Tử vi thứ Năm ngày 14/3/2019 của 12 con giáp: Tuổi Mùi có chuyện ngoài ý muốn, tuổi Tuất thăng tiến bất ngờ

Bạn nên ổn định lại tinh thần, đừng buông xuôi trong trạng thái không tập trung. Vì nếu chán nản, kết quả sẽ càng tệ hơn.

Trong ngày mới, người tuổi Tý gặp nhiều khó khăn và thử thách. Nhất là trong công việc, vì bạn không được mọi người ủng hộ, dẫn đến gặp rủi ro.

Chuyện tình duyên của bạn cũng không như ý. Bạn nên tìm cách hòa hợp với đối phương sau những hiểu lầm mâu thuẫn.

Tuổi Sửu

Vận trình ngày mới của người tuổi Sửu có chút rắc rối. Bạn cảm thấy không ai thấu hiểu, tình cảm trao đi không được quý trọng, đối phương không biết bạn đang cô đơn đối mặt những gì.

Người độc thân thì có vẻ buồn phiền khi ai bên cạnh cũng có đôi. Bạn chỉ cần mở lòng hơn thì cơ hội hạnh phúc sẽ đến.

Tình cảm có vẻ không tốt nhưng tuổi Sửu vẫn làm việc hết mình. Từ đó, bạn được cấp trên ưu ái, giúp đỡ.

Tuổi Dần

Tử vi ngày mới của người tuổi Dần có nhiều may mắn - Ảnh minh họa: Internet

Tử vi ngày mới của người tuổi Dần có nhiều may mắn. Bạn được giúp đỡ trong công việc, vì vậy đừng nản chí.

Vận trình tài lộc cũng khởi sắc, dù là người làm công ăn lương hay buôn bán kinh doanh đều có tiền dồi dào. Dù vậy, bạn vẫn nên tiêu xài vừa phải, đừng để hao hụt.

Quý nhân phù trợ: tuổi Mùi, Hợi.

Tuổi Mão

Ngày mới của người tuổi Mão khá thuận lợi. Bạn bị ảnh hưởng nhiều bởi chuyện tình cảm. Người độc thân để ý đối phương bằng sự lo lắng, chăm sóc. Người có đôi vui vẻ với hạnh phúc viên mãn.

Tài lộc trong ngày của bạn khá ổn định, nên có kế hoạch chi tiêu hợp lý.

Quý nhân phù trợ: tuổi Mùi, Tuất.

Tuổi Thìn

Tình cảm của người tuổi Thìn trong ngày mới có chút mâu thuẫn. Cả hai có quan điểm khác nhau, dẫn đến bất đồng. Bạn nên tìm cách giải quyết vấn đề, cùng nhau tìm hướng giải quyết.

Trong công việc, tuổi Thìn được trợ giúp, nhanh chóng vượt qua khó khăn. Cấp trên cũng bất ngờ với sự tiến bộ của bạn, hãy cố gắng lên!

Quý nhân phù trợ: tuổi Thân, Tuất.

Tuổi Tỵ

Người tuổi Tỵ có công danh sự nghiệp chững lại trong ngày mới - Ảnh minh họa: Internet

Người tuổi Tỵ có công danh sự nghiệp chững lại trong ngày mới. Tiểu nhân có thể đang tìm điểm yếu của bạn, phải cẩn thận.

Tình duyên cũng không có khởi sắc. Người độc thân vẫn chưa tìm được người thấu hiểu. Người đã có đôi nên bình tĩnh giải quyết chuyện tình cảm của mình. Chuyện lớn thế nào đều bắt đầu từ những chuyện nhỏ.

Quý nhân phù trợ: tuổi Dậu, Thân.

Tuổi Ngọ

Tử vi ngày mới của người tuổi Ngọ có nhiều may mắn. Tình duyên khởi sắc, bạn dễ tìm hạnh phúc riêng. Với người có nơi có chỗ, đây là lúc bạn thể hiện tình cảm để vun đắp mối quan hệ.

Công danh trong ngày cũng khá tốt, bạn được sếp ghi nhận công sức sau bao ngày cố gắng.

Quý nhân phù trợ: tuổi Mão, Tuất.

Tuổi Mùi

Ngày mới của người tuổi Mùi có chuyện ngoài ý muốn. Chuyện tình cảm vốn khó thể gượng ép, vẫn là nên để tự nhiên. Nếu bạn vô tình tổn thương người ấy, hãy tìm cách để xoa dịu, đôi khi cũng cần thời gian.

May mắn là công việc trong ngày của bạn không gặp rủi ro gì. Hãy cố gắng giải quyết chuyện tình cảm để không ảnh hưởng đến công việc.

Quý nhân phù trợ: tuổi Hợi, Ngọ.

Tuổi Thân

Tài lộc của người tuổi Thân khá tốt - Ảnh minh họa: Internet

Tài lộc của người tuổi Thân khá tốt. Bạn được quý nhân giúp sức, tìm ra cơ hội kiếm tiền.

Nhưng vì bản thân vốn bảo thủ nên bạn gặp khó khăn trong chuyện tình cảm. Với người độc thân thì nên cởi mở hơn để tìm được hạnh phúc mới.

Quý nhân phù trợ: tuổi Thìn, Dậu.

Tuổi Dậu

Ngày mới không mấy tốt lành với người tuổi Dậu. Bạn nên cẩn thận với các mối quan hệ xã giao, đừng quá tin tưởng.

Gia đạo cũng có chút vấn đề, vì bạn mãi bận rộn mà không dành thời gian cho người bên cạnh.

Tài lộc trong ngày tiêu tán, cẩn thận nếu muốn đầu tư.

Quý nhân phù trợ: tuổi Sửu, Thìn.

Tuổi Tuất

Vận trình ngày mới của người tuổi Tuất có dấu hiệu thăng tiến bất ngờ. Bạn có thực lực tốt nhưng luôn khiêm tốn, nên được cấp trên ghi nhận.

Dù vậy, trong ngày, tuổi Tuất nên cẩn thận giữ gìn sức khỏe, nhất là chế độ ăn uống.

Quý nhân phù trợ: tuổi Thân, Dần.

Tuổi Hợi

Tuổi Hợi có một ngày mới tốt xấu đan xen - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi có một ngày mới tốt xấu đan xen. Tài lộc tăng tiến, những ai kinh doanh có thể thu thêm lợi nhuận.

Dù vậy, tình duyên của bạn không được thuận lợi. Bạn chưa tìm được sự đồng cảm từ đối phương để gần nhau hơn. Người độc thân vẫn chưa tìm được đối tượng thích hợp.

Quý nhân phù trợ: tuổi Sửu, Tý.

*Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo.