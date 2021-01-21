Sau ngày 23/1, 3 con giáp có tài khoản tăng cấp số nhân, PHÚC DÀY MỆNH LỚN nên vượt nạn dễ dàng

Tâm linh - Tử vi 21/01/2021 14:00

Dưới đây là những con giáp may mắn có số tài khoản tăng nhanh chạm đỉnh, được quý nhân nâng đỡ nên vượt nạn dễ dàng sau ngày 23/1.

Tuổi Tỵ

Theo tử vi 12 con giáp, Tỵ đón nhận lộc cực khủng trời ban, tài khoản ngân hàng cứ tăng đều đều. Bạn được quý nhân nâng đỡ, Thần Phật soi đường dẫn lối nên vượt qua nhiều kiếp nạn. Rũ bùn đứng dậy, bạn tha hồ hưởng phúc lộc trời ban, không xảy ra bất cứ thất thoát nào lớn trong chuyện tiền bạc.

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Tỵ là con giáp may mắn kiếm tiền siêu đỉnh - Ảnh minh họa: Internet

Bước sang thời điểm này, tuổi Tỵ có nhiều cơ hội kiếm tiền siêu đỉnh. Bạn nhanh chóng bắt tay vào thực hiện kế hoạch riêng nên gặt hái được khá nhiều thành quả như bản thân mong muốn. Bên cạnh đó sức khỏe cũng được cải thiện nhiều hơn, không còn mắc những bệnh vặt như đau đầu, đau bao tử.

Tuổi Mùi

Theo tử vi mới nhất, Mùi là con giáp may mắn, bản lĩnh cao ngút trời. Trong thời điểm này, bạn sẽ có cú lội ngược dòng ngoạn mục, tiền bạc viên mãn, công sức cũng được đền đáp xứng đáng. Tuổi Mùi hãy bình tĩnh tự tin, giữ vững phong độ để gặt hái được nhiều thành tựu như bản thân mong muốn.

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Mùi đón lộc lớn trời ban - Ảnh minh họa: Internet

Trong thời gian này, với những người độc thân sẽ tìm được duyên lành, được nhiều người theo đuổi. Với những tuổi Mùi có gia đình, vợ chồng hòa thuận, đón nhận nhiều tin vui lớn về tiền bạc. Hãy chuẩn bị tinh thần để đón nhận tin bất ngờ sắp đến với mình.

Tuổi Tuất

Sau ngày 23/1, người tuổi Tuất có nhiều bước tiến đột phá trong chuyện tiền bạc. Bạn biết quản lý tiền bạc nên không tiêu xài phung phí, làm bao nhiêu là còn nguyên bấy nhiên. Thời điểm này, bạn còn có nhiều nguồn thu nhập từ nghề tay trái đổ về khiến tinh thần vui vẻ, phấn chấn.

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Tuất thực hiện nhiều dự định riêng của mình - Ảnh minh họa: Internet

Với những người làm công ăn lương tích lũy được vốn kinh nghiệm lớn, tiền bạc cứ đổ về tiêu hoài không hết. Những dự định của bạn đều mang về nguồn lợi khủng. Nói chung vận tình tiền của bạn trong thời điểm này khá viên mãn, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo chiêm nghiệm

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