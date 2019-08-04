Tử vi thứ Hai ngày 5/8/2019 của 12 con giáp: Tuổi Tý tin vui ngập tràn, tuổi Mùi gặp nhiều sóng gió

Tài lộc của bạn trong ngày dù không tăng nhưng vẫn có để tiêu xài.

Ngày mới, người tuổi Tý có tin vui về cả tình cảm và công việc. Bạn được quý nhân giúp đỡ, không phải lo lắng gì.

Cũng vì thế mà tinh thần bạn có chút bất ổn. Bạn nên kiên nhẫn để vượt qua giai đoạn này.

Người tuổi Sửu có điềm báo về công danh sự nghiệp. Mọi việc có vẻ gặp khó khăn, hay bị tiểu nhân hãm hại. Dù vậy, bạn nên bình tĩnh để tìm hướng giải quyết.

Tử vi thứ Hai ngày 5/8/2019 của tuổi Dần

Tử vi thứ Hai ngày 5/8/2019 của 12 con giáp - Ảnh minh họa: Internet

Ngày mới, công việc của người tuổi Dần gặp nhiều may mắn, suôn sẻ. Công việc dù có bận rộn nhưng vẫn khiến bạn có nhiều năng lượng và hứng thú.

Dù vậy, chuyện tình cảm lại có chút bất ổn. Bạn nên cố gắng hơn để hàn gắn những hiểu lầm giữa cả hai.

Tử vi thứ Hai ngày 5/8/2019 của tuổi Mão

Ngày mới, tuổi Mão có thể gặp chút bất đồng với người thân. Nhưng đây là chuyện không thể tránh để thấu hiểu nhau hơn.

Bù lại, vận trình sự nghiệp của bạn trong ngày khá tốt đẹp, bạn được cấp trên công nhận năng lực.

Tử vi thứ Hai ngày 5/8/2019 của tuổi Thìn

Tuổi Thìn phải trải qua nhiều thử thách trong công việc. Nhưng đây cũng là cơ hội để bạn khẳng định mình.

Vận tình cảm khởi sắc, người tuổi Thìn dù độc thân hay có cặp đều có khoảng thời gian thoải mái, hài lòng.

Tử vi thứ Hai ngày 5/8/2019 của tuổi Tỵ

Tử vi thứ Hai ngày 5/8/2019 của 12 con giáp - Ảnh minh họa: Internet

Vận trình công việc của tuổi Tý khởi sắc nhờ bạn có nhiều ý tưởng sáng tạo. Bạn đã có kế hoạch từ trước, giờ chỉ tập trung để hoàn thành.

Tài lộc bất ngờ có khoản tiền, khiến tâm trạng của bạn càng vui vẻ hơn.

Tử vi thứ Hai ngày 5/8/2019 của tuổi Ngọ

Ngày mới, người tuổi Ngọ nên cẩn thận trong mối quan hệ với cấp trên hay đồng nghiệp. Tiểu nhân có thể dựa vào sơ hở của bạn để giăng bẫy.

Tài lộc có vẻ ảm đạm, nhưng may mắn là vẫn đủ để chi tiêu.

Tử vi thứ Hai ngày 5/8/2019 của tuổi Mùi

Tử vi ngày mới của tuổi Mùi khá sóng gió. Chuyện tình cảm không như ý, công việc chưa khởi sắc, tài vận cũng không tăng khiến bạn có chút buồn phiền.

Nhưng hãy giữ tinh thần và cố gắng hơn. Cuộc sống luôn có những lúc thế này để bạn hoàn thiện mình hơn.

Tử vi thứ Hai ngày 5/8/2019 của tuổi Thân

Tử vi thứ Hai ngày 5/8/2019 của 12 con giáp - Ảnh minh họa: Internet

Người tuổi Thân có cơ hội mới trong công việc. Đây có thể là cơ hội để bạn thể hiện bản thân, hay ký kết một hợp đồng béo bở.

Về tình duyên, có vẻ cả hai đang trong giai đoạn chán nhau. Hãy châm lửa cho ngọn lửa mối quan hệ của cả hai.

Tử vi thứ Hai ngày 5/8/2019 của tuổi Dậu

Ngày mới, tuổi Dậu hãy mạnh dạn với những ý tưởng trong công việc. Dù tiểu nhân có thể phá bạn, nhưng hãy giữ đúng phong độ tỏa sáng của mình.

Tài lộc chưa khởi sắc, nhưng cũng không khiến bạn phải lo lắng.

Tử vi thứ Hai ngày 5/8/2019 của tuổi Tuất

Sự nghiệp của tuổi Tuất có dấu hiệu tích cực. Sự cố gắng, tinh thần trách nhiệm của bạn càng được người khác đánh giá cao.

Về tình duyên, bạn nên dành thời gian cho đối phương nhiều hơn.

Tử vi thứ Hai ngày 5/8/2019 của tuổi Hợi

Tử vi thứ Hai ngày 5/8/2019 của 12 con giáp - Ảnh minh họa: Internet

Vận trình của tuổi Hợi trong ngày mới có dấu hiệu thăng tiến. Những cố gắng của bạn đã được bù đắp xứng đáng.

Về tình duyên, hãy kiên nhẫn hơn với đối phương, vì họ cũng rất chân thành với bạn.

*Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo.