Tử vi thứ Hai ngày 10/1/2022 của 12 con giáp: Tý - Tỵ rửa sạch hàm oan, gặp nhiều may mắn, Ngọ cẩn trọng tiền tài, tiểu nhân bám gót

Tâm linh - Tử vi 09/01/2022 06:00

Dưới đây là tử vi thứ Hai ngày 10/1/2022 của 12 con giáp. Cặp đôi Tý - Tỵ gặp nhiều may mắn, tài lộc dồi dào. Trong khi đó, Ngọ liên tiếp gặp xui, bị tiểu nhân đeo bám phá hoại.

Xem tử vi thứ Hai ngày 10/1/2022 của 12 con giáp để dự báo trước những việc có thể xảy ra với mình trong thời điểm này, từ đó giúp bạn có kế hoạch hoàn thành các công việc sắp tới một cách hoàn hảo nhất.

Tử vi thứ Hai ngày 10/1/2022 của tuổi Tý

Người tuổi Tý phúc lộc dồi dào, may mắn xôm tụ trong thứ Hai. Con giáp làm ăn rất phát đạt, hanh thông. Bạn nắm bắt cơ hội đầu tư và hứa hẹn sẽ thu về lợi nhuận đáng kể trong tương lai. 

Đáng chú ý, những hiểu lầm, mâu thuẫn bấy lâu nay về con giáp đều được gỡ bỏ. Tý rửa sạch hàm oan, nhận được nhiều sự quý trọng từ mọi người. Đây chính là tín hiệu tích cực cho sự thăng tiến trong tương lai của bạn.

tu vi thu hai ngay 1012022 cua 12 con giap 1
Ảnh minh họa: Internet

Tử vi thứ Hai ngày 10/1/2022 của tuổi Sửu

Tài lộc của Sửu có dấu hiệu kém sắc dù vận trình không đến nỗi tệ. Tuy nhiên, vì tính chất công việc của con giáp ổn định, không mang tới nguồn thu bất ngờ nên Sửu chưa thể bức phá, cuộc sống chỉ ở mức vừa đủ, không dư dả. Đây cũng là nguyên nhân con giáp luôn được khuyên nên chuyển sang đầu tư kinh doanh hoặc nghề tay trái để không phải lo lắng quá nhiều chuyện chi tiêu. Con giáp đang suy nghĩ rất nhiều cho việc này.

Tử vi thứ Hai ngày 10/1/2022 của tuổi Dần

Vào thứ Hai, người tuổi Dần dễ gặp được nhân duyên như ý trong khi đi gặp gỡ bạn bè của mình vì hiện Tam Hợp đang ghé thăm chỗ bạn. Hãy mở lòng mình để cả hai có cơ hội gặp gỡ, tìm hiểu nhau.

Bên cạnh đó, khả năng xoay chuyển và xử lý tình huống đã giúp Dần tự cứu nguy khỏi một “bàn thua trông thấy”. Con giáp hóa nguy thành an, ghi điểm tuyệt đối trong mặt cấp trên. Nhìn chung, Dần có một ngày thứ hai vô cùng dễ chịu.

Tử vi thứ Hai ngày 10/1/2022 của tuổi Mão

Thái Tuế mang đến những điều không suôn sẻ vào thứ Hai, người tuổi Mão nên xem xét mọi việc với thái độ tích cực và cẩn trọng. Con giáp đừng vội vàng phán xét hay đưa ra quyết định khi chỉ mới nhìn vào bề mặt của vấn đề.

Sức khỏe của con giáp không tốt, bạn thiếu khả năng tập trung nên bạn không muốn quan tâm tới bất cứ việc gì. Đây có thể là tác nhân khiến bạn dễ gây ra sự cố liên quan tới tiền bạc nữa đấy.

Tử vi thứ Hai ngày 10/1/2022 của tuổi Thìn

Người tuổi Thìn cần hết sức tỉnh táo kẻo bị kẻ xấu làm hại hoặc lợi dụng. Có những người có thể tỏ ra thân thiện với bạn nhưng thực ra là có mục đích riêng và sẽ sẵn sàng đâm sau lưng bạn khi có cơ hội.

Nếu chẳng may rơi vào tình huống nguy nan, con giáp có thể tìm kiếm sự hỗ trợ từ người thân và những bạn bè chí cốt. Trong mọi tình huống, Thìn nên lùi một bước để xem xét mọi việc trước khi có quyết định của mình.

Tử vi thứ Hai ngày 10/1/2022 của tuổi Tỵ

Người tuổi Tỵ bước sang thứ Hai với nhiều may mắn. Trong công việc, Tỵ tìm ra được hướng đi mới cho riêng mình,nâng cao hiệu suất thành công nên được đồng nghiệp ngưỡng mộ, cấp trên tin tưởng. Tiền tài của Tỵ vì thế cũng nhân lên không ngừng. Vận khí hưng thịnh, con giáp hãy cố gắng nắm bắt mọi cơ hội để xây dựng một tương lai tươi sáng.

Vào thứ Hai, vận tình duyên khởi phát,  con giáp thu hút được sự chú ý của nhiều người khác phái. Tỵ cần suy nghĩ thật kỹ để đưa ra lựa chọn phù hợp với mình.

tu vi thu hai ngay 1012022 cua 12 con giap 2
Ảnh minh họa: Internet

Tử vi thứ Hai ngày 10/1/2022 của tuổi Ngọ

Vận trình của người tuổi Ngọ xuống cấp trầm trọng trong ngày thứ Hai. Những sai sót trong công việc khiến con giáp phải gánh chịu hậu quả nghiêm trọng. Sự phán xét của những người xung quanh càng đẩy tâm trạng của Ngọ xuống vực thẳm. Bởi vậy, bản mệnh nên có không gian riêng để tĩnh tâm, đừng nghe người khác bàn ra tán vào rồi suy diễn mọi việc tồi tệ thêm. 

Vấn đề tài chính của con giáp cũng bị ảnh hưởng rất nhiều trong giai đoạn này. Ngọ hạn chế chi tiêu, tránh lâm vào nợ nần, thiếu thốn.

Tử vi thứ Hai ngày 10/1/2022 của tuổi Mùi

Người tuổi Mùi là một trong số những con giáp được Cát tinh chiếu cố, hỷ sự liên tiếp kéo đến nhà vào ngày đầu tuần. Con giáp có cơ hội tham gia vào những dự án làm ăn mới, tuy mạo hiểm nhưng mang lại lợi nhuận không ngờ. Với vận may hiện tại, con giáp chỉ cần cẩn trọng đưa ra lựa chọn đúng đắn thì hoàn toàn có thể chiếm được ưu thế mà chạm đến thành công. Con giáp có thể nhận được niềm vui tài lộc trong thứ Hai. Đây có thể là món quà do ơn trên ban tặng vì sự chăm chỉ trong suốt thời gian qua của con giáp. Con giáp sẽ có một ngày đầu tuần thật đáng nhớ.

Tử vi thứ Hai ngày 10/1/2022 của tuổi Thân

Người tuổi Thân có thể rơi vào nhiều tình huống khó khăn trong thứ Hai này. Tuy nhiên, đây là cơ hội để bạn sẽ bị thử thách bản thân mình. Khi đứng trước ngã ba đường, sự lựa chọn hoàn toàn là của bạn chứ không phải của ai khác. Hãy tự hỏi bản thân và đưa ra lựa chọn tốt nhất cho mình để giải quyết vấn đề.

Trong giai đoạn này, con giáp cũng nên cẩn trọng vì bị tiểu nhân đeo bám. Thân không nên quá phô trương, khoe khoang sự giàu có kẻo rước họa vào thân.

Tử vi thứ Hai ngày 10/1/2022 của tuổi Dậu

Người tuổi Dậu sẽ có một ngày đầu tuần khá thảnh thơi, mọi thứ đều phát triển theo hướng đi lên. Nếu là người kinh doanh buôn bán, Dậu làm ăn phát đạt, tiền bạc dồi dào. Còn nếu là người làm công ăn lương, con giáp này thuận lợi thăng quan tiến chức, lương thưởng tăng cao giúp hầu bao của bạn được nới rộng.

Chuyện gia đạo của con giáp trong thời gian này không có gì đáng ngại. Tuy nhiên, con giáp cân bằng giữa sự nghiệp và gia đình để tổ ấm thêm phần viên mãn.

tu vi thu hai ngay 1012022 cua 12 con giap 3
Ảnh minh họa: Internet

Tử vi thứ Hai ngày 10/1/2022 của tuổi Tuất

Cát tinh soi chiếu là cơ hội để con giáp tuổi Tuất cải thiện vận trình tài lộc của mình trong thời gian này. Vận may tiền bạc mà con giáp có được giúp bạn tích lũy được một số vốn nhất định, mở rộng công việc làm ăn trong tương lai. 

Tuy nhiên, con giáp cũng đừng quá chủ quan mà lơ là công việc mà vẫn nên cố gắng hết mình. Bởi lẽ, Tuất không đủ năng lực, không đủ kiến thức, tích lũy tiền bạc chưa đủ thì cơ hội tốt rất dễ trôi qua.

Tử vi thứ Hai ngày 10/1/2022 của tuổi Hợi

Dự đoán, vào thứ Hai, người tuổi Hợi vận trình khởi sắc, may mắn đong đầy. Trong công việc, những hợp đồng, kế hoạch của con giáp tiến hành trong thời gian này đều đạt được những thành công nhất định. Tài vận thăng hoa, bản mệnh lương thưởng tăng cao, tiền tài dư dả nên chi tiêu không cần nhìn giá.

Vận đào hoa đang đến với người tuổi Hợi. Nếu còn độc thân, con giáp khả năng cao sẽ gặp được đối tượng hợp ý, hỷ sự tìm đến tận nhà. 

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo cho độc giả.

Liên tiếp gặp chuyện vui, 3 con giáp tài khí ngút trời, làm ăn khởi phát, tiền vàng của cải thi nhau kéo đến tận cửa nhà trog 52 ngày tới

Liên tiếp gặp chuyện vui, 3 con giáp tài khí ngút trời, làm ăn khởi phát, tiền vàng của cải thi nhau kéo đến tận cửa nhà trog 52 ngày tới

Trong 52 ngày tới, 3 con giáp may mắn làm ăn phát đạt, kiếm được lợi nhuận khổng lồ, gặp họa cũng tai qua nạn khỏi. Bản mệnh sẽ có được những thành công vượt bậc trong tương lai.

Xem thêm
Từ khóa:   12 con giáp tử vi tử vi ngày mới Tử vi con giáp may mắn

TIN MỚI NHẤT

Đúng ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, trời không phụ người hiền tài, 3 con giáp thoát khỏi vận đen, nghênh đón phú quý, tiền - tình - danh khó ai bì kịp

Đúng ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, trời không phụ người hiền tài, 3 con giáp thoát khỏi vận đen, nghênh đón phú quý, tiền - tình - danh khó ai bì kịp

Tâm linh - Tử vi 47 phút trước
Cuộc chạm mặt bất ngờ với kẻ thứ ba năm xưa và sự thật bàng hoàng khi âm thầm đi theo

Cuộc chạm mặt bất ngờ với kẻ thứ ba năm xưa và sự thật bàng hoàng khi âm thầm đi theo

Tâm sự 1 giờ 7 phút trước
Ô tô chạy với tốc độ cao bất ngờ đâm vào tường, lao thẳng vào sân nhà dân rồi lật úp

Ô tô chạy với tốc độ cao bất ngờ đâm vào tường, lao thẳng vào sân nhà dân rồi lật úp

Video 1 giờ 37 phút trước
Nỗi đau đớn của người phụ nữ khi vô tình phát hiện bí mật của chồng lúc dọn dẹp phòng ngủ

Nỗi đau đớn của người phụ nữ khi vô tình phát hiện bí mật của chồng lúc dọn dẹp phòng ngủ

Tâm sự gia đình 2 giờ 7 phút trước
Danh tính gã chồng đánh vợ tới tấp giữa đường ở Gia Lai

Danh tính gã chồng đánh vợ tới tấp giữa đường ở Gia Lai

Đời sống 2 giờ 37 phút trước
Đang nướng thịt, cả gia đình tháo chạy vì mặt đất đột nhiên phát nổ, bắn ra nhiều tia lửa

Đang nướng thịt, cả gia đình tháo chạy vì mặt đất đột nhiên phát nổ, bắn ra nhiều tia lửa

Video 2 giờ 37 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, 3 con giáp thần Tài mỉm cười, Phật Quan Âm độ trì, tiền bạc vượng phát, làm việc gì cũng 'thuận buồm xuôi gió'

Kể từ ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, 3 con giáp thần Tài mỉm cười, Phật Quan Âm độ trì, tiền bạc vượng phát, làm việc gì cũng 'thuận buồm xuôi gió'

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 42 phút trước
Nỗi băn khoăn của người chồng khi vợ mang thai 7 tháng không lộ bụng và lời khuyên bất ngờ từ bác sĩ

Nỗi băn khoăn của người chồng khi vợ mang thai 7 tháng không lộ bụng và lời khuyên bất ngờ từ bác sĩ

Tâm sự gia đình 3 giờ 7 phút trước
Người dân bất ngờ ghi lại được cảnh tượng hơn 20 con rái cá đang bơi lội và bắt cá trên sông

Người dân bất ngờ ghi lại được cảnh tượng hơn 20 con rái cá đang bơi lội và bắt cá trên sông

Video 3 giờ 37 phút trước
Nỗi lòng nghẹn ngào của người chồng sau hành động bị cả họ hàng chỉ trích

Nỗi lòng nghẹn ngào của người chồng sau hành động bị cả họ hàng chỉ trích

Tâm sự Eva 4 giờ 4 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Qua đêm nay, 3 con giáp 'nằm im' cũng hưởng lộc, Đại Cát Đại Lợi, cầu được ước thấy, vàng chất đầy nhà, tình duyên rộng mở

Qua đêm nay, 3 con giáp 'nằm im' cũng hưởng lộc, Đại Cát Đại Lợi, cầu được ước thấy, vàng chất đầy nhà, tình duyên rộng mở

Đúng ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, trời không phụ người hiền tài, 3 con giáp thoát khỏi vận đen, nghênh đón phú quý, tiền - tình - danh khó ai bì kịp

Đúng ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, trời không phụ người hiền tài, 3 con giáp thoát khỏi vận đen, nghênh đón phú quý, tiền - tình - danh khó ai bì kịp

Kể từ ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, 3 con giáp thần Tài mỉm cười, Phật Quan Âm độ trì, tiền bạc vượng phát, làm việc gì cũng 'thuận buồm xuôi gió'

Kể từ ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, 3 con giáp thần Tài mỉm cười, Phật Quan Âm độ trì, tiền bạc vượng phát, làm việc gì cũng 'thuận buồm xuôi gió'

Mừng 3 con giáp trúng số trong ngày 7/10/2026, 3 con giáp Cát Tinh bừng sáng số mệnh, tiền bạc bùng nổ khoe sắc, Tài Lộc nở rộ như hoa

Mừng 3 con giáp trúng số trong ngày 7/10/2026, 3 con giáp Cát Tinh bừng sáng số mệnh, tiền bạc bùng nổ khoe sắc, Tài Lộc nở rộ như hoa

Đúng ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, Thần Tài ban phát tài lộc, 3 con giáp vận đen hóa điềm lành, tiền bạc ngập lối, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã'

Đúng ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, Thần Tài ban phát tài lộc, 3 con giáp vận đen hóa điềm lành, tiền bạc ngập lối, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã'

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm