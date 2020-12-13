Tử vi thứ Hai ngày 14/12/2020 của 12 con giáp: Tuổi Mùi tài khoản tăng mạnh, tuổi Dậu mất số tiền lớn

Theo tử vi mới nhất, Tý bị sao xấu chiếu mệnh nên vận trình gặp khá nhiều khó khăn. Những dự định của bạn cũng gặp trục trặc, nảy sinh nhiều vấn đề không giải quyết được. Trong thời điểm này bạn đừng nên tin tưởng ai quá nhiều mà thiệt thân. Hãy sáng suốt phân biệt điều gì nên làm và không nên làm.

Tử vi thứ Hai ngày 14/12/2020 của 12 con giáp giúp bản mệnh lường trước được một ngày xảy ra với mình những gì để tìm cách đề phòng.

Dần chuẩn bị tinh thần đón nhận nhiều tin vui lớn trong thời điểm này. Trong công việc, bạn có nhiều thử thách nhưng cũng vượt qua dễ dàng vì có quý nhân nâng đỡ, đứng sau giúp sức. Nhờ vậy mà những việc bạn phụ trách đều mang lại thành tựu đáng nể khiến ai cũng hờn đỏ mắt.

Vận trình của bạn có nhiều tin vui đổ về ồ ạt trở tay không kịp. Trong công việc, bạn được đánh giá khá cao tài năng, nguồn thu nhập tăng lên ầm ầm giúp bản mệnh xóa tan sự nghèo khổ trong nháy mắt. Trong chuyện tình cảm, cặp đôi yêu nhau vô cùng tâm đầu ý hợp, mối quan hệ gắn bó thắm thiết hơn.

Tử vi thứ Hai ngày 14/12/2020 của tuổi Mão

Tử vi thứ Hai ngày 14/12/2020 của tuổi Mão giao tiếp giỏi - Ảnh minh họa: Internet

Theo tử vi 12 con giáp, Mão có tài giao tiếp khá giỏi nên đi đến đâu cũng được yêu mến đến đó. Công việc bạn đang phụ trách có bước phát triển vượt bậc, khởi sắc không ngừng. Nói chung tinh thần của bạn trong ngày khá tốt nên làm việc gì cũng thành công, tiền bạc chất đống không tiêu hết.

Tử vi thứ Hai ngày 14/12/2020 của tuổi Thìn

Thìn có công việc khá thuận lợi, những vấn đề phát sinh trước đây đã được giải quyết êm đẹp nên tinh thần của bạn rất tốt. Tuy nhiên bạn không nên tin tưởng đầu tư trong thời điểm này. Vì có người đang tìm cách hãm hại, lợi dụng lòng tốt để cướp tiền của bạn.

Tử vi thứ Hai ngày 14/12/2020 của tuổi Tỵ

Tài lộc của Tỵ không mấy suôn sẻ, vì đầu tư vào lĩnh vực không thuộc chuyên môn nên bạn bị mất số tiền khá lớn khiến bản mệnh vô cùng mệt mỏi. Những người kinh doanh buôn bán không mấy khởi sắc, không tìm được nguồn khách hàng tiềm năng. Số vốn ban đầu cũng thất thoát nhiều. Tuy nhiên bản mệnh nên bình tĩnh để vượt qua giai đoạn khó khăn này.

Tử vi thứ Hai ngày 14/12/2020 của tuổi Ngọ

Tử vi thứ Hai ngày 14/12/2020 của tuổi Ngọ cẩn thận lời ăn tiếng nói - Ảnh minh họa: Internet

Ngọ nên cẩn thận lời ăn tiếng nói, cách giao tiếp để không bị ai xa lánh trong ngày. Vì tính cách quá thẳng thắn, bạn có thể làm tổn thương khá nhiều người. Thế nên hãy tiết chế cảm xúc của bản thân để giữ mối quan hệ tốt nhất, đừng đánh mất những người yêu thương, quan tâm mình.

Tử vi thứ Hai ngày 14/12/2020 của tuổi Mùi

Vận trình của Mùi khá suôn sẻ, muốn gì được nấy tha hồ tận hưởng cuộc sống giàu sang, vinh hoa phú quý. Trong thời điểm này, Mùi sở hữu khối tài sản khủng, tiêu hoài không hết. Tài khoản trong ngân hàng của bạn cứ tăng lên đều đều, cứ hết rồi lại đầy khiến ai cũng hờn đỏ mắt.

Tử vi thứ Hai ngày 14/12/2020 của tuổi Thân

Theo tử vi ngày của 12 con giáp, Thân gặp dữ hóa lành, vượt nạn thành công. Trong công việc, bạn gặp phải khá nhiều chuyện khó khăn nhưng rồi cũng vượt qua một cách dễ dàng. Có quý nhân đứng sau nâng đỡ nên vận trình của bạn vô cùng khởi sắc, làm một hưởng mười.

Tử vi thứ Hai ngày 14/12/2020 của tuổi Dậu

Tử vi thứ Hai ngày 14/12/2020 của tuổi Dậu cẩn thận họa thị phi - Ảnh minh họa: Internet

Dậu vướng phải họa thị phi từ trên trời rơi xuống vì tật nhiều chuyện của bản thân. Bạn lo chuyện bao đồng nên rước nhiều chuyện buồn phiền vào người. Trong ngày, bạn làm mất số tiền khá lớn nên tinh thần lao đao, mệt mỏi không mấy ổn định.

Tử vi thứ Hai ngày 14/12/2020 của tuổi Tuất

Tuất có tính nóng nảy nên làm hỏng việc lớn. Trong công việc, bạn không nhận được nhiều sự yêu mến của cấp trên. Những người tuổi Tuất không may mắn nên làm gì cũng gặp nhiều sai sót, bị cấp trên khiển trách, đồng nghiệp xem thường ra mặt.

Tử vi thứ Hai ngày 14/12/2020 của tuổi Hợi

Hợi chăm chỉ nên công việc khá thuận lợi, chuyện vui đổ về liên tục giúp bản mệnh gặt hái được nhiều thành công vang dội. Nói chung vận trình của bạn trong thời điểm này khá vượng, hãy tận dụng cơ hội để làm giàu, tha hồ tận hưởng cuộc sống giàu sang.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm