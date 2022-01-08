Nửa đầu năm 2022, 'nước đẩy thuyền lên', 3 con giáp đón hồng phúc ngang thiên tử, đụng đâu thắng đó, khí thế ngút trời

Tử vi 12 con giáp dự đoán, nửa đầu năm 2022, 3 con giáp may mắn nhận được lộc trời ban, làm việc gì cũng hanh thông, ngân khố chẳng mấy chốc đã được lấp đầy.

Tuổi Thìn

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Thìn trong nửa đầu năm 2022 sắp tới, vận thế liên tục thay đổi theo chiều hướng tích cực.

Con giáp tuổi Thìn sẽ đón vận may nhiều hơn, cuộc sống suôn sẻ và hạnh phúc hơn những năm trước. Chẳng những thế, công việc của bản mệnh cũng phất lên như diều gặp gió, chẳng mấy chốc mà nắm trong tay của cải vật chất đầy nhà.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Theo tử vi 12 con giáp, bước sang năm 2022, đặc biệt là giải đoạn nửa đầu năm, những người cầm tinh con ngựa đón vận may tăng lên đáng kể. Con giáp may mắn sẽ đón năm 2022 với nhiều điều đáng mong đợi.

Thời gian tới, họ có nhiều sao may mắn trợ giúp nên có sự phát triển tốt về mọi mặt, tài sản gia tăng, sự nghiệp tiến triển.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Bước sang năm 2022, vận may cuối cùng cũng mỉm cười với những con giáp tuổi Mùi. Họ không chỉ thoát khỏi ảnh hưởng tiêu cực của sao chổi gây họa ở năm ngoái mà còn nhận được rất nhiều sự trợ giúp từ các sao tốt lành.

Chưa kể, sự xuất hiện của quý nhân càng giúp cho đường công danh của con giáp này thêm phần vượng phát. Nhìn chung, vận trình tổng thể của con giáp tuổi Dậu tăng cao, đáng trông đợi trong giai đoạn nửa đầu năm 2022.

Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Tử vi hai ngày cuối tuần (8/1 - 9/1), 3 con giáp may mắn trọn vẹn, làm ăn tấn tới, cả sự nghiệp và cuộc sống đều đón nhận tin vui Trong 2 ngày cuối tuần, 3 con giáp may mắn bắt đầu có được những sự ưu ái nhất định từ ơn trên. Bao nhiêu là tiền tài của cải đổ về liên tục. Nếu chủ mệnh biết cố gắng làm ăn thì sẽ gây dựng nên sự nghiệp vững chắc trong năm nay.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/nua-dau-nam-2022-nuoc-day-thuyen-len-3-con-giap-don-hong-phuc-ngang-thien-tu-dung-dau-thang-do-khi-the-ngut-troi-444983.html