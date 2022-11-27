Tử vi thứ Hai ngày 28/11/2022 của 12 con giáp: Sửu - Thìn phát tài phát lộc, vận trình thuận lợi đủ đường, sự nghiệp thành công rực rỡ, Mùi gặp phải vận đen, khó tránh khỏi xui xẻo

Trong ngày thứ Hai, Tương Phá đem tới nhiều điều hung hiểm cho người tuổi Tý, vì vậy mà bạn cần cẩn thận khi làm bất cứ việc gì, chớ dễ dàng đặt lòng tin vào bất kỳ ai, kể cả cho dù đó có là người thân mà bạn cực kỳ tin tưởng đi chăng nữa.

Xem tử vi thứ Hai ngày 28/11/2022 của 12 con giáp để dự báo trước những việc có thể xảy ra với mình trong thời điểm này, từ đó giúp bạn có kế hoạch hoàn thành các công việc sắp tới một cách hoàn hảo nhất.

Kim sinh Thủy cho thấy bạn nhận được sự cổ vũ, động viên của người thân trong gia đình. Hãy coi người thân là động lực để có thể vượt qua những sự cố bất ngờ phát sinh trong cuộc sống. Đồng thời, bạn cũng nên tâm sự với người thân để cảm thấy nhẹ nhõm hơn.

Thay vì việc phụ thuộc vào người này người khác để giải quyết khó khăn thì bạn nên chủ động trong mọi việc. Hãy bình tĩnh xem xét mọi vấn đề một cách kỹ lưỡng rồi hẵng đưa ra quyết định, điều này sẽ giúp Tý giảm tải mọi rủi ro trong ngày thứ Hai không may mắn sắp tới đây của mình.

* Giờ tốt trong ngày: 2h-11h

* Con số may mắn: 7, 19

Tử vi thứ Hai ngày 28/11/2022 của tuổi Sửu

Tử vi dự đoán trong ngày thứ Hai tới đây, nhờ có Tam Hợp phù trợ người tuổi Sửu có thể gặt hái được những thành công bất ngờ. Bạn chỉ cần xác định đúng mục tiêu của mình và nỗ lực tìm kiếm cơ hội bằng việc làm việc chăm chỉ, mọi chuyện đều sẽ đâu vào đó cả mà thôi.

May mắn hơn nữa, bản mệnh còn có cơ hội gặp gỡ quý nhân, được quý nhân chỉ cho những hướng đi đầy triển vọng. Đặc biệt trong đường làm ăn kinh doanh, các dự án đầu tư trước đó bước đầu có được thành công, mang về cho Sửu khoản tiền lớn.

Theo Hải Thượng Lãn Ông, ngày 5 âm lịch nhân thần ở phía trong ở xương cùng, đầu gối, bàn chân và sau ống chân. Tránh mọi sự tổn thương, va chạm, mổ xẻ, châm chích tại vị trí này.

* Giờ tốt trong ngày: 12h-16h

* Con số may mắn: 12, 88

May mắn hơn nữa, bản mệnh còn có cơ hội gặp gỡ quý nhân, được quý nhân chỉ cho những hướng đi đầy triển vọng. Đặc biệt trong đường làm ăn kinh doanh, các dự án đầu tư trước đó bước đầu có được thành công, mang về cho Sửu khoản tiền lớn - Ảnh minh họa: Internet

Tử vi thứ Hai ngày 28/11/2022 của tuổi Dần

Người tuổi Dần trong ngày thứ Hai sẽ tỏa sáng trong mọi sự kiện xã hội. Đây là một ngày tuyệt vời cho các hoạt động với gia đình và bạn bè. Tình yêu cũng sẽ đến như bạn mong chờ. Thật may mắn khi gặp một người mới. Hãy tăng cường thể lực để chuẩn bị đối đầu với thách thức trong tuần mới.

Trong công việc, vận trình thuận lợi hơn khi có Thần Tài che chở, Quý Nhân chỉ đường dẫn lối. Tuổi Dần gây ấn tượng trong mắt cấp trên và nhận được sự tín nhiệm từ họ qua đó tự mở ra con đường thăng quan tiến chức trong tương lai.

* Giờ tốt trong ngày: 6h-12h

* Con số may mắn: 11, 22

Tử vi thứ Hai ngày 28/11/2022 của tuổi Mão

Đúng ngày thứ Hai nhờ Tương Xung ngăn trở, người tuổi Mão thường quá kiêu ngạo với thành tích của mình nên tỏ ra coi thường người khác. Bạn luôn tự cho mình là nhất và bác bỏ mọi sự khuyên nhủ từ người khác.

Tuy nhiên, con giáp này cần phải nhận ra một sự thật là mỗi người lại có một cách nghĩ, một góc độ quan sát vấn đề khác nhau, bạn không phải lúc nào cũng là người đúng đắn nhất. Chính vì vậy, hãy hạ cái tôi của mình đúng lúc để lắng nghe cũng như học hỏi nhiều hơn nhé.

Kim khắc Mộc, bạn và nửa kia có thể hiểu lầm nhau về một vấn đề nào đó, dẫn đến tình trạng chiến tranh lạnh. Bạn không nên để tình trạng này kéo dài lâu, bởi như vậy tức là bạn đang tạo điều kiện cho kẻ thứ ba chen chân đấy.

* Giờ tốt trong ngày: 16h-19h

* Con số may mắn: 17, 77

Tử vi thứ Hai ngày 28/11/2022 của tuổi Thìn

Nhị Hợp khiến các mối quan hệ của người tuổi Thìn trong ngày thứ Hai có dấu hiệu tiến triển tích cực. Nhờ bản tính hài hòa, cởi mở mà bạn nhận được sự yêu mến của nhiều người. Đồng thời chỉ cần bạn gặp khó khăn, quý nhân giúp đỡ là không thiếu.

Người trẻ tuổi nếu còn mơ hồ về định hướng tương lai của mình thì nên tâm sự với người đi trước nhiều hơn, bạn có thể tìm được đường đi của mình sau các buổi trò chuyện đấy. Tuy nhiên, Thìn nên nhớ rằng tự bản thân mình trải nghiệm sẽ luôn là điều giúp bạn biết bản thân mình muốn gì nhất.

Xem ngày tốt xấu theo trực, hôm nay trực Khai là ngày tốt mọi việc trừ động thổ, an táng. Vì thế, bạn nên sắp xếp công việc để thực hiện cho phù hợp, có như vậy thì quá trình thực hiện mới gặp nhiều may mắn.

* Giờ tốt trong ngày: 18h-22h

* Con số may mắn: 15, 76

Người trẻ tuổi nếu còn mơ hồ về định hướng tương lai của mình thì nên tâm sự với người đi trước nhiều hơn, bạn có thể tìm được đường đi của mình sau các buổi trò chuyện đấy - Ảnh minh họa: Internet

Tử vi thứ Hai ngày 28/11/2022 của tuổi Tỵ

Người tuổi Tỵ trong thứ Hai cát lộc dư dả, ăn nên làm ra. Các kế hoạch của con giáp này đang tiến hành cũng thu về lợi nhuận khả quan, nếu tiếp tục theo đuổi thì còn có nhiều lộc hơn nữa. Hơn nữa, bản mệnh được trao nhiều cơ hội thể hiện năng lực của mình. Nếu chẳng may rơi vào khó khăn, con giáp cũng đừng quá lo lắng vì sẽ có quý nhân xuất hiện trợ sức. Nhìn chung, vận trình đang lên, con giáp làm gì cũng thuận lợi.

Chuyện tình cảm có nhiều điểm sáng. Người độc thân tìm được nửa kia hợp ý. Những ai đã có gia đình sẽ có được hạnh phúc viên mãn.

* Giờ tốt trong ngày: 1h-9h

* Con số may mắn: 7, 65

Tử vi thứ Hai ngày 28/11/2022 của tuổi Ngọ

Hỏa khắc Kim cho thấy người tuổi Ngọ và nửa kia có thể sẽ vướng phải những cuộc tranh cãi nảy lửa, không ai chịu nhường ai. Cả 2 thấy bực bội vì đối phương không hiểu ý mình.

Tuy nhiên, trước khi oán trách người khác, bạn cũng cần nghĩ theo hướng ngược lại. Sao bạn không thể là người chủ động xuống nước trước và nhường nhịn đối phương? Nếu cả hai không hạ cái tôi xuống rất khó để 2 bạn có thể hiểu nhau hơn.

Ngày 28/11/2022 là ngày Ngày Sát chủ. Theo quan niệm dân gian, ngày này thuộc Bách kỵ, trăm sự đều kỵ, không nên làm các việc trọng đại, bất kể đối với tuổi nào

* Giờ tốt trong ngày: 9h-18h

* Con số may mắn: 43, 45

Tử vi thứ Hai ngày 28/11/2022 của tuổi Mùi

Người tuổi Tỵ nên cẩn trọng với quyết định bởi có điềm báo hung vận lấn át trong thứ Hai. Chỉ một phút sơ suất, con giáp thể làm hỏng hết những thành công mà mình xây dựng trong thời gian vừa qua. Con giáp này rất bị ảnh hưởng xấu mà hành động hoặc lời nói thiếu suy nghĩ. Đừng lo lắng quá, cẩn thận một chút thì mọi thứ đều giải quyết ổn thoả thôi.

Tình yêu đôi lứa lâu ngày mà chẳng có được sự đồng điệu về tâm hồn, những giây phút nồng nàn cũng dần mất đi, thay vào đó là sự lạnh lùng, thờ ơ đến sợ.

* Giờ tốt trong ngày: 5h-9h

* Con số may mắn: 6, 46

Tử vi thứ Hai ngày 28/11/2022 của tuổi Thân

Người tuổi Thân trong thứ Hai gặp nhiều trắc trở. Con giáp nóng nảy, dễ xảy ra tranh cãi với bạn bè, đồng nghiệp xung quanh. Bản mệnh thường bỏ ngoài tai ý kiến của mọi người xung quanh vì tự coi mình là người tài giỏi nhất. Chưa kể với sự hãm hại từ tiểu nhân, bạn gặp không ít khó khăn trong sự nghiệp của mình và nếu không sớm nhận ra điều này ngày mà bạn thăng tiến sẽ còn khá lâu nữa đấy.

Trong chuyện tình cảm, bạn và nửa kia có thể xảy ra tranh cãi trong ngày hôm nay. Vợ chồng có một vài quan điểm không phù hợp với nhau là chuyện bình thường, chính vì vậy hãy kiên nhẫn và cùng đối phương gỡ bỏ mọi rắc rối nhé.

* Giờ tốt trong ngày: 6h-10h

* Con số may mắn: 1, 4

Chưa kể với sự hãm hại từ tiểu nhân, bạn gặp không ít khó khăn trong sự nghiệp của mình và nếu không sớm nhận ra điều này ngày mà bạn thăng tiến sẽ còn khá lâu nữa đấy - Ảnh minh họa: Internet

Tử vi thứ Hai ngày 28/11/2022 của tuổi Dậu

Trong ngày thứ Hai, người tuổi Dậu càng buông bỏ được nhiều thì càng tốt. Phân tích quá mức và lo lắng về hậu quả của những lựa chọn là một sự lãng phí thời gian. Chỉ cần làm theo lời mách bảo của trái tim. Bạn được đánh giá cao hơn bạn nhận ra. Nguồn năng lượng mang đến những hứa hẹn tươi sáng về tương lai.

Trong tình cảm, con giáp và nửa kia có thể sẽ rơi vào cảnh tan vỡ nếu không biết trân trọng hạnh phúc của mình. Con giáp này đừng đem cơn nóng giận trong công việc về trút lên đầu nửa kia.

* Giờ tốt trong ngày: 12h-19h

* Con số may mắn: 8, 40

Tử vi thứ Hai ngày 28/11/2022 của tuổi Tuất

Tử vi 12 con giáp cho thấy cục diện Bán Hợp trợ mệnh, người tuổi Tuất gặp khá nhiều thuận lợi trong công việc. Con giáp có cơ hội khẳng định năng lực của bản thân và dễ dàng ghi điểm trong mắt cấp trên và đồng nghiệp. Tình hình tài chính của bản mệnh ở trạng thái ổn định, không gặp điều bất lợi nào. Có cát thần Chính Tài ở bên, bạn sẽ chẳng còn phải lo nghĩ quá nhiều về chuyện tiền bạc.

Trong tình cảm, người độc thân có cơ hội gặp gỡ những đối tượng khá hợp ý với bạn. Duyên lành sắp đến, hãy cởi bỏ những vết thương trong quá khứ, mở cửa trái tim để đón nhận yêu thương mà bạn xứng đáng có được đi thôi.

* Giờ tốt trong ngày: 19h-20h

* Con số may mắn: 9, 19

Tử vi thứ Hai ngày 28/11/2022 của tuổi Hợi

Đây là một trong những ngày mà bạn có thể nhìn đâu cũng thấy u ám, tiêu cực. Hòa hợp với những người khác đôi khi đòi hỏi một sự điều chỉnh khó khăn. Có khả năng xảy ra sự cố trong giao tiếp mà không phải lỗi của bạn. Hãy kiên nhẫn khi đối mặt với sự thất vọng.

Trong ngày thứ Hai, có thể bạn không gặp nhiều may mắn nên hãy dành nó cho gia đình và người thân nhé. Những phút giây bên cạnh họ sẽ giúp Hợi nhận ra nhiều điều tích cực hơn trong cuộc sống, từ đó có thêm động lục để chiến đấu trong tương lai.

* Giờ tốt trong ngày: 9h-13h

* Con số may mắn: 3, 88

(*) Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!