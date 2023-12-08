Tử vi thứ Bảy ngày 9/12/2023 của 12 con giáp: Dậu thăng hạng công danh, Tý tài lộc vượng phát, Thân -Tỵ tiểu nhân quấy phá, thị phi bủa vây

Dự đoán thứ Bảy ngày 9/12/2023, tuổi Sửu làm việc rất siêng năng và chăm chỉ, cũng nhận được nhiều sự hỗ trợ trong công việc. Song vẫn có những kẻ xấu đang ganh ghét, đố kị muốn hãm hại bản mệnh. Tuy đã cố gắng tránh những chuyện thị phi nhưng Sửu vẫn bị vướng vào một vài rắc rối không đáng có. Điều mà bạn cần làm lúc này là cẩn thận giữ mình, tránh xa tai họa. Chỉ cần vượt qua giai đoạn này, mọi thứ sẽ trở lại tốt đẹp ngay thôi.

Tử vi 12 con giáp cho thấy, thứ Bảy ngày 9/12/2023 , đường tài lộc của người tuổi Tý vượng phát. Tiền bạc dồi dào, con giáp này không có quá nhiều thứ cần phải suy tư. Nhờ Phúc tinh nâng đỡ, vận trình sự nghiệp thuận lợi, hợp tác làm ăn đều tiến triển suôn sẻ. Bên cạnh đó, gia đình con giáp yên ổn, mọi hiểu lầm đều được hóa giải. Tý nên dành thời gian cho gia đình của mình nhiều hơn.

Theo tử vi ngày mới, tuổi Mão sẽ có vận may trong công việc, địa vị thăng hạng không ngừng. Bạn là người thông minh, tài giỏi, dù không ham mê danh lợi nhưng cơ hội vẫn tự tìm đến, khiến bản mệnh chẳng thể từ chối. Sự nghiệp thăng tiến kéo theo tài lộc thịnh vượng. Con giáp kiếm tiền nhiều vô kể. Tuy nhiên, Mão cũng đừng vì thế mà tiêu xài hoang phí mà hãy biết tiết kiệm hoặc tái đầu tư để tiền bạc sinh sôi.

Người tuổi Dần có nhiều tài năng nhưng bạn không nên quá tự cao bản thân nhất là trong ngày thứ Bảy 9/12/2023. Trong công việc, bạn phải biết đến cả sự khiêm tốn, mình giỏi nhưng cũng có người khác giỏi hơn, hãy biết lắng nghe và học hỏi bạn nhé. Ngoài ra, con giáp cũng nên quan tâm hơn đến nửa kia của mình. Công việc quan trọng nhưng Dần cũng nên biết cần bằng với cuộc sống hằng ngày. Đừng để khi mối quan hệ rạn nứt mới biết hối hận thì đã quá muộn.

Tuổi Thìn

Tử vi thứ Bảy ngày 9/12/2023 cho thấy, người tuổi Thìn thuận lợi trong cả công việc và tình cảm. Nhờ trực giác mạnh mẽ, con giáp đưa ra những quyết định chính xác dẫn tới thành công nhanh chóng. Thìn được nhiều người ngưỡng mộ nên tinh thần phấn khởi và càng tự tin vào bản thân.

Chuyện tình cảm của Thìn cũng vô cùng viên mãn. Người độc thân may mắn tìm thấy nhân duyên tốt, hỷ sự tìm đến tận cửa. Còn ai đã có gia đình thì vợ chồng hạnh phúc, chiều chuộng và thấu hiểu lẫn nhau.

Tuổi Tỵ

Vào thứ Bảy, người tuổi Tỵ có thể gặp rắc rối trong công việc, khó tránh được những sai lầm do thiếu tập trung. Chưa hết, bạn còn có thể mang điều tiếng xấu, bị tiểu nhân quấy phá. Nguyên nhân một phần là do bạn quá hiếu thắng và xem thường người khác.

