Tử vi thứ năm ngày 25/8/2022 của 12 con giáp: Tý – Mão có vận trình công việc thuận lợi đủ đường, Sửu – Hợi gặp được định mệnh ở nơi không ngờ tới

Tâm linh - Tử vi 24/08/2022 06:29

Tham khảo bài viết dưới đây để biết tử vi thứ năm ngày 25/8 của 12 con giáp nhé!

Tử vi thứ năm ngày 25/8/2022 của 12 con giáp: Tý – Mão có vận trình công việc thuận lợi đủ đường, Sửu – Hợi gặp được định mệnh ở nơi không ngờ tới - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 

Tuổi Tý

Tuổi Tý có Lục Hợp quý nhân ở bên nâng đỡ nên vận trình hôm nay có phần khởi sắc hơn. Công việc thuận lợi, kế hoạch mà bản mệnh đưa ra được tiến hành vô cùng suôn sẻ. Những bước tiến tuy chậm mà chắc là điều mà những chú Chuột đã lên kế hoạch trước cho mình.

Chính Tài cho thấy những nỗ lực trong công việc mang về thu nhập ổn định cho con giáp này. Bản mệnh biết cách vun vén chi tiêu khéo léo nên cũng không gặp phải nhiều vấn đề về tài chính.

Tuổi Sửu

Tuổi Sửu có thể sẽ đánh mất cơ hội thăng tiến của mình ngay trong chớp mắt vì tính háo thắng và bốc đồng của mình. Bản mệnh suy nghĩ quá nhiều thứ không cần thiết, khiến chuyện đang đơn giản lại hóa phức tạp, tình hình càng thêm cam go.

Hôm nay chuyện tình cảm của con giáp này vẫn chưa có nhiều biến chuyển tốt đẹp. Cái tôi quá cao của cả hai bên khiến mâu thuẫn lên đến đỉnh điểm, hai bạn chán nản và chẳng buồn nói chuyện với nhau. Chiến tranh lạnh bùng nổ khiến khoảng cách ngày càng lớn dần.

Tuổi Dần

Người tuổi Dần gặp không ít bất lợi trong các kế hoạch kiếm tiền làm giàu của mình. Điềm báo tử vi cho thấy có thể những tai họa bất ngờ xảy ra trong ngày thứ 5 này sẽ khiến cho bản mệnh thiệt hại số tiền khá lớn. Bạn không lường trước được những chuyện có thể xảy ra và lơ là mất cảnh giác.

Hôm nay không phải ngày may mắn cho chuyện tình cảm của những chú Hổ. Bản mệnh có thể gặp phải sự phản đối gay gắt từ gia đình hay bạn bè về nửa kia của mình.

Tuổi Mão

Tuổi Mão dễ dàng hơn trong việc kiếm tiền. Ngày này bạn thu lợi từ nhiều nguồn khác nhau, tài lộc vượng phát, làm ăn có lãi. Nhìn chung mọi việc trong ngày dù lớn hay nhỏ, hễ liên quan tới tài chính là bản mệnh cầm chắc phần thắng trong tay.

Phương diện tình cảm cũng không mấy êm ả khi tình duyên khá lận đận. Người đến rồi lại đi khiến bạn liên tục cảm thấy cô đơn và hụt hẫng. Có lẽ đây chưa phải là thời điểm thích hợp, bạn nên dứt khoát hơn trong chuyện tình cảm và tập trung vào con đường sự nghiệp của mình thì hơn.

Tuổi Thìn

Tuổi Thìn có điềm báo phá tài trong hôm nay. Tiền bạc trong ví có nguy cơ đội nón ra đi nếu bản mệnh không tính toán cẩn thận. Nếu đang có dự định đầu tư mạo hiểm ở thời điểm này thì tốt nhất bạn nên tạm dừng để xem xét kĩ càng hơn về mức khả thi cũng như thành công trong tương lai.

Vận trình tình cảm êm ả. Các cặp đôi gặp mâu thuẫn trước đó có cơ hội giảng hòa và làm lành nhanh chóng. Tình cảm trải qua sóng gió lại càng thêm bền chặt.

Tuổi Tỵ

Tuổi Tỵ có cơ hội nhận được một khoản tiền bất ngờ mà cát thần này mang tới. Hợp tác kinh doanh thuận buồm xuôi gió, lợi nhuận rất khả quan. Tài chính có cải thiện vào lúc này sẽ là cần thiết để giúp giảm căng thẳng và lo lắng cho bạn.

Tuy nhiên, không có lợi cho công việc của con giáp này. Có lẽ bạn sẽ muốn tận dụng thời gian trước mắt để nhìn lại hành trình mình đã trải qua, đánh giá lại mục tiêu hiện tại của bản thân sau đó quyết định thứ gì nên buông bỏ và thứ gì nên tiếp tục theo đuổi.

Tuổi Ngọ

Tuổi Ngọ có thể sẽ gặp phải xung đột liên quan đến tiền bạc trong ngày hôm nay với một người quen. Để tránh trường hợp xấu nhất xảy ra, hãy tránh việc cho mượn tiền nếu có thể nếu không muốn vừa không lấy lại được tiền lại vừa mất tình cảm.

Ngày này bản mệnh còn phải đau đầu và mệt mỏi vì chuyện gia đình. Mâu thuẫn lục đục đã có từ lâu, nhưng bạn cứ nghĩ đó là chuyện vụn vặt nên không mấy để tâm. Đến khi ngọn lửa bùng cháy khiến tình hình nghiêm trọng hơn bạn nghĩ, bạn mới nhận ra mình đã quá chủ quan.

Tuổi Mùi

Tuổi Mùi gặp nhiều bất lợi trong việc hợp tác với người khác. Đồng nghiệp không hiểu ý nhau khiến công việc không thuận lợi, hay bị cản trở hoặc gặp xui xẻo, không thu về thành quả xứng đáng, còn dễ bị xa lánh.

Chuyện tình cảm gặp nhiều sóng gió. Bạn nên cẩn thận kẻo có người xen vào chuyện tình cảm của mình, hãy đề phòng những kẻ đang loanh quanh nửa kia kẻo hạnh phúc đổ vỡ lúc nào không hay.

Tuổi Thân

Công việc của người tuổi Thân trong ngày Chính Quan hỗ trợ nên có nhiều khởi sắc đáng kể. Bạn cho thấy sự năng động, quyết đoán và mạnh mẽ, làm việc đâu ra đấy, khiến người khác phải thán phục và kính nể. Nhờ năng lực, bạn vươn lên, gây dựng được uy tín và sức ảnh hưởng.

Tài lộc vì thế mà cũng rất khá. Chính Tài ổn định, Thứ Tài may mắn, bản mệnh làm ăn rộng rãi, giữ chữ tín nên càng làm càng phát tài, có nhiều mối hàng và bạn hàng đáng tin cậy. Khi đang nhận về nhiều lộc lá, bạn nên dành một khoản để làm từ thiện, tích thêm phúc đức cho bản thân và gia đình.

Tuổi Dậu

Tuổi Dậu đón tin có tài lộc. Việc đầu tư, kinh doanh có dấu hiệu thu lời, lợi nhuận vô cùng khả quan. Đây là nền tảng để người tuổi này có thêm động lực để tiếp tục phấn đấu lâu dài.

Về mặt công việc, cát khí cũng giúp những nỗ lực những tháng qua của bạn nay sẽ nhận được sự chú ý từ lãnh đạo. Họ ghi nhận công sức của bạn, nhờ đó mà nhiều khả năng con giáp này sẽ có cơ hội thăng tiến trong thời gian này.

Tuổi Tuất

Hứa hẹn đây là ngày có nhiều bất ngờ thú vị dành cho con giáp tuổi Tuất. Có thể nhờ đó mà bạn sẽ duy trì tâm lý thoải mái và lạc quan suốt cả ngày, công việc hoàn thành nhanh chóng, hiệu suất được đảm bảo.

Đường tình duyên của con giáp này không được khả quan. Tình duyên gặp rắc rối khi người thứ ba xuất hiện, có thể nguyên nhân bắt nguồn từ bạn hoặc người ấy. Gia đạo bất hòa khi có hiểu nhầm, xích mích kéo theo liên lụy tới những người xung quanh.

Tuổi Hợi

Tuổi Hợi trí thông minh và sự kiên định trong công việc. Bạn làm việc bằng lòng nhiệt tình và trách nhiệm của mình nên hiệu suất được nâng cao. Bản mệnh có thể được đánh giá cao nhờ thái độ nghiêm túc của mình.

Đường tình duyên của tuổi Hợi khá khởi sắc. Đôi bên dần hiểu và thông cảm cho những khó khăn của nhau. Mối quan hệ ngày càng bền chặt khi đôi bên đều trân trọng đối phương.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!

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