Tử vi thứ Hai ngày 1/6/2020 của 12 con giáp: Tuổi Tỵ công sức đổ sông, tuổi Mùi nợ ngập đầu

Tý gặp nhiều may mắn trong chuyện tình cảm. Mối quan hệ của bạn vô cùng thăng hoa, tình cảm ngày một vượng sắc, có nhiều thời gian tìm hiểu nhau hơn. Công việc của bạn ở mức trung bình, không có quá nhiều rắc rối. Tiền bạc của bạn trong ngày cũng ở mức ổn định.

Tử vi thứ Hai ngày 1/6/2020 của 12 con giáp lúc lên lúc xuống giúp bản mệnh lường trước được nhiều điều tốt hoặc xấu xảy ra với mình trong ngày.

Tinh thần của bạn khá phấn chấn vì nhận được nhiều tin vui về tiền bạc trong ngày. Bạn không còn phải chật vật vay mượn như trước đây cũng đủ tiêu xài. Thậm chí bạn còn mua quà đắt tiền tặng cho cha mẹ, những người thân thiết với mình.

Theo tử vi 12 con giáp, Sửu bị tiểu nhân hãm hại. Cấp trên giao cho bạn bao nhiêu dự án cũng bị họ cướp công, thậm chí còn nói xấu bạn với mọi người xung quanh. Ngày thứ Hai, bạn phải chịu nhiều điều không hay, đánh mất ấn tượng tốt đẹp trong mắt cấp trên.

Tử vi thứ Hai ngày 1/6/2020 của tuổi Mão

Theo tử vi mới nhất, chuyện làm ăn của bạn khá thuận lợi. Bạn đầu tư vào lĩnh vực nào là trúng đậm, tiền đổ về tiêu không hết. Tuy nhiên chuyện tình cảm không như ý muốn. Bạn gặp khá nhiều vấn đề khó khăn không giải quyết được với nửa kia của mình. Có thể cả hai sẽ đường ai nấy đi vì tranh cãi quá nhiều lần.

Tử vi thứ Hai ngày 1/6/2020 của tuổi Thìn

Thìn phải vay tiền khắp nơi vì tật tiêu hoang không bỏ được. Bạn phải gánh nhiều khoản nợ nần từ trên trời rơi xuống nên tâm trạng vô cùng nặng nề. Công việc cũng gặp nhiều trục trặc khiến bạn mệt mỏi, ăn không ngon ngủ không yên. Nếu cứ tiếp tục như vậy, sớm muộn gì bạn cũng đổ bệnh.

Tử vi thứ Hai ngày 1/6/2020 của tuổi Tỵ

Tử vi thứ Hai ngày 1/6/2020 của tuổi Tỵ công sức đổ sông - Ảnh minh họa: Internet

Theo tử vi ngày của 12 con giáp, những công sức của Tỵ đổ sông đổ bể vì bị tiểu nhân hãm hại. Vận trình của bạn không hanh thông, gặp nhiều chuyện buồn phiền. Ngày hôm nay tuyệt đối đừng tin tưởng những người thân thiết với mình. Vì họ sẽ gây ra nhiều rắc rối cho bạn.

Tử vi thứ Hai ngày 1/6/2020 của tuổi Ngọ

Ngọ bị tổn thương vì những lời nói ác ý của người khác. Nhất là những người thân thiết với bạn nhất. Vì vậy hãy thận trọng, đừng tâm sự mọi chuyện của mình cho người khác biết. Họ sẽ không thông cảm mà ngược lại còn nói những lời không hay làm ảnh hưởng tâm trạng của bạn.

Tử vi thứ Hai ngày 1/6/2020 của tuổi Mùi

Mùi nợ ngập đầu vì tật tiêu xài hoang phí. Bạn làm nhiều tiền nhưng cũng không tích góp được bao nhiêu. Khi cần thì đi vay mượn khắp nơi nhưng không ai cho. Điều này khiến bạn buồn phiền. Những khó khăn cũng một mình giải quyết chứ không ai bên cạnh ủng hộ, giúp đỡ.

Tử vi thứ Hai ngày 1/6/2020 của tuổi Thân

Tử vi thứ Hai ngày 1/6/2020 của tuổi Thân vận trình không khởi sắc - Ảnh minh họa: Internet

Vận tiền tài của bạn không có nhiều khởi sắc. Vì tin tưởng người khác đầu tư vào những lĩnh vực không thuộc chuyên môn nên bạn bị mất tiền, mất mối quan hệ. Lời khuyên cho Thân hãy bình tĩnh, đầu tư khôn ngoan để không chuốc họa vào thân.

Tử vi thứ Hai ngày 1/6/2020 của tuổi Dậu

Vận trình của Dậu trong ngày gặp khá nhiều chuyện may mắn. Bạn đi đến đâu cũng được mọi người yêu thương, giúp đỡ nhiệt tình. Tuy nhiên chuyện tình cảm sẽ gặp khá nhiều điều trục trặc nhỏ. Cả hai nên thẳng thắn với nhau để cứu vãn mối quan hệ của mình được trọn vẹn.

Tử vi thứ Hai ngày 1/6/2020 của tuổi Tuất

Tuất được nhiều người đề bạt giữ chức vụ mới trong công việc. Tuy nhiên bạn nên biết cân nhắc thật kỹ, tự biết lượng sức mình để không làm hỏng việc lớn. Những việc bạn làm sẽ ảnh hưởng khá nhiều đến vận trình sau này. Vì vậy hãy hết sức thận trọng, nếu có đảm nhận hãy tập trung làm hết mình.

Tử vi thứ Hai ngày 1/6/2020 của tuổi Hợi

Tử vi thứ Hai ngày 1/6/2020 của tuổi Hợi nên chú trọng đi đứng - Ảnh minh họa: Internet

Hợi nên chú ý đến cách ăn mặc, đi đứng của mình trong ngày đầu tuần. Bạn đừng để cấp trên đánh giá tác phong làm việc của mình. Về công việc, bạn sẽ gặp nhiều may mắn. Được quý nhân giúp đỡ nên mọi chuyện sẽ thành công ngoài mong đợi.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm