Tử vi thứ Hai ngày 16/12/2019 của 12 con giáp: Tuổi Thân bị ruồng bỏ, tuổi Dậu cải thiện vận tiền tài

Tý có một ngày vô cùng may mắn. Bạn nhận được khá nhiều tin vui từ quý nhân phương xa mang đến. Trong công việc, bạn hoàn thành tốt những việc cấp trên giao. Điều này giúp bạn gây thêm ấn tượng, khiến đồng nghiệp ngưỡng mộ, yêu mến.

Tử vi thứ Hai ngày 16/12/2019 của 12 con giáp có nhiều bước chuyển tích cực lẫn tiêu cực, bạn nên chuẩn bị tinh thần để đón nhận nhiều điều tốt lẫn xấu trong một ngày.

Dần là con giáp mạnh mẽ , luôn phấn đấu nắm bắt những cơ hội tốt đến với mình. Ngày đầu tuần, bạn nên đề phòng tiểu nhân hãm hại. Hoặc đừng làm những chuyện gây ảnh hưởng đến danh dự của bản thân. Hãy cẩn thận trong lời ăn tiếng nói để không làm buồn lòng ai.

Sửu nhận được nhiều tin tức tốt lành trong ngày thứ Hai. Những công sức của bạn cuối cùng cũng được đền đáp xứng đáng. Bạn ngồi không chờ đợi thành quả đổ về giúp bản thân cải thiện vận tài chính của mình. Trong tình yêu, bạn thay đổi theo hướng tích cực nên có thể thoát ế nhanh chóng. Những người yêu nhau, có gia đình, tình cảm thăng hoa, rực rỡ.

Tử vi thứ Hai ngày 16/12/2019 của tuổi Mão

Tử vi thứ Hai ngày 16/12/2019 của tuổi Mão áp lực lớn - Ảnh minh họa: Internet

Theo tử vi 12 con giáp, Mão có vô số áp lực về công việc lẫn chuyện tình cảm. Trong công việc, bạn bị đồng nghiệp chơi xấu, mâu thuẫn xích mích với cấp trên. Trong chuyện tình cảm, bạn và người ấy không hiểu nhau nên dễ xảy ra xung đột khiến mối quan hệ dần rạn nứt.

Tử vi thứ Hai ngày 16/12/2019 của tuổi Thìn

Thìn nên tập trung vào công việc hoặc tích cực trong những mối quan hệ mới. Bạn nên mở lòng mình để kết giao bạn mới. Đây là cơ hội tốt giúp bạn nhận được nhiều cơ hội thăng tiến trong công việc. Bên cạnh đó còn giúp cho người độc thân thoát ế trong nháy mắt.

Tử vi thứ Hai ngày 16/12/2019 của tuổi Tỵ

Tử vi thứ Hai ngày 16/12/2019 của tuổi Tỵ nhận được sự công nhận - Ảnh minh họa: Internet

Tỵ có cơ hội thể hiện bản thân nhiều hơn. Cấp trên nhìn ra được khả năng tiềm ẩn của bạn nên bắt đầu giao cho nhiều dự án lớn. Nếu nắm bắt tốt, bạn sẽ thăng tiến, giữ chức vụ cao trong công việc. Về chuyện tình cảm, bạn nhận được nhiều lời tỏ tình, tán tỉnh của người khác phái. Người độc thân có thể tìm được ý trung nhân, tâm đầu ý hợp.

Tử vi thứ Hai ngày 16/12/2019 của tuổi Ngọ

Ngọ có cơ hội chứng minh bản thân là người mạnh mẽ, kiên cường trong mọi việc. Bạn nhận được nhiều lời khen từ người khác bởi tính cách tự lập của mình. Tuy nhiên bạn cần lắng nghe những ý kiến của người khác. Có chuyện gì cũng nên tập cách tiếp thu, đừng vội vàng khiến người khác chán ghét.

Tử vi thứ Hai ngày 16/12/2019 của tuổi Mùi

Tử vi thứ Hai ngày 16/12/2019 của tuổi Mùi tập trung tốt trong công việc - Ảnh minh họa: Internet

Mùi tập trung hết sức vào công việc nên tiến độ được đẩy nhanh hơn mong đợi. Cấp trên cũng dành nhiều lời khen giúp bạn có động lực làm việc hơn. Về chuyện tình cảm, bạn có cơ hội gặp gỡ nhiều người nên có thể thoát ế. Hoặc có cơ hội hợp tác làm ăn lớn giúp bản mệnh cải thiện được vận tài chính.

Tử vi thứ Hai ngày 16/12/2019 của tuổi Thân

Thân nên cẩn thận những mối quan hệ xung quanh. Nhất là trong chuyện tình cảm, có thể sẽ có người thứ ba xuất hiện khiến mối quan hệ của bạn rạn nứt. Người kia sẽ bỏ rơi bạn để đến với người khác. Trong trường hợp này hãy giữ bình tĩnh, đừng làm những chuyện ảnh hưởng đến danh dự cũng như công việc của mình.

Tử vi thứ Hai ngày 16/12/2019 của tuổi Dậu

Tử vi thứ Hai ngày 16/12/2019 của tuổi Dậu đón nhận nhiều điều tốt đẹp - Ảnh minh họa: Internet

Theo tử vi mới nhất, Dậu phải chuẩn bị tinh thần vững vàng để đón nhận nhiều điều tốt đẹp đến trong ngày. Vận tài chính của bạn được cải thiện rõ rệt. Những việc bạn làm đều đã đến lúc gặt hái được thành công vang dội. Những người tuổi Dậu có số trở thành đại gia, được nhiều người ngưỡng mộ.

Tử vi thứ Hai ngày 16/12/2019 của tuổi Tuất

Tuất nên thận trọng với những mối quan hệ mới. Đừng nghe lời người khác đầu tư vào những lĩnh vực không thuộc chuyên môn. Bởi đây không phải là cơ hội tốt để bạn mạo hiểm. Hãy bình tĩnh, suy nghĩ thấu đáo, đừng tiêu tiền vào những chuyện không đáng.

Tử vi thứ Hai ngày 16/12/2019 của tuổi Hợi

Hợi kiểm soát tốt vận tài chính của mình. Nhờ vậy mà bạn tiết kiệm được một khoản khá lớn cho tương lai. Điều này giúp vận trình của bạn suôn sẻ, ít khi lo nghĩ chuyện tiền bạc. Về chuyện tình cảm, hãy dành thời gian cho đối phương để mối quan hệ ngày càng gắn bó hơn.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm