Tử vi thứ Năm ngày 10/8/2023 của 12 con giáp: Dần may mắn tài chính, Tỵ đường công danh rực rỡ, Thân mất chức mất quyền

Thiên Tài cho thấy bạn rất may mắn trên con đường tài lộc. Thậm chí, bản mệnh còn có thể phát tài dựa vào vận may của mình. Song bạn chỉ nên coi đó là niềm động viên, khích lệ chứ không nên có thái độ dựa dẫm "há miệng chờ sung".

Tử vi thứ Năm ngày 10/8/2023 cho thấy, tuổi Tý vốn rất thông minh và nhanh nhẹn, tuy nhiên, trong ngày Tý Mão tương hình, bạn lại lấy đó là lý do để tỏ ra coi thường bạn bè và đồng nghiệp xung quanh, cho rằng người ta chỉ làm vướng chân vướng tay mình. Vì vậy, con giáp này thường xuyên nói năng không suy nghĩ, dễ đắc tội người khác.

Mộc khắc Thổ, chuyện tình cảm giữa người tuổi này và nửa kia không được như ý muốn. Đôi bên có thể tranh cãi vì một số vấn đề không thống nhất. Tuy nhiên, sau mỗi lần mâu thuẫn, đôi bên sẽ càng thêm hiểu về nhau hơn, chỉ cần bạn không quá cố chấp và biết bao dung hơn.

Thứ Năm ngày 10/8/2023, tuổi Sửu luôn chú ý đến cách cư xử của bản thân những như vậy không có nghĩa là bạn không vướng vào rắc rối. Trong ngày này, do chịu tác động của Tỷ Kiên, bạn dễ vướng vào tranh chấp do đồng nghiệp, bạn bè gây ra.

Tuổi Dần

Tử vi ngày mới cho biết, công việc của người tuổi Dần tiến triển khá thuận lợi nhờ có Tam Hội giúp sức. Nhờ có đầu óc nhanh nhạy, bạn luôn là người đầu tiên tìm ra phương pháp giải quyết tối ưu cho mọi việc, cho dù đó có là một việc tưởng chừng rất khó khăn

Quan hệ xã giao của con giáp này cũng hài hòa do bản mệnh là một người vừa có tài năng vừa biết cách cư xử. Dù có bực bội và nóng nảy đến thế nào, bạn cũng có thể kiềm chế sự nóng nảy và không bao giờ to tiếng với ai.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Thứ Năm ngày 10/8/2023, Thiên Quan gây rối, người tuổi Mão có thể sẽ phải va chạm với những người có quyền cao chức trọng. Để tránh đưa bản thân mình vào rắc rối, bạn cần phải chú ý cách cư xử, tránh bị kích động và có những hành động quá khích.

Bạn là người mạnh mẽ và quyết đoán, sẵn sàng bảo vệ những điều mình cho là đúng, tuy nhiên, bạn cũng cần phải xem xét tình huống trước mắt mình là thế nào, chớ nên hành động thiếu suy nghĩ, để người khác cho bạn là người ngang ngược.

Tuổi Thìn

Trong ngày này, cục diện Tương Hại khiến người tuổi Thìn phải đối diện với nhiều chuyện đau đầu trong ngày hôm nay. Mỗi khi đưa ra một quyết định nào đó, bạn thường khó nhận được sự giúp đỡ và ủng hộ của mọi người, thậm chí còn bị phản đối quyết liệt.

Mộc khắc Thổ còn nhận thấy bạn và nửa kia chưa thật sự thấu hiểu nhau. Khi trò chuyện, hai người thường xuyên rơi vào tình trạng nóng nảy, cố tình hoặc vô tình nói lời tổn thương nửa kia chỉ vì những quan điểm khác biệt.

Tuổi Tỵ

Tử vi ngày mới cho biết Mộc sinh Hỏa, quan hệ giữa người tuổi Tỵ và nửa kia rất hòa hợp. Bạn cảm thấy mình có thể chia sẻ mọi suy nghĩ trong lòng với người ấy. Bạn tin rằng chỉ cần vợ chồng đồng thuận thì mọi khó khăn, thử thách đều có thể vượt qua.

Chính Ấn là dấu hiệu tốt lành với những ai đang theo đuổi con đường công danh sự nghiệp. Bạn có thể khẳng định được vị thế của mình và nhận được sự đánh giá cao của cấp trên. Con đường thăng tiến của bạn đang rộng mở.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Thứ Năm ngày 10/8/2023, Tương phá cảnh báo người tuổi Ngọ cần phải hết sức chú ý trong chuyện chi tiêu vào ngày hôm nay. Nếu muốn tích lũy thì bạn phải tiêu tiền có kiểm soát hơn, dù lúc ấy túi tiền của bạn có đang rủng rỉnh đến thế nào đi nữa.

Mộc sinh Hỏa cho thấy bản mệnh và nửa kia rất yêu thương và quý trọng nhau. Dù đã kết hôn từ lâu hay mới đến với nhau thì bạn cũng chẳng bao giờ quên hâm nóng cảm xúc cho hai người. Bạn cũng không quên giúp đỡ người kia trong mọi việc dù là nhỏ nhặt nhất.

Tuổi Mùi

Tử vi ngày mới nói rằng, Tam Hợp phù trợ, về cơ bản, công việc của người tuổi Mùi tiến triển thuận lợi dù đôi khi bạn lên những kế hoạch quá xa rời hiện thực, thậm chí là ảo tưởng. Con giáp này nên đánh giá năng lực của mình cũng như tình hình thực tế một cách chính xác hơn.

Mộc khắc Thổ, con giáp này dành quá nhiều thời gian cho công việc xã hội nên thường quên mất công việc gia đình. Đừng tìm cớ đẩy mọi trách nhiệm cho người ấy, bởi việc xây dựng mái ấm gia đình không phải là trách nhiệm của riêng ai.

Tuổi Thân

Tử vi ngày mới cho biết, nếu không chú ý trong công việc hoặc trong cách hành xử của mình, Thương Quan sẽ khiến cho người tuổi Thân bị khiển trách, thậm chí là bị mất chức, mất quyền. Hôm nay quả thật không phải là ngày may mắn với bản mệnh.

Kim khắc Mộc, bạn và nửa kia có thể xảy ra tranh cãi trong ngày hôm nay. Vợ chồng có một vài quan điểm không phù hợp với nhau là chuyện thường, chớ nên nổi nóng và nói ra những lời gây tổn thương đối phương.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Thứ Năm ngày 10/8/2023, ảnh hưởng của cục diện Tương Xung, người tuổi Dậu có phản ứng nhanh nhạy và có khả năng ứng biến với nhiều tình huống rắc rối, tuy nhiên bạn lại quá kiêu ngạo và nóng nảy, sẵn sàng gây gổ với những người có quan điểm trái ngược với mình.

Thực Thần mang tới vận may tài lộc cho những người làm nghề tự do. Chỉ cần cố gắng trong suốt thời gian qua, bạn sẽ nhận được phần thưởng xứng đáng. Mọi công sức bạn bỏ ra đều không hề uổng phí.

Tuổi Tuất

Tử vi hôm nay nhờ có Nhị Hợp nâng đỡ, người tuổi Tuất làm ăn thuận lợi trong ngày 10/8/2023. Rất có thể con giáp này sẽ tìm được mối đầu tư, hợp tác có giá trị. Hãy nhanh tay nắm bắt cơ hội, chớ chần chừ, do dự để bản thân phải nuối tiếc sau này.

Mộc khắc Thổ, bản mệnh và nửa kia có thể bất đồng quan điểm với nhau trên một phương diện nào đó. Bạn nên chờ cả hai cùng bình tĩnh lại rồi thảo luận sau, bởi trong lúc nóng nảy thì sẽ chẳng có ai muốn nghe theo lời của ai.

Tuổi Hợi

Tử vi 12 con giáp chỉ ra rằng Thủy sinh Mộc, người tuổi Hợi đã lập gia đình sẽ có một ngày khá yên bình. Bạn luôn tin tưởng vào tất cả các thành viên trong gia đình mình. Nếu có vấn đề gì xảy ra, mọi người cũng sẽ luôn trao đổi với nhau để tìm cách giải quyết hợp lý nhất.

Chính Quan độ mệnh giúp bạn có một ngày làm việc thuận lợi. Với tinh thần trách nhiệm cao, làm việc đến đầu đến đũa, bạn thường nhận được sự tin tưởng của đồng nghiệp và cấp trên.

Ảnh minh họa: Internet

* Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm