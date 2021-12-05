Tử vi thứ Hai ngày 6/12/2021 của 12 con giáp: Thân - Sửu tài lộc đầy nhà, sự nghiệp thăng tiến, Tuất tiểu nhân ghen ghét, Mão cẩn trọng tiền của

Tâm linh - Tử vi 05/12/2021 06:21

Dưới đây là tử vi thứ Hai ngày 6/12/2021 của 12 con giáp. Cặp đôi Thân - Sửu may mắn ngập tràn, tiền vàng đầy đủ. Trong khi đó, Tuất tiểu nhân đeo bám, Mão cẩn thận chi tiêu.

Xem tử vi thứ Hai ngày 6/12/2021 của 12 con giáp để dự báo trước những việc có thể xảy ra với mình trong thời điểm này, từ đó giúp bạn có kế hoạch hoàn thành các công việc sắp tới một cách hoàn hảo nhất.

Tử vi thứ Hai ngày 6/12/2021 của tuổi Tý

Người tuổi Tý trong thứ Hai gặp nhiều trục trặc, bản mệnh tốt nhất nên cẩn thận lời ăn, tiếng nói. Con giáp vướng vào sự tranh đoạt quyền lực nơi công sở, xảy ra xích mích, cãi vã với đồng nghiệp. Thị phi liên tiếp bủa vây khiến Tý trở nên kiệt sức, ảnh hưởng nhiều đến công việc.

Bên cạnh đó, những thành công trước kia của con giáp khiến tiểu nhân ghen ghét, tìm cách đâm sau lưng. Lời khuyên cho Tý trong thời điểm này là chỉ nên biết việc của mình, tránh những hiểu lầm không đáng có để rồi kẻ khác âm thầm hưởng lợi.

tu vi thu hai ngay 6122021 cua 12 con giap 1
Ảnh minh họa: Internet

Tử vi thứ Hai ngày 6/12/2021 của tuổi Sửu

Dự đoán, vào thứ Hai, người tuổi Sửu vận trình khởi sắc, may mắn đong đầy. Trong công việc, những hợp đồng, kế hoạch của con giáp tiến hành trong thời gian này đều đạt được những thành công nhất định. Tài vận thăng hoa, bản mệnh lương thưởng tăng cao, tiền tài dư dả nên chi tiêu không cần nhìn giá.

Vận đào hoa đang đến với người tuổi Sửu. Nếu còn độc thân, con giáp khả năng cao sẽ gặp được đối tượng hợp ý, hỷ sự tìm đến tận nhà. 

Tử vi thứ Hai ngày 6/12/2021 của tuổi Dần

Kể từ thứ Hai, người tuổi Dần được Cát tinh chiếu mệnh nên tài vận hanh thông, công danh phát đạt. Công việc của bản mệnh sẽ ngày càng thuận lợi, được lãnh đạo tạo điều kiện thực hiện những dự án mới. Lợi nhuận bản mệnh thu được là không hề nhỏ, Dần có được cuộc sống sung túc, đầy đủ, giàu sang. Nếu khôn lanh, biết tận dụng triệt để mọi cơ hội trong thời điểm này thì vận trình phía trước của tuổi Dần không có gì đáng ngại.

Tử vi thứ Hai ngày 6/12/2021 của tuổi Mão

Người tuổi Mão có một ngày thứ Hai khá ảm đạm, không có nhiều đột phá. Vì công việc của con giáp không mang tới thu bất ngờ nên Mão chưa thể bứt phá, cuộc sống chỉ ở mức vừa đủ, không dư dả. Đến nay, khi bị Hung tinh chiếu mệnh, sự nghiệp của Mão càng có dấu hiệu đi xuống, cơ hội thăng tiến mù mịch. Nhiều ý kiến cho rằng Mão nên "nhảy việc" hay làm thêm nghề tay trái để cải thiện cuộc sống. Tuy nhiên, tất cả phụ thuộc vào bạn, hãy cân nhắc và lựa chọn con đường tốt nhất cho bản thân mình.

Tử vi thứ Hai ngày 6/12/2021 của tuổi Thìn

Người tuổi Thìn trong thứ Hai tinh thần sảng khoái, sẵn sàng đón nhận thử thách trong mọi tình huống. Được Thần Tài chiếu mệnh Thìn tự tin chấp nhận thử thách và thu về một khoản tiền kha khá. Tuy nhiên, đừng vì ham vui mà chi tiêu quá nhiều cho những bữa ăn xa xỉ bạn nhé. Con giáp cũng nên chú ý nhiều hơn đến sức khỏe của mình, tránh làm việc quá sức mà làm tổn hại cơ thể. Công việc quan trọng nhưng sức khỏe lại càng quý giá hơn.

Tử vi thứ Hai ngày 6/12/2021 của tuổi Tỵ

Trong thứ Hai, người tuổi Tỵ trở nên nóng nảy, dễ xảy ra xích mích với những người xung quanh. Hành động bột phát, làm trước nghĩ sau bất chấp hậu quả đã khiến Tỵ vướng vào không ít tai tiếng. Từ đây, cả cuộc sống lẫn công việc của Tỵ liên tiếp xảy ra những rắc rối, khó mà chạm tới thành công. Thậm chí,  trong nhiều trường hợp. con giáp còn đứng trên bờ vực phá sản, tiền đồ tụt dốc không phanh. Có thể nói, đoạn đường phía trước khá khó đi nhưng Tỵ cũng đừng vì thế mà bỏ cuộc bởi lẽ "sau cơn mưa trời lại sáng". Con giáp nhất định sẽ được bù đắp xứng đáng.

tu vi thu hai ngay 6122021 cua 12 con giap 2
Ảnh minh họa: Internet

Tử vi thứ Hai ngày 6/12/2021 của tuổi Ngọ

Người tuổi Ngọ sẽ phải hứng chịu áp lực từ nhiều phía trong thứ Hai này. Bản mệnh nên kiên nhẫn giải quyết, đừng vì cái lợi trước mắt mà làm qua loa, đại khái sẽ ảnh hưởng đến uy tín về sau. Ngoài ra, Ngọ cũng nên chú ý hơn đến vần đề tài chính của mình. Sự chi tiêu không tiếc tay của bản mệnh có thể đẩy bạn vào cảnh thiếu thốn, nợ nần. Lời khuyên cho Ngọnên dành riêng cho bản thân một phương án dự phòng an toàn để có thể trở kịp tay những khi rắc rối như thế này, tránh để nước tới chân mới nhảy.

Tử vi thứ Hai ngày 6/12/2021 của tuổi Mùi

Người tuổi Mùi vận trình hanh thông, làm ăn khởi sắc vào ngày thứ Hai này. Con giáp có cơ hội thể hiện bản thân, tự do tung hoành, thu vét quyền lực. Ngoài công việc chính, sự hồi sinh bất ngờ của một vài dự án trong quá khứ cũng mang lại cho bạn lợi nhuận kha khá. Vận trình đang lên, con giáp làm gì cũng thành công.

Ngoài ra, vào cuối ngày, Mùi sẽ có cơ hội nhận được niềm vui bất ngờ từ ơn trên ban xuống. Con giáp sẽ có thể lấy lại tiền của đã mất hay hơn nữa là hội ngộ cùng người thân ở xa. Chuyện vui lan tỏa, con giáp sẽ còn tiến xa hơn nữa nếu giữ được nguồn năng lượng tích cực này.

Tử vi thứ Hai ngày 6/12/2021 của tuổi Thân

Ngày đầu tuần với người tuổi Thân không có gì đáng quan ngại. Vào đầu ngày có thể xảy ra một ít khó khăn nhưng bản mệnh đừng lo lắng mà hãy bình tĩnh khắc phục. Bởi lẽ, sau mỗi trở ngại, Thân sẽ rút ra được bài học kinh nghiệm cho bản thân mình. 

Ngoài ra, phúc khí trong thời gian này rất vượng, Thân khả năng cao sẽ thắng lớn hoặc kiếm được món lời to nhờ vào những trò may rủi. Tuy nhiên, bản mệnh vẫn nên dựa vào thực lực để làm giàu thì hơn.

Tử vi thứ Hai ngày 6/12/2021 của tuổi Dậu

Trong thứ Hai, mọi công sức của người tuổi Dậu có thể bị đạp đổ nếu con giáp không tự kiềm chế sự nóng nảy, thẳng tính quá mức của mình. Những vụ ồn ào với đồng nghiệp khiến cho Dậu bị mất điểm trầm trông với cấp trên. Ngoài ra, vận tài lộc của Dậu cũng bị ảnh hưởng ít nhiều. Lương thưởng không tăng, com giáp nên chi tiều hợp lý trước khi lâm vào thiếu thốn.

 Bản mệnh cũng nên chăm sóc sức khỏe của bạn từ thể chất lẫn tinh thần. Hãy học cách giải tỏa hết những suy nghĩ tiêu cực của mình trong thời gian này để có được những giấc ngủ ngon bạn nhé.

tu vi thu hai ngay 6122021 cua 12 con giap 3
Ảnh minh họa: Internet

Tử vi thứ Hai ngày 6/12/2021 của tuổi Tuất

Nhờ có Thần Tài che chở nên mọi sự của người tuổi Tuất đều may mắn thành công . Tuy nhiên, vốn là người cầu toàn, con giáp thường ồn đồn quá nhiều thứ nên Tuất trở nên kiệt sức, tinh thần đi xuống vào ngày đầu tuần. Điều này cực kỳ nguy hiểm bởi bản mệnh đang bị tiểu nhân ghen ghét, chờ đợi cơ hội để lật đổ những gì bạn đang cố công xây dựng. Con giáp nên đề cao cảnh giác, hạn chế tin tưởng quá mức những người xung quanh.

Tử vi thứ Hai ngày 6/12/2021 của tuổi Hợi

Người tuổi Hợi trong thứ Hai tài lộc vây quanh, công danh phát đạt. Nếu Hợi là người làm ăn kinh doanh thì sẽ tìm ra được hướng đi mới cho riêng mình, từng bước nâng sự nghiệp của bạn lên một tầm cao mới.Còn nếu là người làm công ăn lương thì Hợi sẽ được thăng quan tiến chức, tài lộc nhân lên nhiều lần.

Từ đây, con giáp phất lên giàu sang, có được cuộc sống dư dả, thoải mái. Nếu may mắn, con giáp này có thể gặp được quý nhân phù trợ, đưa đường chỉ lối trong tương lai.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.

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