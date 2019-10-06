Tử vi thứ Hai ngày 7/10/2019 của 12 con giáp: Tuổi Tý ngửa tay đón tiền, tuổi Tỵ bị lừa gạt

Ngày thứ Hai, Tý ngửa tay là có tiền rơi trúng. Bạn gặp được nhiều người tốt giúp cho vận trình của bạn hanh thông, vượng sắc. Tuy không có quá nhiều biến động, nhưng thỉnh thoảng bạn cũng vướng phải rắc rối về chuyện tình cảm. Lời khuyên cho Tý là nên dành thời gian cho người mình yêu thương nhiều hơn.

Tử vi thứ Hai ngày 7/10/2019 của 12 con giáp cho biết trước những vận trình lành, dữ để bản mệnh biết mà tránh trong ngày.

Tài năng của Dần được công nhận, mối quan hệ với đồng nghiệp, cấp trên cũng khá tốt. Bạn gặp may mắn nên có khó khăn đến mấy cũng sẽ nhanh chóng vượt qua. Theo tử vi 12 con giáp , vận tình duyên của bạn lại không mấy khởi sắc. Người độc thân không có ai theo đuổi.

Theo tử vi mới nhất, vận trình của Sửu gặp khá nhiều trắc trở. Bạn gặp nhiều rắc rối trong giao tiếp nên làm phật lòng khá nhiều người thân thiết. Nhất là với đồng nghiệp thường xảy ra nhiều xích mích, xung đột không đáng có. Nếu không giải quyết êm đẹp, mọi chuyện sẽ vô cùng tệ hại.

Tử vi thứ Hai ngày 7/10/2019 của tuổi Mão

Tử vi thứ Hai ngày 7/10/2019 của tuổi Mão bị cấp trên chỉ trích - Ảnh minh họa: Internet

Mão nhận được nhiều lời chỉ trích của cấp trên. Bạn làm việc chậm trễ nên khiến cấp trên không mấy thiện cảm. Nếu tiếp tục làm việc với thái độ này, chắc chắn bạn sẽ gặp nhiều rắc rối trong thời gian sắp tới. Tệ nhất là đánh mất công việc hiện tại của mình.

Tử vi thứ Hai ngày 7/10/2019 của tuổi Thìn

Theo tử vi ngày của 12 con giáp, Thìn có tinh thần phấn chấn nên làm gì cũng hanh thông. Bạn được cấp trên bổ nhiệm chức vụ mới. Đây là tin vui đầu tuần khiến tinh thần của bạn vô cùng tốt. Nhờ vậy mà Thìn có một ngày làm việc thuận buồm xuôi gió, nhiều tiếng cười.

Tử vi thứ Hai ngày 7/10/2019 của tuổi Tỵ

Tử vi thứ Hai ngày 7/10/2019 của tuổi Tỵ tiền mất tình tan - Ảnh minh họa: Internet

Tỵ dễ tin người nên bị lừa gạt mất tình tiền trong ngày đầu tuần. Vì vậy mà tâm trạng của bạn khá buồn phiền, gặp ai, gặp việc gì cũng dễ nổi nóng. Nếu không tiết chế được cảm xúc của mình, bạn dễ đánh mất những mối quan hệ thân thiết của mình. Thậm chí còn đánh mất cơ hội thăng tiến trong thời gian sắp tới.

Tử vi thứ Hai ngày 7/10/2019 của tuổi Ngọ

Ngày đầu tuần của Ngọ gặp nhiều rắc rối trong chuyện tiền bạc. Khoảng thời gian trước, bạn mang tiền đi đầu tư nhưng lại không thu về được gì. Vì vậy mà thời gian này bạn khá chật vật, vận trình không hanh thông, buồn phiền không yên.

Tử vi thứ Hai ngày 7/10/2019 của tuổi Mùi

Tử vi thứ Hai ngày 7/10/2019 của tuổi Mùi có cơ hội tốt - Ảnh minh họa: Internet

Mùi nên tận dụng cơ hội tốt này để chuyển sang một môi trường làm việc mới. Bởi đây là con đường giúp bạn có những bước tiến vượt trội trong sự nghiệp của mình. Bạn nên khôn ngoan đưa ra những quyết định đúng đắn cho mình, đừng đánh mất cơ hội tốt.

Tử vi thứ Hai ngày 7/10/2019 của tuổi Thân

Vận trình của Thân ở mức trung bình. Công việc của bạn không có nhiều biến động. Chuyện tình cảm cũng không có nhiều khởi sắc. Người độc thân vẫn thảnh thơi hưởng thụ cuộc sống một mình. Người có gia đình, người yêu có dấu hiệu chán nhau. Nếu không biết giữ lửa, bạn sẽ đánh mất mối quan hệ này.

Tử vi thứ Hai ngày 7/10/2019 của tuổi Dậu

Tử vi thứ Hai ngày 7/10/2019 của tuổi Dậu thay đổi bản thân - Ảnh minh họa: Internet

Dậu được quý nhân nâng bước nên bạn một bước lên vị trí mà bản thân mong muốn. Ngày đầu tuần, bạn bắt đầu lột xác, thay đổi thành con người hoàn toàn mới. Điều này giúp bản mệnh có nhiều cơ hội mới, tốt hơn trong công việc.

Tử vi thứ Hai ngày 7/10/2019 của tuổi Tuất

Những xung đột của bạn với bạn bè, đồng nghiệp được hóa giải. Những chuyện không vui trước đây cũng nhanh chóng giải quyết hết. Tuất nên bắt đầu tạo dựng lòng tin với mọi người. Bạn nên chủ động trò chuyện với họ để không còn bất cứ khúc mắc nào trong lòng.

Tử vi thứ Hai ngày 7/10/2019 của tuổi Hợi

Hợi có nhiều tiền và nhiều niềm vui trong ngày đầu tuần. Bạn kiếm được khoản tiền khủng, cơ hội thăng chức cận kề trước mắt. Chỉ cần bạn đưa tay nắm bắt, mọi chuyện sẽ vô cùng hanh thông. Vì vậy hãy khôn ngoan, sáng suốt để không đánh mất cơ hội hiếm có khó tìm này.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm