghen tuông mù quáng - Ảnh minh họa: Internet

Thân ghen tuông thái quá trong chuyện tình cảm. Điều này khiến đối phương cảm thấy sợ hãi và nếu tệ hơn, cả hai sẽ sớm đường ai nấy đi. Trong công việc, những công sức của bạn cũng được công nhận. Nhưng vì chuyện tình cảm mà bạn không mấy vui vẻ, tinh thần rất tệ trong ngày thứ Năm.

Tử vi thứ Năm ngày 5/3/2020 của tuổi Dậu

Dậu đón nhận nhiều điều bất ngờ từ cấp trên, đồng nghiệp. Ở nơi làm việc, bạn có cảm giác thoải mái nên ý tưởng cũng mới lạ hơn. Vận trình của bạn trong ngày thứ Năm khá ổn định, tài chính cũng ở mức trung bình, không xảy ra nhiều biến cố.

Tử vi thứ Năm ngày 5/3/2020 của tuổi Tuất

Tử vi thứ Năm ngày 5/3/2020 của tuổi Tuất gây họa khắp nơi - Ảnh minh họa: Internet

Tuất nên thận trọng trong lời ăn tiếng nói. Bạn đi gây họa khắp nơi nên bị nhiều người ghét, tìm cách hãm hại. Tiểu nhân luôn đâm sau lưng khiến bạn tiền mất tật mang, công việc chậm trễ bị cấp trên khiển trích, đồng nghiệp xem thường.

Tử vi thứ Năm ngày 5/3/2020 của tuổi Hợi

Hợi có nhiều suy nghĩ tiêu cực khiến vận trình bị ảnh hưởng khá nhiều. Khi gặp khó khăn, bạn thường có suy nghĩ dựa dẫm và cầu cứu người khác. Điều này khiến bạn không tạo được nhiều ấn tượng tốt với cấp trên cũng như đồng nghiệp của mình.

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