Tỵ nên dừng ngay việc này lại nếu không muốn ấn tượng về bạn trong mắt mọi người bị xấu đi. Bản mệnh có thể dành thời gian trò chuyện để cải thiện các mối quan hệ xung quanh. Thời vận đi xuống, con giáp làm gì cũng nên cẩn thận.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Tử vi cho thấy, người tuổi Ngọ gặp khá nhiều điều tích cực trong công việc, vận may tăng lên trông thấy. Nếu đang làm trong lĩnh vực kinh doanh thì khả năng cao người tuổi Ngọ sẽ có lời lớn. Bản mệnh nên tận dụng cơ hội để tăng thêm thu nhập, đẩy cao doanh số, bù đắp cho những ngày trước đó lợi nhuận thụt lùi. Nhìn chung, Ngọ chỉ cần làm việc chăm chỉ, thành công sẽ tự nhiên đến.

Tuổi Mùi

Vào thứ Bảy ngày 9/12/2023, người tuổi Mùi vận trình ảm đạm, làm gì cũng không có gì được suôn sẻ. Con giáp tiêu pha phóng khoáng dẫn tới thiếu hụt tài chính trần trọng. Bạn khó có thể giữ được tiền trong túi được lâu, mặc dù công việc của bạn có thu nhập khá.

Bên cạnh đó, vận trình sức khỏe của Mùi cũng có nhiều bất ổn. Những căn bệnh cũ trước kia không vấn đề gì nay đột nhiên trở nặng hành hạ bản mệnh. Mùi nêu đến gặp bác sĩ ngay nếu thấy không khỏe, tránh để lại di chứng trong cuộc sống sau này.

Tuổi Thân

Vào thứ Bảy, người tuổi Thân sẽ khó thoát ra khỏi những rắc rối, vận trình u tối, thi bám đuôi. Những thành công trước đó của con giáp khiến tiểu nhân ghen tị, tìm cách hãm hại. Con giáp sẽ gặp không ít khó khăn trong thời điểm này.

Tuy nhiên, “cây ngay không sợ chết đứng”, chỉ cần Thân cẩn trọng và tiếp tục phấn đấu, sẽ chẳng ai có thể hạ gục được bạn. Bên cạnh đó, con giáp cũng nên cẩn thận chi tiêu, tránh thiếu tránh mất tiền vô cớ.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Người tuổi Dậu vào thứ Bảy có tên trong bảng vàng may mắn, công việc thăng tiến, tài lộc vẻ vang. Sự nghiệp thăng tiến thấy rõ, tiền lương thưởng cứ ào ào đổ về túi. Nếu có cơ hội, Dậu hãy tranh thủ đầu tư kinh doanh bên ngoài, đây cũng sẽ là một nguồn thu khổng lồ, hơn cả trúng số độc đắc, giúp con giáp đổi đời nhanh chóng chỉ trong 1 đêm.

Tuổi Tuất

Vào thứ Bảy này, tuổi Hợi cuộc sống viên mãn, vô lo vô nghĩ. Tuất không phải là người tham lam, dù có nhiều cơ hội kiếm ra tiền nhưng con giáp này biết rõ mình cần gì, không bao giờ sa ngã vào con đường tội lỗi, Tuất làm ăn chân chính, nhận được sự kính trọng, kiên nể của mọi người. Vào tầm cuối ngày, Tuất sẽ nhận được niềm vui tài lộc khi nhận được khoản tiền “từ trên trời rơi xuống”. Tuy không nhiều nhưng vì nó đến bất ngờ nên khiến con giáp rất vui.

Tuổi Hợi

Theo tử vi ngày mới, người tuổi Hợi có khả năng đánh mất nhiều thứ trong cuộc sống, nhất là ở sự nghiệp của mình. Đôi khi, việc suy tính quá mức lại phản tác dụng, khiến bản mệnh bỏ lỡ nhiều cơ hội lớn, cản trở thành công.

Cuộc sống của Hợi vốn dĩ khá bình yên, con giáp này không muốn đụng chạm và xâm phạm đến ai. Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là những người khác cũng đối xử với con giáp như vậy, hãy cẩn thận hơn Hợi nhé.

Ảnh minh họa: Internet

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