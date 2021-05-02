Tử vi thứ Hai ngày 3/5/2021 của 12 con giáp: Thân - Ngọ được Thần May Mắn chiếu cố, tài lộc rộng mở, ở nhà cũng có tiền tiêu, Tý - Mùi tiểu nhân ‘bám gót’, ảnh hưởng gia can

Tử vi 12 con giáp cho thấy, vào thứ Hai ngày 3/5/2021, người tuổi Tý gặp nhiều bất lợi, vận trình u tối. Dù vẫn còn đang trong kỳ nghỉ lễ nhưng bản mệnh vẫn không thoát được áp lực của công việc. Hàng tá việc phải làm, nhiều deadline sắp tới khiến bản mệnh kiệt sức. Vốn là người có trách nhiệm, Tý không thể vô tư ăn lễ mà chưa hoàn thành việc của mình.

Xem tử vi thứ Hai ngày 3/5/2021 của 12 con giáp để dự báo trước những việc có thể xảy ra với mình trong thời điểm này, từ đó giúp bạn có kế hoạch hoàn thành các công việc sắp tới một cách hoàn hảo nhất.

Dự đoán, vào thứ Hai này, người tuổi Sửu gặp nhiều may mắn, phát tài phát lộc. Với công việc, đây là thời điểm tốt để tạo dựng các mối quan hệ, tìm kiếm cơ hội mới và phát triển bản thân theo hướng tích cực. Tuy nhiên, vì vẫn thuộc ngày nghỉ nên Sửu cùng đừng quên giành nhiều thời gian để tận hưởng, nạp đầy năng lượng cho tuần làm việc mới hiệu quả. Vận trình thông suốt, con giáp chẳng cần phải lo âu.

Ngoài ra, nhiều dấu hiệu cho thấy bản mệnh có tiểu nhân phá hoại, ảnh hưởng gia can. Chình vì chịu nhiều đâm thọc, soi mói nên Tý gặp chuyện buồn trong tình cảm. Gia đình có lục đục, mâu thuẫn làm các thành viên đều không vui. Con giáp trước tiên là phải giải tỏa áp lực, sau đó mới tìm cách phù hợp giải quyết vấn để mà mình đang đối mặt.

Ảnh minh họa: Internet

Về chuyện tình cảm, người tuổi Sửu vận trình sáng sủa, khả năng cao là sẽ gặp được ý trung nhân trong nay mai. Con giáp thu hút được nhiều người khác giới bởi năng lượng tích cực luôn tràn đầy. Nhưng, Sửu cần suy nghĩ thật kỹ trước khi đưa ra quyết định để tránh tự chuốc tổn thương.

Tử vi thứ Hai ngày 3/5/2021 của Dần

Vào thứ hai ngày 3/5/2021, người tuổi Dần cẩn thận vạ miệng, không nên ăn nói tùy hứng. Nếu bản mệnh chỉ nói mà không nghĩ sẽ dễ gây ra những hiểu lầm không đáng có. Con giáp dễ bị cuốn vào những tranh chấp, kiện tụng giữa những người thân thiết xung quanh. Tình cảm một khi đã sứt mẻ sẽ không thể hàn gắn. Suy nghĩ kỹ trước khi phát ngôn là lời khuyên hữu ích nhất cho Dần lúc này.

Rất may, những điều trên không ảnh hưởng đến tài lộc của người tuổi Dần. Con giáp chịu khó làm ăn nên có thu nhập ổn định, tiền tài dư dả. Nếu đang có ý định hùn vốn làm ăn hay phát triển sự nghiệp theo hướng mới thì Dần hoàn toàn có thể thử. Tuy chưa có gì chắc chắn như với vận tài lộc hiện tại, con giáp nhiều khả năng sẽ thành công.

Tử vi thứ Hai ngày 3/5/2021 của Mão

Người tuổi Mão dự đoán sẽ có một ngày thứ Hai cực kỳ bận rộn khi hăng hái khi bắt tay vào các hoạt động chuẩn bị cho sự nghiệp sắp tới. Tuy nhiên, vì có xu hướng cầu toàn hóa mọi thứ nên con giáp thường ôm đồm quá nhiều việc, bản thân cũng vì thế mà mệt mỏi vô cùng. Mão nên học cách chia sẻ với mọi người để tìm sự cân bằng và thư giãn cho mình.

Vấn đến gia đạo của Mão trong thời gian này cũng không có gì biến động. Bạn và nửa kia của mình luôn tâm sự với nhau mọi chuyện dù lớn hay nhỏ, chẳng hề giấu giếm. Nhờ vậy, tình cảm vợ chồng ngày một gắn kết. Bạn luôn tự hào về gia đình nhỏ của mình.

Tử vi thứ Hai ngày 3/5/2021 của Thìn

Tử vi con giáp cho thấy, vào thứ Hai, người tuổi Thìn sẽ gặp được nhiều điều thuận lợi, đặc biệt là trong sự nghiệp. Với người làm ăn kinh doanh, đây là thời gian cho con giáp sắp xếp, chuẩn bị cho một khởi đầu mới đầy thuận lợi sau khi trở lại từ kỳ nghỉ lễ. Ở người làm công ăn lương, bản mệnh nhận được sự đánh giá cao của cấp trên và đồng nghiệp, từ đó mở ra con đường tài lộc phía trước.

Ảnh minh họa: Internet

Chuyện gia đình của người tuổi Thìn có nhiều chuyển biến tích cực. Những người thân ở xa đã trở về sum họp làm không khí ngôi nhà thêm đầm ấm. Các hiểu lầm trước kia cũng được hóa giải, mỗi thành viên, kể cả Thìn đã ý thức hơn về tầm quan trọng của mái ấm với bản thân mình.

Tử vi thứ Hai ngày 3/5/2021 của Tỵ

Nhiều dấu hiệu cho thấy người tuổi Tỵ nên cẩn trọng lời ăn tiếng nói, tránh gây mất lòng người xung quanh. Con giáp có ý tốt nhưng cách ăn nói chẳng hề kiêng dè sẽ giết chết bạn. Việc xoáy sâu vào lỗi lầm của người khác một cách gay gắt vừa làm tổn thương đối phương vừa khiến ấn tượng của con giáp trong mắt mọi người ngày một xấu đi. Bản mệnh hãy uyển chuyển trong cách dùng từ để tránh những hiểu lầm không đáng có.

Người tuổi Tỵ cũng nên quan tâm đến vấn đề tiền bạc trong giai đoạn này. Sự tiêu xài quá tay đã khiến tình hình tài chính của con giáp bị mất cân bằng, dẫn đến thiếu hụt trầm trọng. Tỵ cần lập danh sách chi tiêu hợp lý nếu không muốn lâm vào cảnh nợ nần chồng chất.

Tử vi thứ Hai ngày 3/5/2021 của Ngọ

Kể từ thứ Hai ngày 3/5/2021, sự nghiệp của người tuổi Ngọ sẽ trở nên vô cùng thuận lợi. Bản mệnh có công việc ổn định và bạn luôn yêu thích, phấn đấu hết mình cho nó. Dù là thời gian đi làm hay đang trong dịp lễ, bản mệnh vẫn không thể rời công việc của mình. Nhờ sự cố gắng không ngừng nghỉ mà con giáp gặt hái được nhiều thành tích nhất định.

Sự nghiệp tấn tới kéo theo tài lộc thăng hoa, người tuổi Ngọ kiếm tiền dễ dàng hơn bao giờ hết. Mặc dù là đang trong kỳ nghỉ nhưng vẫn có rất nhiều cơ hội làm ăn tìm đến bạn. Con giáp chỉ cần rót một ít vốn, tiền tự động sẽ ồ ạt chảy vào túi. Ngoài ra, những dự án trước cũng mang tới cho bạn một khoảng lời không nhỏ. Có thể nói, vào giai đoạn này, con giáp ở nhà cũng có tiền tiêu.

Tử vi thứ Hai ngày 3/5/2021 của Mùi

Người tuổi Mùi khả năng cao là sẽ đối diện với họa tiểu nhân quấy phá. Có người ghen ghét với sự thành công và hạnh phúc gia đình bạn nên cố tìm cách ám hại. Vì vậy, con giáp nên chú ý không để bản thân vây vào thị phi không đáng có. Ngoài ra, bạn cần phải giữ vững lập trường của mình, không nên vội tin theo những lời đồn thổi, tự đưa mình vào bẫy của người khác.

Đường tài lộc trong ngày của con giáp này không có dấu hiệu tăng tiến. Bản mệnh nên thận trọng với những quyết định liên quan tới tiền bạc, có thể là tuổi Mùi đang đi sai hướng và cái giá phải trả là tiền bạc hao hụt một cách nhanh chóng. Tuy nhiên, đây chỉ là giai đoạn nhất thời, nếu biết cách quản lý chi tiêu và đặt niềm tin đúng chỗ, “giông bão” sẽ qua nhanh thôi.

Tử vi thứ Hai ngày 3/5/2021 của Thân

Được Thần May mắn chiếu cố, người tuổi Thân có cơ hội phát tài phát lộc. Thời gian trước, Thân đã chịu không ít vất vả khi liên tục gánh chịu hiểu làm và điều tiếng trong cuộc sống. Tuy nhiên, sau cơn mưa trời lại sáng, bản mệnh sẽ nhận được phần thưởng xứng đáng vì đã không bỏ cuộc. Tiền tài một khi đã đến thì nhiều vô kể. Con giáp có khả năng sẽ phất lên chỉ trong một đêm.

Ảnh minh họa: Internet

Gia đạo của Thân cũng vô cùng viên mãn. Bạn và nửa kia có sự gắn kết bền chặc, khó mà tách rời. Cả hai tin tưởng và chia sẻ với nhau mọi điều trong cuộc sống. Sự động viên, cổ vũ từ người ấy giúp bạn có thêm nhiều động lực để cố gắng nhiều hơn trong tương lai.

Tử vi thứ Hai ngày 3/5/2021 của Dậu

Những người tuổi Dậu có xu hướng hơi bảo thủ, đặc biệt là trong suy nghĩ. Bạn ít khi chịu thay đổi để tiếp nhận cái mới. Việc chỉ tin vào chính mình và mạnh dạn thực hiện theo lối tư duy riêng sẽ mang đến cho bạn thành công nhất định. Nhưng đôi khi, cứ cố chấp với quan điểm cá nhân dễ dẫn Dậu vào ngõ cụt. Hãy cố gắng thay đổi và tìm hiểu sự việc với nhiều góc độ để có cái nhìn đa chiều hơn. Từ đó, bạn cũng sẽ trở nên cởi mở hơn với cuộc sống.

Dạo gần đây, chuyện gia đạo của Dậu có nhiều lục đục. Bạn thường xuyên nổi nóng với nửa kia. Sự quan tâm, lo lắng thái quá của người ấy khiến bạn khó chịu. Tuy nhiên, bạn cũng sai khi trút giận lên “ai đó”. Việc cãi vã liên tục sẽ như con dao sắc cắt đứt mối quan hệ. Khi bình tĩnh nhất, hai bạn nên nói chuyện rõ ràng với nhau.

Tử vi thứ Hai ngày 3/5/2021 của Tuất

Tử vi thứ Hai ngày 3/5/2021 cho thấy những người tuổi Tuất có thể gặp nhiều rắc rối bởi tính chủ quan của mình. Tuy nhiên, với bản năng giỏi ứng biến thì dù không đạt thành tích cao nhất, con giáp này vẫn hoàn thành nhiệm vụ một cách tốt đẹp. Bên cạnh đó, sức hấp dẫn của các món đồ xa xỉ có thể cám dỗ bạn. Hãy thật tỉnh táo và chỉ nên “tậu” những gì thật cần thiết thôi nhé.

Cuộc sống vợ chồng của tuổi Tuất trong ngày cũng không có gì thay đổi. Nhưng nếu như còn độc thân, bạn hãy cẩn thận với những lời “ong bướm” xung quanh để tránh trường hợp sớm nở tối tàn khiến bản thân hụt hẫng.

Tử vi thứ Hai ngày 3/5/2021 của Hợi

Tử vi 12 con giáp cho thấy, Hợi sẽ có một ngày đầy may mắn cả trong sự nghiệp và tình cảm. Hợi có một công việc ổn định, bạn yêu thích và luôn phấn đấu hết mình vì nó. Dù là đang trong giai đoạn nghỉ ngơi nhưng bản mệnh được cấp trên tin tưởng giao cho những dự án quan trọng, tạo cơ hội cho Hợi khẳng định bản thân.

Sự nghiệp phát triển kéo theo tài vận thăng hoa, con giáp "đánh đâu thắng đó", số tiền con giáp kiếm được giúp bạn sống thoải mái trong một thời gian. Vận tình cảm của tuổi Hợi cũng không có gì trở ngại. Bản mệnh khả năng cao sẽ tìm thấy được chân ái của cuộc đời mình. Người ấy “hợp” với bạn trên mọi phương diện, đến mức bạn cứ ngỡ rằng hai người sinh ra là để dành cho nhau.

* Thông tin trong bài viết chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.