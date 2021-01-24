Tử vi thứ Hai ngày 25/1/2021 của 12 con giáp: Tuổi Tý có thu nhập khủng, tuổi Mão dính hạn nặng

Theo tử vi 12 con giáp, Tý có vận trình suôn sẻ hanh thông đúng như bản thân mong muốn. Nguồn thu nhập của bạn tăng lên mức đáng báo động, tiêu hoài không hết. Những việc bạn làm được công nhận nên vận trình ngày một đi lên, không gặp bất cứ biến cố nào trong thời điểm này.

Tử vi thứ Hai ngày 25/1/2021 của 12 con giáp lúc hung lúc cát giúp bản mệnh có thể lường trước được những gì xảy ra với mình trong thời điểm này.

Dần nhận được nhiều lời khen ngợi từ cấp trên, đồng nghiệp cũng có cái nhìn ấn tượng hơn về bạn. Những việc bạn làm đều hanh thông, diễn ra đúng như bản thân mong muốn. Ngày hôm nay, Dần có nhiều tin vui nên tinh thần lúc nào cũng thoải mái. Bạn không sợ tiểu nhân hay bất cứ ai cản đường.

Sửu nhận được sự đánh giá cao từ cấp trên nên công việc đều thuận lợi. Bạn đầu tư vào đâu là trúng đậm đến đó, ít xảy ra chuyện rắc rối. Tuy nhiên hôm nay, bạn nên dành thời gian để chăm sóc bản thân, đừng làm việc quá sức ảnh hưởng đến công việc bản thân đang phụ trách.

Tử vi thứ Hai ngày 25/1/2021 của tuổi Mão

Tử vi thứ Hai ngày 25/1/2021 của tuổi Mão gánh họa lớn - Ảnh minh họa: Internet

Mão dính hạn nặng, họa thị phi từ trên trời rơi xuống không ngừng. Những việc bạn làm đều không đạt được thành tựu như ý. Vận trình của bạn ngày càng thụt lùi, tiền bạc tụt dốc không phanh. Nói chung hãy thận trọng lời ăn tiếng nói trong thời điểm này, đừng làm việc quá sức mà hại thân.

Tử vi thứ Hai ngày 25/1/2021 của tuổi Thìn

Thìn được khen ngợi hết lời vì sự thông minh, nhanh nhẹn của bản thân. Vì vậy vận trình của bạn vô cùng êm ả, hanh thông như ý muốn. Không chỉ về công việc, chuyện tình cảm của bạn cũng có nhiều khởi sắc, tìm được duyên lành như ý.

Tử vi thứ Hai ngày 25/1/2021 của tuổi Tỵ

Công việc của tuổi Tỵ ở mức trung bình, không có quá nhiều chuyển biến lớn. Tuy nhiên về tình cảm lại không như ý, cả hai xảy ra nhiều chuyện rắc rối. Mối quan hệ của bạn có kẻ thứ ba chen vào khiến tinh thần mệt mỏi. Điều này khiến tình cảm của bạn rạn nứt, đường ai nấy đi là chuyện sớm muộn.

Tử vi thứ Hai ngày 25/1/2021 của tuổi Ngọ

Tử vi thứ Hai ngày 25/1/2021 của tuổi Ngọ thăng tiến không ngừng - Ảnh minh họa: Internet

Ngọ có tài nhìn xa trông rộng nên công việc ngày một đi lên, thăng quan tiến chức không ngừng. Nhờ vậy mà vận trình của bạn gặp nhiều chuyện vui, tiền bạc cứ đổ về tiêu hoài không hết. Mọi thứ trôi qua với bạn vô cùng bình yên, không gặp bất cứ biến cố, khó khăn nào. Mão nên tận dụng để có nhiều cơ hội thăng tiến hơn trong công việc.

Tử vi thứ Hai ngày 25/1/2021 của tuổi Mùi

Mùi có một ngày khá bình yên, không cần phải làm việc quá vất vả cũng đạt được thành tựu như ý. Những việc bạn làm đều mang lại nhiều tin vui, tiền bạc cứ tăng lên đều đặn. Hãy chuẩn bị tinh thần để đón nhận nhiều tin vui lớn trong thời điểm vàng kim rực rỡ này.

Tử vi thứ Hai ngày 25/1/2021 của tuổi Thân

Thân nhanh nhẹn, thông minh nên vượt qua được nhiều khó khăn. Dù có nhiều thử thách đến mấy cũng vượt qua được và đạt thành tựu lớn. Nói chung hãy chuẩn bị tinh thần đón nhận nhiều tin vui bất ngờ. Chắc chắn bạn sẽ nhận được nhiều thành quả xứng đáng như bản thân mong muốn.

Tử vi thứ Hai ngày 25/1/2021 của tuổi Dậu

Dậu gặp khá nhiều thuận lợi về tiền bạc lẫn chuyện tình cảm. Trong công việc, bạn được cấp trên yêu mến, ưu ái cho giữ chức vụ lớn. Trong chuyện tình cảm, bạn mở lòng nên tìm được mối nhân duyên như ý muốn. Người này sẽ gắn bó với bạn trong một thời gian dài.

Tử vi thứ Hai ngày 25/1/2021 của tuổi Tuất

Tử vi thứ Hai ngày 25/1/2021 của tuổi Tuất vướng nhiều chuyện buồn - Ảnh minh họa: Internet

Tuất gặp nhiều chuyện khó khăn lẫn thuận lợi đan xen trong thời điểm này. Không còn vướng bận nhiều chuyện buồn trong thời gian trước, bạn chuẩn bị đón nhận nhiều tin vui. Có thể sẽ đối mặt với nhiều thử thách nhưng rồi sẽ vượt qua dễ dàng mà không thất thoát quá nhiều tiền bạc.

Tử vi thứ Hai ngày 25/1/2021 của tuổi Hợi

Hợi gặp họa thị phi, hao tài tốn của trong thời điểm này. Những cố gắng bấy lâu nay của bạn không được công nhận, làm bao nhiêu tiêu hết bấy nhiêu. Bạn làm việc không được công nhận nên tinh thần cũng giảm sút khiến lúc nào cũng mệt mỏi, cơ thể suy nhược trầm trọng.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm