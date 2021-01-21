Tuần đầu tiên của tháng 2, 3 con giáp đào trúng ‘mỏ kim cương’, lộc lá đổ về từ 4 phía

Theo tử vi 12 con giáp, Tỵ đào trúng mỏ kim cương, tiền đổ về tiêu hoài không lo hết. Bạn nắm bắt nhiều cơ hội kiếm tiền, túi lúc nào cũng rủng rỉnh cứ hết rồi lại đầy. Thời điểm này bạn tự tin có nhiều cơ hội thăng tiến, vận trình cứ phất lên như diều gặp gió.

Bên cạnh đó bạn nên quan tâm đến sức khỏe của mình nhiều hơn. Đừng làm việc quá sức, thức quá khuya mà ảnh hưởng đến tâm trạng cũng như công việc bản thân đang phụ trách.

Những dự định riêng của bạn cũng được thực hiện, không gặp bất cứ khó khăn hay trở ngại nào. Hãy yên tâm làm việc trong thời điểm này vì không có tiểu nhân cản đường bạn.

Về phương diện tình cảm, Tỵ độc thân sẽ được người khác mai mối duyên lành như ý. Với những tuổi Tỵ có gia đình, vợ chồng làm hòa, không còn tranh cãi gay gắt như trước đây.

Tuổi Thân

Theo tử vi mới nhất, Thân là con giáp giàu có đón nhận nhiều tin vui lớn. Thời điểm này, tuổi Thân trở tự tin hơn nên vận trình thăng tiến không ngừng, tìm được con đường đi thích hợp. Trong công việc, bạn phá vỡ nhiều nguyên tắc nhưng vẫn được cấp trên trọng dụng, khen ngợi hết lời. Những ý tưởng sáng tạo của bạn được cấp trên ưu ái, tiền bạc cứ tăng lên đều đặn.

Thân tìm được duyên lành - Ảnh minh họa: Internet

Chuyện tình cảm của tuổi Thân có nhân duyên như ý, tìm được đối tượng thích hợp. Nói chung vận trình của bạn trong thời điểm này cứ phất lên như diều gặp gió. Công việc, tình duyên đều viên mãn, như ý.

Tuổi Hợi

Thần may mắn theo gót những người tuổi Hợi trong thời điểm này nên bạn dễ gặt hái được nhiều thành tựu như ý. Trong công việc, bạn hợp tác làm ăn với đối tác tiềm năng nên vận trình vô cùng thuận lợi, thu nhập đổ về ồ ạt tiêu hoài không hết.

Hợi được quý nhân nâng đỡ - Ảnh minh họa: Internet

Sự vui vẻ, nhiệt tình của bạn được cấp trên, đồng nghiệp yêu mến. Khi có khó khăn đều được giúp đỡ, không vướng phải bất cứ rắc rối nào quá lớn. Trong chuyện tình cảm, tuổi Hợi có mối quan hệ ngọt ngào, suôn sẻ.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm