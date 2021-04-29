Đúng 12h trưa ngày 30/4, 3 con giáp may mắn, được ƠN TRÊN 'chọn mặt gửi VÀNG', ăn nên làm ra, tiền bạc đầy nhà, phất lên như diều gặp gió

Vốn có tiếng là người thông minh, linh hoạt, bản lĩnh và giỏi kiếm tiền nên người tuổi Dậu không bao giờ lùi bước trước thất bại. Một khi đã xác định được mục tiêu, bản mệnh sẽ bất chấp khó khăn để hoàn thành cho bằng được. Người tuổi Dậu cũng không chấp nhận một cuộc sống nghèo khó. Bản mệnh luôn không ngừng nỗ lực vươn lên, trở nên giàu sang, sung túc.

Tử vi 12 con giáp cho thấy, đúng 12h ngày 30/4, người tuổi Dậu vận trình phát đạt, làm gì cũng suôn sẻ. Những dự án có Dậu tham gia vào đồng loạt sinh lời, mang đến cho bạn và đồng nghiệp món tiền cực khủng. Chưa hết, vì có nhiều cố gắng nên con giáp may mắn được cấp trên cất nhắc lên các vị trí cao hơn. Kể từ đây, tài lộc, công danh của Dậu thăng hạng liên tục, chưa thấy điểm dừng.

Người tuổi Mão khôn ngoan, khéo léo, rất giỏi trong cách cư xử. So với những con giáp khác, Mão có phần kém may mắn khi liên tục gặp thử thách, gian nan. Tuy nhiên, con giáp không bao giờ bỏ cuộc mà luôn thẳng một đường tiến về phía trước. Những khó khăn chỉ là thử thách, một khi đã vượt qua, bản mệnh sẽ nhận được đền đáp xứng đáng.

Ảnh minh họa: Internet

Vào đúng Ngọ ngày 30/4, người tuổi Mão tài lộc đủ đầy, thăng quan tiến chức. Người làm ăn kinh doanh có thể gặp được cơ hội mở rộng quy mô, khuếch trương thân thế. Người làm công ăn lương cũng sẽ có một khoản thu nhập kha khá tăng lên tỉ lệ thuận với những gì bạn đã đóng góp cho tập thể.

Tuổi Dần

Người tuổi Dần mạnh mẽ, ngoan cường, không sợ khổ cực nên dù nằm gai nếm mật tuổi Dần vẫn vượt qua tất cả mọi kiếp nạn một cách dễ dàng. Vốn là con giáp có chút tham vọng, Dần luôn muốn sở hữu cuộc sống sang giàu vượt bậc mà không mấy ai có được. Chính vì lẽ đó, con giáp luôn cố gắng không ngừng nghỉ. Càng chăm chỉ, vững vàng trước sóng gió Dần càng ăn nên làm ra, tiền tài đầy ắp.

Ảnh minh họa: Internet

Vào ngày 30/4 sắp tới, tuổi Dần công việc của Mùi diễn ra khá trôi chảy. Quý nhân sẽ giúp bạn mở rộng các mối quan hệ, làm quen được với nhiều đối tác làm ăn triển vọng. Bạn nên nhanh tay ký kết những hợp đồng mà bạn nhận thấy rằng có giá trị. Cũng kể từ đây, bản mệnh được dịp hóa rồng, một bước lên mây, có thể giàu lên chỉ sau 1 đêm.

* Thông tin trong bài viết chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.