Tử vi thứ Bảy ngày 9/12: 3 con giáp quét sạch hung tinh, đón bạc vàng ồ ạt, sự nghiệp lên tiên, công danh bay cao

Tâm linh - Tử vi 09/12/2023 05:25

Tử vi dự đoán, 3 con giáp dưới đây kiếm được bộn của cải, làm ăn thuận lợi trong ngày 9/12.

Tuổi Ngọ

Trong 12 con giáp, người tuổi Ngọ nổi tiếng là con giáp có chỉ số IQ và EQ cao, họ có thể chịu đựng sự cô đơn, chịu đựng sự mờ mịt và không ngừng củng cố bản thân thông qua tích lũy kinh nghiệm. Đối với người tuổi Ngọ, họ không ngại gian khổ lại nhạy bén với các cơ hội kinh doanh nên dễ dàng nắm bắt cơ hội trước người khác. 

Trong ngày 9/12, những bạn cầm tinh con ngựa đi đâu cũng gặp vận may, được quý nhân phù trợ, nếu nắm bắt được vận may thì sự nghiệp phất lên, tiền bạc rủng rỉnh, cuộc sống sang trang mới. Người tuổi Ngọ nhìn chung sung sướng phát đạt, vận may không thể cưỡng lại, được giúp đỡ thay đổi tình thế khó khăn trước đó, sự nghiệp thênh thang rộng mở.

Tử vi thứ Bảy ngày 9/12: 3 con giáp quét sạch hung tinh, đón bạc vàng ồ ạt, sự nghiệp lên tiên, công danh bay cao - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Trời sinh tuổi Dần là những người có cá tính độc lập, tự lực tự cường, họ có chính kiến, biết quyết định cuộc đời mình và bằng lòng đánh đổi mọi thứ để có thể tạo dựng được cuộc sống viên mãn sung túc. Từ nhỏ người tuổi Dần luôn tâm niệm rằng, chỉ có sự nỗ lực mới có thể giúp họ thay đổi cuộc sống, họ luôn phải tự đấu tranh tư tưởng để cố gắng giữ được những thứ thuộc về mình và nắm bắt cơ hội xây dựng mọi thứ thăng hoa.

Tuổi Dần vốn tham vọng và luôn muốn đạt được thành công trong cuộc sống cũng như trong công việc. Đôi khi sự hiếu thắng này đã khiến họ gặp không ít khó khăn, thất bại. Tuy nhiên, sau sự vấp ngã lại là một sự vươn lên vô cùng mạnh mẽ. 

Tử vi học có nói, trong ngày 9/12, tuổi Dần sẽ được thần tài và các vị thần may mắn chiếu cố, nếu không trở thành đại gia thì ít nhất cũng tạo dựng được sự nghiệp như mong muốn, có nhà có xe, cuộc sống đầy đủ sung túc không thiếu thứ gì. Trong thời điểm này, tuổi Dần chỉ cần nỗ lực và cố gắng gấp đôi hiện tại thì sẽ gặt hái được nhiều thành quả đến bản thân họ cũng không ngờ.

Tử vi thứ Bảy ngày 9/12: 3 con giáp quét sạch hung tinh, đón bạc vàng ồ ạt, sự nghiệp lên tiên, công danh bay cao - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Trong ngày 9/12, tuổi Sửu có thêm Thiên Ấn trợ mệnh nên đỡ được phần nào xui xẻo. Cần cẩn thận nếu không bạn sẽ vướng thị phi chốn công sở. Những người làm công việc liên quan đến y dược, dịch vụ du lịch, kỹ thuật, nghệ thuật sẽ may mắn hơn những người khác, tin vui đa số sẽ về trong thời điểm này

Thế nhưng đừng vội chủ quan, đường tài lộc vẫn còn khá sóng gió, dễ hao tài, mất của như chơi. Bản mệnh đừng vì cả nể mà cho người khác vay tiền, dù người ta trả tiền lãi cao cũng không được cho vay vì nguy cơ mất trắng cực cao. Muốn nhập thêm hàng về bán thì nên chọn những ngày cuối tuần sẽ có lộc hơn.

Chuyện tình cảm của người đã có gia đình khá thuận. Nhưng những bạn tuổi này mà chưa có gia đình sẽ phải lo lắng một chút khi dù bạn có cưỡng cầu nhưng tình duyên vẫn cứ không được như ý. Bạn bè chơi với nhau thì phải thật lòng, còn chơi chỉ để lợi dụng nhau vì Sửu nên dẹp bớt, họ không có ích cho cuộc sống của bạn.

Tử vi thứ Bảy ngày 9/12: 3 con giáp quét sạch hung tinh, đón bạc vàng ồ ạt, sự nghiệp lên tiên, công danh bay cao - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Đúng 5 giờ sáng ngày 8/12 là thời điểm thăng hoa của 3 con giáp: Túi tiền nặng trịch, tự chủ tài chính, tiền duyên phơi phới, đã giàu lại còn giàu mãi

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